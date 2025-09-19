Gary Gensler torna a far parlare di sé e critica l'operato di Atkins

Gary Gensler torna a far parlare di sé e critica l’operato di Paul Atkins

Gary Gensler condivide le sue preoccupazioni sull'attuale stato del settore delle criptovalute vegliato dalla SEC guidata da Paul Atkins.

L’ex presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, Gary Gensler, è apparso nel programma “Squawk Box” della CNBC e ha espresso le sue preoccupazioni sull’attuale stato del settore delle criptovalute, difendendo l’approccio normativo dell’agenzia basato sull’applicazione delle norme.

La comunità delle criptovalute, però, ha criticato ancora una volta Gensler per il suo punto di vista irrazionale e per la sua resistenza all’innovazione negli Stati Uniti.

Gary Gensler è orgoglioso delle sue azioni di contrasto nel settore delle criptovalute

Insoddisfatto dal cambiamento radicale di rotta della SEC nei confronti del settore delle criptovalute, intrapreso sotto la guida di Paul Atkins, Gary Gensler continua a opporsi all’innovazione nel settore.

Durante l’intervista, la conduttrice della CNBC ha evidenziato come la SEC stia revocando molte delle sue decisioni, in particolare quelle relative alle crypto e all’intelligenza artificiale.

Da parte sua, Gensler ha affermato di essere orgoglioso di ciò che ha realizzato durante il suo mandato, comprese le riforme e le decisioni in materia di protezione degli investitori. Egli sostiene di aver avuto ragione riguardo ai titoli e alle azioni di contrasto intraprese nel mercato delle criptovalute.

In particolare, sotto la guida di Gensler la SEC ha intentato cause legali contro tutti i giganti delle criptovalute, a partire da Binance e Coinbase fino a Kraken, continuando al contempo la sua storica causa contro Ripple. La SEC guidata da Paul Atkins, invece, ha posto fine a tutte queste cause.

La comunità delle criptovalute ha spesso criticato Gensler per non aver offerto linee guida e regole chiare per il settore, e di essersi limitato a esercitare pressioni contro le società crypto.

I leader del settore delle criptovalute hanno sottolineato che non ha nemmeno lavorato per la protezione degli investitori e che le sue priorità sono rimaste quelle di definire le criptovalute come titoli.

La maggior parte dei token crittografici non ha fondamentali, afferma Gary Gensler

Gary Gensler ha ribadito la sua posizione secondo cui le criptovalute sono “altamente speculative e molto rischiose” per gli investitori, vantandosi delle azioni di contrasto intraprese nei confronti del settore delle criptovalute, e ha aggiunto:

“A parte Bitcoin, la maggior parte degli altri token non è legata ad alcun fondamentale, e ce ne sono 5 o 10 mila”.

La dichiarazione ha attirato l’attenzione della comunità delle criptovalute, che ha ipotizzato che Gensler sia diventato un massimalista di Bitcoin. Tuttavia, ciò è probabilmente coinciso con il fatto che, dopo molte frizioni, gli ETF spot su Bitcoin sono stati approvati durante il suo mandato.

Le reazioni della comunità delle criptovalute

Mentre la maggior parte della comunità delle criptovalute ha evitato di prestare attenzione all’apparizione di Gary Gensler sulla CNBC, alcuni, tra cui Paul Barron Network, hanno ricondiviso la sua intervista sulla piattaforma X. Tyler Winklevoss ha reagito dicendo:

“Gensler è una vergogna totale per il nostro Paese”.

🔥Gensler is BACK! and gets WRECKED on CNBC👀👀😆🤣



👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/mk9VP1eVY5 — Paul Barron Network (@paulbarrontv) September 18, 2025

Luke Martin ha affermato che la vera ragione per la quale Gensler non ha sostenuto il settore delle criptovalute per così tanto tempo potrebbe essere il fatto che non ha agito come avrebbe dovuto in qualità di presidente della SEC, ma che abbia applicato la mentalità di un consulente finanziario o di un gestore di fondi: Il pubblico è interessato, ma per gli investitori la maggior parte di questi token non è legata ai fondamentali.

Come direbbe Warren Buffet: quali sono i beni? Quali sono i ricavi?

Evitando riferimenti a Gensler, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha dichiarato:

“Vediamo grandi progressi per le criptovalute a Washington. Il nostro obiettivo, come sempre, è la protezione dei consumatori. Entrambe le parti politiche sono d’accordo nell’introdurre regole chiare per raggiungere questo obiettivo, il che è l’ideale”.

Inoltre, Armstrong ha aggiunto di essere più ottimista sui progressi verso la struttura del mercato e che Coinbase non permetterà che i tentativi poco seri delle grandi banche di vietare i compensi in criptovaluta, rilanciando il GENIUS Act, distraggano l’attenzione dal portare maggiore chiarezza al mercato delle criptovalute dopo i recenti sviluppi sulla struttura del mercato.