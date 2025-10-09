Flare Network inarrestabile, XRP verso un nuovo massimo!
La blockchain layer 1 Flare Network ha registrato oltre 43 milioni di dollari in XRP collegati alla sua rete (bridged). Adesso un esperto di criptovalute prevede un potenziale breakout che potrebbe spingere il token di Ripple verso un nuovo massimo storico (ATH).
Flare Network raggiunge un importante traguardo in termini di liquidità
In un recente post su X, il co-fondatore di Flare Network Hugo Philion ha confermato che la rete ora ospita 43 milioni di dollari in XRP bridged.
Le risorse sono state utilizzate per coniare FXRP, una versione wrapped sulla blockchain Flare dell’altcoin nativo di Ripple. In questo modo, gli utenti possono impegnarsi in attività come il prestito e la generazione di rendimenti con il token senza dover vendere le loro partecipazioni primarie.
Questo traguardo fa seguito al lancio della stablecoin di Flare supportata da XRP tramite Enosys Liquity V2. La stablecoin offre una maggiore liquidità e migliora l’efficienza del capitale per i protocolli DeFi sviluppati sulla rete. Il Wrapped Flare (wFLR) viene utilizzato come garanzia per la stablecoin, aumentandone l’utilità on-chain.
La stablecoin è stata lanciata dopo che Flare Network ha introdotto Firelight, un prodotto di livello istituzionale progettato per distribuire miliardi di XRP sulla rete. Firelight aiuta gli investitori a guadagnare rendimenti utilizzando un sistema di staking liquido.
Inoltre, la rete ha riferito che attualmente sono in circolazione più di 15 milioni di token sulla sua rete, suggerendo che gli utenti che stanno sperimentando il modello FXRP lo stanno adottando con maggiore frequenza.
I dati di Dune Analytics mostrano inoltre che la domanda di FXRP è in aumento. Dal lancio della funzione, le transazioni giornaliere e le interazioni con i wallet sono in costante aumento.
Gli esperti prevedono un rally di XRP verso nuovi massimi
La forte attività on-chain ha suscitato previsioni rialziste da parte degli analisti. Il famoso esperto EGRAG CRYPTO ha descritto come “super rialzista” l’attuale struttura di mercato del token XRP.
L’esperto ha anche osservato che l’asset rimane tecnicamente solido al di sopra della soglia di 2,77 dollari, sostenendo che la volatilità a breve termine è solo un “rumore” che precede un importante movimento al rialzo. EGRAG ha previsto che il token potrebbe presto superare il suo precedente ATH per stabilire un nuovo massimo storico.
Inoltre, ha evidenziato come l’aumento degli investimenti da parte delle istituzioni potrebbe portare a un aumento duraturo dei prezzi quando le condizioni di mercato saranno favorevoli.
Aggiungendosi al contesto rialzista, l’interesse istituzionale per l’altcoin continua a crescere. Recentemente, la società diversificata Reliance Global Group ha aggiunto token XRP per un valore di 17 milioni di dollari alla sua collezione di asset digitali. Questo acquisto mostra una tendenza delle aziende a diversificare detenendo questo token.
L’entusiasmo intorno al token di Ripple è in crescita anche perché la SEC statunitense è pronta a esaminare diverse richieste di ETF su XRP nel mese di ottobre.
L’approvazione potrebbe rendere XRP la terza criptovaluta significativa ad ottenere lo status di ETF quotato negli Stati Uniti, con aziende come Greyscale, Bitwise e WisdomTree tra i richiedenti, nonché una delle migliori altcoin del mercato cripto.
