Gli analisti prevedono un nuovo massimo per Dogecoin

Gli analisti prevedono un'impennata che potrebbe portare la meme coin a superare il suo massimo storico.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dogecoin (DOGE) è di nuovo centro della scena per l’aumento dell’attività on-chain, dopo il calo subito all’inizio della settimana. Gli analisti prevedono un’impennata che potrebbe portare la meme coin a superare il suo massimo storico.

Secondo le loro previsioni, DOGE potrebbe registrare un rally esplosivo, sostenuto da un’impennata dell’attività delle balene e anche dalla possibile approvazione di un ETF spot basato sull’asset a ottobre.

Le whale sono già tornate a comprare l’asset e in poche ore hanno accumulato più di 2 miliardi di DOGE.

Dogecoin sta per toccare un nuovo massimo? La previsione degli analisti

L’analista Javon Marks prevede per Dogecoin un potenziale rialzo superiore al 195%, con la possibilità di stabilire un nuovo massimo storico oltre quota 0,73905 dollari.

Analisi del prezzo di DOGE. Fonte: Javon Marks

Secondo BitcoinConsensus, lo scenario è ancora più bullish.

DOGE sta mostrando configurazioni tecniche che, in passato, hanno spesso anticipato rally esplosivi. Storicamente, la meme coin ha registrato impennate anche del 300% o 500% durante altri cicli rialzisti.

L’attuale fase di consolidamento, secondo l’analista, potrebbe sfociare in un breakout dell’800%, con un target fissato a 1,30 dollari.

Analisi del prezzo di DOGE. Fonte: Bitcoinconsensus

Attualmente DOGE si sta mantenendo in un range ristretto tra 0,236 e 0,244 dollari. I tentativi di superamento del livello di resistenza a 0,244 sono stati temporaneamente frenati da prese di profitto, ma il consolidamento in atto viene visto da molti trader come una fase di accumulo in vista di un potenziale movimento esplosivo.

ETF spot su Dogecoin: le probabilità salgono al 99%

Uno dei principali catalizzatori dell’attuale entusiasmo verso Dogecoin è la possibile approvazione di un ETF spot basato sulla meme coin.

Il sentiment positivo è stato rafforzato dal recente listing presso il DTCC della domanda presentata dalla società 21Shares.

La piattaforma di previsione decentralizzata Polymarket stima una probabilità del 99% per l’approvazione del fondo spot, in netto aumento rispetto al mese scorso, quando era ferma al 77%.

Fonte: Polymarket

La recente approvazione da parte della SEC di nuovi standard di quotazione per gli ETF basati su asset crypto rafforza ulteriormente questa prospettiva.

Il lancio del fondo $DOJE, firmato da Rex-Osprey, ha già offerto al mercato un primo assaggio di cosa potrebbe comportare l’approvazione di un ETF su Dogecoin.

L’interesse generato da DOJE si è riflesso in un aumento dell’attività di trading e in un incremento della capitalizzazione di mercato della meme coin. Se l’ETF spot venisse approvato, si aprirebbero le porte a flussi di capitale significativi provenienti dal mondo della finanza tradizionale.

Maxi Doge si fa strada tra le meme coin: $2 milioni raccolti in prevendita

L’attenzione del mercato è rivolta non solo su Dogecoin, ma anche su altre meme coin ispirate a DOGE. Tra questi spicca Maxi Doge (MAXI), una meme coin che si distingue per una mascotte in versione muscolosa e per una strategia di crescita orientata alla sostenibilità a lungo termine.

La sua tokenomics è pensata per durare nel tempo. Il 25% dell’offerta totale è stato destinato al “Maxi Fund”, un fondo che ha l’obiettivo di finanziare collaborazioni strategiche, incentivare lo sviluppo del progetto e supportare iniziative di marketing.

La presale di Maxi Doge ha già raccolto 2,5 milioni di dollari in fase di prevendita, attirando l’interesse della community crypto e di diversi influencer.

Il progetto offre anche la possibilità di mettere in staking i token MAXI con un APY del 134%. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0,000259 dollari, ma aumenterà durante il prossimo round.

La forte partecipazione iniziale suggerisce una fiducia crescente nel potenziale di MAXI come alternativa a Dogecoin.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità del progetto, è possibile seguire i suoi canali social su X e Telegram.