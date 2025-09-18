FOMO totale! BNB verso i 1.300 dollari con la tokenizzazione RWA

BNB Chain assume un ruolo di primo piano nella tokenizzazione RWA, gli esperti prevedono un rialzo del BNB fino a 1.300 dollari

In tutte le classi di asset come oro, titoli di Stato e azioni, la blockchain BNB di Binance sta diventando la scelta più popolare per la tokenizzazione di asset reali (RWA).

La piattaforma ha registrato una maggiore adozione sia da parte delle istituzioni che dei privati. Questo sta avendo un significativo impatto sul token BNB, che in questi giorni sta raggiungendo nuovi massimi storici puntando a superare i 1.000 dollari.

BNB Chain diventa la scelta migliore per la tokenizzazione di oro, titoli di Stato e RWA

La blockchain di Binance ha annunciato di aver sviluppato uno stack completo di asset reali (RWA) combinando l’emissione conforme, la liquidità del mercato secondario e l’utilità DeFi all’interno di un unico ecosistema. Di conseguenza, la piattaforma blockchain è già posizionata per supportare la tokenizzazione su larga scala.

L’architettura BNB comprende la BNB Smart Chain per un’esecuzione sicura e a basso costo, che offre finalità in tempo reale, opBNB per i rollup ad alto throughput e Greenfield per l’archiviazione decentralizzata dei dati. La piattaforma si rivolge sia alle istituzioni che agli operatori al dettaglio, ospitando alcuni dei migliori progetti RWA sul mercato.

Il fondo monetario tokenizzato USYC di Circle, sostenuto dai titoli del Tesoro statunitense, si è espanso su BNB Chain a luglio. A settembre, il 73% della sua capitalizzazione di mercato di 669 milioni di dollari era ospitato su BNB Chain, rendendo la rete la piattaforma leader per USYC a livello globale.

Grafico della capitalizzazione di mercato di USYC – Fonte: Dune Analytics

Inoltre, il token XAUM di Matrixdock, garantito dall’oro, ha registrato 22 milioni di dollari di scambi lo scorso anno. Di questi, 21 milioni di dollari sono stati generati su PancakeSwap, l’exchange decentralizzato costruito su BNB Smart Chain. Il progetto ha affermato che questo dimostra che BNB Chain è il luogo in cui l’oro tokenizzato “si muove realmente”, rafforzando la sua posizione di hub di liquidità per gli RWA nella DeFi.

Grafico della distribuzione dell’offerta di XAUM su diverse blockchain – Fonte: Dune Analytics

Binance ha osservato che, oltre alla trazione generata dall’oro tokenizzato e dai titoli del Tesoro statunitense, anche le azioni tokenizzate di Ondo Finance Global Markets e BackedFi si stanno espandendo su BNB Chain rafforzando il suo ruolo di blockchain leader per la tokenizzazione su larga scala.

Gli esperti prevedono un rialzo del prezzo di BNB a 1.300 dollari

Il famoso analista di criptovalute Ali Martinez ha osservato che BNB è sulla buona strada per raggiungere i 1.300 dollari. Un superamento dei 1.000 dollari potrebbe preparare il terreno per la prossima fase del rialzo di Binance Coin.

Infatti, nella mattinata di oggi il prezzo di BNB ha stabilito un nuovo massimo storico a 1.004 dollari prima di scivolare di nuovo al di sotto delle 4 cifre. Al momento della stesura dell’articolo, BNB era scambiato a 996,21 dollari, segnando un guadagno del 4,77% sul grafico giornaliero.

Il volume degli scambi giornalieri dell’altcoin è aumentato del 29,95%, raggiungendo i 4,41 miliardi di dollari al momento della stesura dell’articolo. Inoltre, i dati sui futures di BNB mostrano una forte crescita, con un aumento del 10% dell’open interest a oltre 2 miliardi di dollari.

Grafico del prezzo di BNB al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Dopo che il valore di mercato del token ha superato quello dell’Union Bank of Switzerland (UBS), il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha invitato le banche a integrare BNB.

Zhao ha dichiarato di essere disponibile ad assistere le banche nell’adozione di BNB, sottolineandone l’utilità nel trading, nei pagamenti e nelle applicazioni basate su blockchain.