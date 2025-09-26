Gli ETF sono una minaccia per le DAT, le società di tesoreria crypto

Sono il fenomeno del momento, eppure la fortuna delle Digital Asset Treasury companies è legato al lancio di nuovi ETF crypto.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 26, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nate Geraci, esperto di ETF e presidente di Nova Dius Wealth, ha lanciato l’allarme: le società di tesoreria digitale, o DAT, potrebbero avere le ore contate.

In particolare, l’approvazione di standard semplificati per la quotazione di ETF crypto potrebbe rappresentare la fine per società come MicroStrategy (MSTR), Metaplanet (MTPLF), Bitmine (BMNR) e altre.

Geraci ha fatto riferimento alla notizia comparsa sul Wall Street Journal che evidenzia il maggiore interesse da parte delle autorità di vigilanza sui mercati dell’insolita attività di trading sulle azioni di società legate alle crypto treasury.

Shocked…



Shocked I tell you. pic.twitter.com/jVXeLlpRKt — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

Le società cosiddette Digital Asset Treasury sono nate quando per i fondi di investimento era difficile trovare crypto da comprare che fossero anche tutelate dalla legge.

Queste DAT sono quotate in borsa e hanno come unico scopo commerciale l’accumulo di crypto, rendendo il loro andamento strettamente legato a quello delle crypto sottostanti, di fatto comportandosi come fa un fondo di investimento ETF.

Gli ETF crypto potrebbero mettere alla prova le DAT

Secondo il Wall Street Journal, le autorità di vigilanza sui mercati sono in stato d’allerta. Sotto l’occhio del controllore ci sono i movimenti anomali nell’emissione di azioni di aziende che hanno adottato le crypto come parte centrale della loro strategia aziendale.

Sia la SEC, che opera sui mercati dei titoli, che FINRA, che vigila sull’operato dei broker, hanno analizzato i pattern di trading prima degli annunci legati alle crypto treasury.

Sono sempre di più le aziende che si stanno ristrutturando per costituire riserve crypto, puntando su asset come BTC, ETH, SOL e altri.

Presto potrebbero partire indagini sulla conformità dell’operato delle DAT

Avvocati esperti del settore hanno spiegato che le notifiche inviate dalla FINRA spesso portano a indagini più approfondite su possibili casi di insider trading. David Chase, ex avvocato della SEC, ha dichiarato:

“Quando queste lettere vengono spedite, il clima si agita davvero. Di solito è il primo passo di un’indagine. Quanto andrà avanti, è impossibile dirlo”. Cambiano le carte in tavola per le società di treasury crypto

Nate Geraci è intervenuto commentando questi fatti specifici. Secondo l’esperto, i nuovi standard di quotazione della SEC potrebbero dare un duro colpo alle società Digital Asset Treasury (DAT).

Secondo Geraci, queste aziende hanno goduto finora di una sorta di vuoto normativo, ma le cose stanno cambiando.

Ha aggiunto che l’approvazione dello staking all’interno degli ETF diminuirebbe ulteriormente l’importanza delle DAT. Si assisterebbe, in pratica, ” definendo la situazione come “praticamente “alla fine dei giochi”. Proprio ieri è stato lanciato negli Stati Uniti il primo ETF su Ethereum che include i rendimenti dello staking.

Geraci ha suggerito agli investitori di preferire gli ETF crypto spot, o direttamente gli asset sottostanti, invece di puntare sulle azioni di società di tesoreria crypto come MicroStrategy (MSTR), BitMine (BMNR), Metaplanet (MTPLF) e simili.

È già la fine per MSTR, MTPLF, BMNR e gli altri?

Le azioni delle società legate alle crypto treasury hanno registrato una forte crescita nelle ultime settimane, sorprendendo Wall Street.

I titoli di queste aziende hanno visto una vera e propria corsa al rialzo negli ultimi mesi. Secondo Nate Geraci, però, con l’arrivo degli ETF crypto questa tendenza potrebbe essere un fuoco di paglia.

James Seyffart, analista di ETF per Bloomberg, ha invece ridimensionato i timori sul fatto che gli ETF spot possano danneggiare le società collegate alle crypto.

Seyffart ha spiegato che gli exchange-traded fund “non hanno affossato” MicroStrategy (MSTR) e non possono nemmeno impiegare capitali all’interno di ecosistemi decentralizzati come Ethereum (ETH) o Solana (SOL) per generare rendimenti. Ma ha ammesso che molti prodotti esistenti potrebbero non sopravvivere a lungo termine.