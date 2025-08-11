Gli ETF su futures di SOL e XRP raccolgono $1 miliardo di capitale dal lancio — Gli ETF spot saranno i prossimi?

L’industria delle criptovalute sta raggiungendo nuovi traguardi nel 2025, con gli ETF basati su futures di Solana e XRP tra gli ultimi a segnare importanti risultati. Secondo gli ultimi dati di mercato, gli ETF SOL e XRP hanno raggiunto un afflusso totale di capitale di 1 miliardo di dollari dal loro lancio avvenuto qualche tempo fa. Questo risultato arriva in concomitanza con le voci secondo cui il più grande gestore patrimoniale al mondo, BlackRock, potrebbe valutare il lancio di un ETF basato su XRP spot.

Il boom degli ETF Futures su SOL e XRP

In un post sulla piattaforma X, il presidente di The ETF Store, Nate Geraci, ha rivelato che gli ETF futures su Solana e XRP hanno attratto oltre 1 miliardo di dollari di capitale dal lancio. Questi prodotti di investimento collegati alle criptovalute hanno iniziato a essere negoziati negli Stati Uniti circa cinque mesi fa, intorno a marzo (per l’ETF SOL) e aprile (per l’ETF XRP).

Futures-based sol & xrp ETFs launched in march/april…



Since then, category has taken in over $1bil new $$$.



*$1+bil*



That incl Rex-Osprey sol + staking ETF, which has nearly $150mil AUM.



IMO proves there will be *real* demand for ‘33 act xrp & sol ETFs.



(chart via @FactSet) pic.twitter.com/ik26QOuYal — Nate Geraci (@NateGeraci) August 9, 2025

Per chiarire, gli ETF basati su futures sono un tipo di prodotto finanziario che detiene contratti futures su un asset. Un contratto futures è uno strumento finanziario che permette a un investitore di acquistare un asset a un prezzo prestabilito in una data prestabilita.

A marzo 2025, Volatility Shares ha lanciato i primi ETF su Solana negli Stati Uniti. All’epoca, la società ha presentato due prodotti: il Solana fund, che replica la performance dei futures su Solana, e l’ETF 2x SOL che offre un’esposizione con leva doppia.

Mentre a aprile Teucrium ha lanciato il primo ETF XRP con leva 2x negli Stati Uniti, Volatility Shares ha offerto a maggio il primo ETF XRP basato su futures senza leva. Come mostrato nel grafico qui sotto, fino a luglio sia gli ETF SOL che XRP avevano registrato performance mensili modeste, per poi raccogliere ciascuno circa 350 milioni di dollari in afflussi di capitale.

Geraci ha osservato che queste cifre includono l’ETF su staking di Solana di REX-Osprey, che vanta fino a 150 milioni di dollari di asset under management. Secondo l’esperto di ETF, questa performance dimostra che ci sarà domanda per ETF spot su SOL e XRP.

L’esperto punta su BlackRock per gli ETF su SOL e XRP

Vale la pena menzionare che una serie di domande da parte di diversi gestori patrimoniali sono in attesa di approvazione dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il lancio di ETF su Solana e XRP.

Ufficialmente, BlackRock ha dichiarato di non avere al momento piani concreti per entrare nella competizione relativa agli ETF spot su Solana e XRP. Tuttavia, nonostante questa posizione ufficiale, Nate Geraci, ha ribadito con convinzione la propria opinione secondo cui BlackRock stia comunque valutando attivamente l’espansione del proprio portafoglio di ETF legati alle criptovalute.

Geraci ha sottolineato con una punta di ironia: “E mi dicono che BlackRock non vuole prenderne parte?”, facendo riferimento al crescente interesse e all’attenzione che sta riscuotendo la versione futures dell’ETF su XRP. Questo suggerisce che, anche se BlackRock non ha ancora annunciato ufficialmente un ingresso nel mercato degli ETF spot su queste criptovalute, il colosso finanziario potrebbe comunque essere pronto a cogliere nuove opportunità nel settore, monitorando da vicino l’evoluzione del mercato e le dinamiche regolatorie.