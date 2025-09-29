Four (FORM) +20% in sole 24 ore: cosa c’è dietro al rally?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Four (FORM) ha guadagnato un sorprendente 20% nelle ultime 24 ore, una performance che contrasta nettamente con il recente trend negativo che lo ha visto perdere terreno nelle settimane precedenti.

Il rally repentino è stato alimentato da una combinazione di fattori tecnici e dinamiche di mercato specifiche, che andremo ad analizzare più nel dettaglio in questo nostro articolo.

Il rebranding di Four (FORM) e la transizione a GameFi

Four (FORM) nasce come evoluzione di BinaryX ($BNX), originariamente piattaforma decentralizzata per il trading di derivati, che successivamente ha deciso di ampliare la propria visione e ribrandizzarsi per abbracciare il mondo in forte crescita del GameFi e del metaverso.

Questa trasformazione ha portato il progetto a concentrarsi non solo su prodotti finanziari decentralizzati, ma anche su giochi basati su blockchain e servizi di Initial Game Offering (IGO), facilitando il passaggio degli sviluppatori Web2 verso il Web3.

Il nuovo ecosistema Four si compone di diverse componenti chiave, tra cui una DAO per la governance decentralizzata che permette alla community di partecipare attivamente alle decisioni strategiche, supporto infrastrutturale per sviluppare e scalare progetti GameFi innovativi, e una piattaforma di lancio per meme token e altri asset digitali destinati alla finanza decentralizzata.

Questo cambio di rotta strategico, avviato con l’appoggio anche di Binance nel processo di token swap da BNX a FORM, ha suscitato un rinnovato interesse e gettato solide basi per la crescita futura del token nella nuova dimensione del gaming blockchain e della finanza decentralizzata.

Il rally improvviso di Four (FORM): cause e dinamiche

Il notevole rialzo superiore al 20% in sole 24 ore può essere ricondotto a una serie di fattori tecnici e di mercato. Ecco i principali elementi che hanno contribuito a questo rally:

Short squeeze: l’interesse aperto sui derivati legati a FORM è raddoppiato, arrivando a 26 milioni di dollari e costringendo i trader short a liquidare le loro posizioni, alimentando così il rialzo del prezzo. Breakout tecnico: la quotazione ha superato il supporto chiave di 1,14 dollari, attivando acquisti algoritmici e segnali bullish che hanno attirato nuovi investitori. Liquidità ridotta: con soli 381 milioni di token in circolazione, il mercato manifesta una liquidità piuttosto bassa, che amplifica la volatilità e rende più sensibili i movimenti di prezzo alle operazioni di compravendita.

Durante le ultime ore, il prezzo ha oscillato tra un minimo intraday di 0,91 dollari fino a un massimo di 1,47 dollari, chiudendo con un consolidamento attorno a 1,23 dollari. Sebbene questi dati siano incoraggianti, è importante considerare che si tratta essenzialmente di un rimbalzo tecnico e che la tenuta dei livelli di supporto sarà decisiva per la sostenibilità del trend rialzista.

Investitori e trader dovranno quindi monitorare attentamente l’evoluzione del prezzo e la conferma dei segnali tecnici, tenendo a mente che il mercato crypto rimane generalmente volatile e soggetto a repentini cambi di direzione.

