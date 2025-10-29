Gemini AI prevede il prezzo di BTC, SOL e XRP per la fine del 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’intelligenza artificiale Gemini di Google ha pubblicato un’audace analisi per l’attuale trimestre e ha previsto che Bitcoin, Solana e XRP potrebbero tutti raggiungere nuovi massimi storici.

Il rally di ottobre, soprannominato “Uptober”, si è rapidamente esaurito pochi giorni dopo l’annuncio dell’ex presidente Donald Trump di imporre dazi del 100% sulle importazioni cinesi. Tuttavia, l’approvazione degli ETF su Solana, Litecoin e Hedera, insieme alle aspettative di un nuovo taglio dei tassi di interesse nell’imminente riunione del FOMC, sta spingendo gli analisti di mercato ad anticipare una possibile inversione significativa.

Bitcoin: Gemini AI prevede una corsa fino a 250.000 $

Bitcoin ($BTC), l’asset digitale di riferimento, continua a dominare i titoli globali dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico di 126.080 $ il 6 ottobre. I modelli più recenti di Gemini indicano la possibilità di ulteriori rialzi record, con un potenziale obiettivo di 250.000 $ entro il 2026.

Fonte: TradingView

Come asset di riferimento per l’intero mercato cripto, Bitcoin attira sia investitori istituzionali sia retail, fungendo da “oro digitale” contro l’inflazione. Attualmente rappresenta 2,27 trilioni di dollari su un mercato globale delle criptovalute da 3,95 trilioni.

Se le condizioni macroeconomiche – come un’inflazione in calo e una politica monetaria accomodante – continueranno, BTC potrebbe presto sfidare nuovi massimi. L’esito dell’imminente riunione del FOMC, che potrebbe portare a un ulteriore taglio dei tassi, potrebbe fungere da catalizzatore per una bull run nel quarto trimestre.

Un normale slancio di mercato potrebbe portare Bitcoin fino a 150.000 $ ma per raggiungere l’ottimistico target di 250.000 $ sarà possibile solo in uno scenario fortemente rialzista che potrà verificarsi solo se i regolatori statunitensi riusciranno ad approvare una legislazione completa sulle criptovalute entro Natale.

Solana: Gemini AI prevede un forte breakout post-ETF

Solana ($SOL) consolida sempre più la sua posizione come una delle reti di smart contract più dinamiche, con una capitalizzazione di mercato di circa 110 miliardi di dollari e 12 miliardi di TVL (valore totale bloccato) nei protocolli DeFi.

Fonte: TradingView

L’approvazione odierna degli ETF spot su Solana da parte di Bitwise e Grayscale ha acceso l’entusiasmo degli investitori. Nei prossimi mesi, si prevede un afflusso di capitali istituzionali, come già accaduto dopo i lanci degli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Con transazioni ultraveloci, costi ridotti e una crescente adozione nel campo della tokenizzazione e delle stablecoin, Solana è considerata una delle blockchain più pronte per l’uso aziendale.

Dopo aver toccato 250 $ a gennaio e un minimo di 100 $ ad aprile, SOL al momento si aggira intorno ai 203 $. Il token è salito dell’1,4% nell’ultimo giorno e mostra un RSI neutrale di 51. Dopo essere uscito da una figura di bandiera rialzista, le proiezioni di Gemini indicano un possibile rally fino a 700 $ entro Natale.

Certo si tratta di un obiettivo ambizioso ma coerente con il suo forte momentum e la solida struttura tecnica. Nello scenario più rialzista, Solana supererebbe comodamente il suo massimo storico di 293 $, raggiunto a gennaio di quest’anno.

XRP: Gemini prevede un’impennata verso le due cifre

Secondo i modelli di Gemini AI, Ripple ($XRP) potrebbe esplodere in un rally verso 5–10 $ entro la fine dell’anno, quadruplicando il suo prezzo attuale di 2,67 $. La vittoria legale di Ripple contro la SEC all’inizio dell’anno ha riportato fiducia nel mercato e spinto XRP al suo massimo degli ultimi sette anni, 3,65 $ a luglio. Nell’ultimo anno, XRP è aumentato del 413%, superando sia Bitcoin che Ethereum.

Fonte: TradingView

Il lancio della stablecoin RLUSD e i legami del CEO Brad Garlinghouse con Donald Trump, hanno consolidato la reputazione dell’azienda come pioniera della compliance nel settore crypto, il che rende XRP un’ottima scommessa per gli investitori che vogliono trarre vantaggio dal denaro digitale regolamentato.

Con diversi schemi tecnici rialzisti in formazione durante il 2025, l’outlook tecnico di XRP rimane solido.

Se emergeranno nuovi catalizzatori — come ETF approvati, partnership istituzionali o chiarezza normativa negli USA — Gemini prevede che XRP potrebbe facilmente superare i 5 $, con 10 $ come limite massimo nello scenario più ottimistico.

