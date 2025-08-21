Gli investitori a lungo termine di BTC, ETH, XRP e SOL realizzano $2,8 miliardi mentre il mercato ristagna

Una significativa ondata di presa di profitti ha investito i mercati delle criptovalute, con gli investitori a lungo termine che hanno capitalizzato sui recenti massimi storici. Nuovi dati on-chain, infatti, rivelano che i detentori dei principali asset crypto hanno realizzato collettivamente profitti per circa 2,8 miliardi di dollari, contribuendo a un diffuso raffreddamento del mercato.

Le principali criptovalute affrontano pressione di vendita

La società di analisi Glassnode ha riportato che i detentori di asset superiori a un mese hanno registrato miliardi di profitti tra le principali criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) e Tron (TRX).

Bitcoin ha dettato il ritmo, con i detentori che hanno registrato un enorme profitto realizzato di 1,5 miliardi di dollari, il più grande evento di questo tipo dal dicembre 2024. ETH ha seguito la scia, raggiungendo un picco di 575 milioni il 16 agosto, segnando anch’esso il più significativo aumento di presa di profitti dell’attuale ciclo di mercato.

Solana ha rispecchiato questa attività, registrando oltre 105 milioni di dollari di profitti realizzati il 17 agosto, il più grande dall’inizio del 2025, mentre XRP ha raggiunto un evento di presa di profitti di 375 milioni di dollari, richiamando il comportamento osservato durante il rally di fine 2024.

Secondo Glassnode, questa azione collettiva mostra una decisione strategica da parte degli investitori esperti di consolidare i guadagni dopo una lunga tendenza rialzista, influenzando direttamente la pressione attuale sui prezzi.

Il momento della raccolta coincide con un aumento della volatilità nel mercato. BTC è sceso sotto i 113.000 dollari per la prima volta dall’inizio di agosto, trascinando al ribasso altre criptovalute, tra cui ETH – sceso sotto i 4.200 dollari – mentre XRP è stato spinto al di sotto del supporto a 3,00 dollari. Anche Cardano (ADA) è stata tra le più colpite – precipitando dell’8% a 0,85 dollari – mentre il mercato complessivo ha perso oltre 70 miliardi di dollari di capitalizzazione in una sola notte.

Comportamento in decisa controtendenza, invece, da parte di Tron che, nonostante, la forte presa di profitti a lungo termine registrata all’inizio di questo mese, sta garantendo guadagni superiori al 30%, alimentando l’ottimismo per un momentum continuo.

Sentiment di mercato, difficoltà a breve termine e prospettive future

È interessante notare che la vendita è avvenuta anche in un momento in cui vi è stato un netto cambiamento nella psicologia degli investitori. I dati condivisi oggi da Santiment hanno mostrato che il sentiment sui social media nei confronti di BTC è diventato fortemente negativo, toccando il minimo da giugno. Storicamente, fasi guidate dalla paura come questa hanno spesso segnato i minimi locali, con i trader contrari che approfittano del panico crescente nel mercato.

I dati mostrano inoltre il divario tra partecipanti a lungo e a breve termine. Un recente rapporto di CryptoQuant ha rilevato che gli investitori che hanno detenuto Bitcoin per meno di cinque mesi hanno registrato perdite per la prima volta dall’inizio dell’anno. Tali eventi, secondo gli analisti della piattaforma, servono o a eliminare le “mani deboli” – ovvero quegli investitori che tendono a vendere rapidamente i propri asset alla prima flessione di prezzo o alla minima incertezza – prima di un rimbalzo, o rischiano correzioni più profonde se la vendita accelera.