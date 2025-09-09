BTC $111,566.75 -0.47%
Ethereum verso i 4.500$: rischio crollo o nuovo record per ETH?

ethereum
Il prezzo di Ethereum si trova schiacciato sotto la pressione della lotta tra tori e orsi, manca una domanda sostenuta per spingere il prezzo verso l'alto.
Laura Di Maria
Laura Di Maria
Ultimo aggiornamento:
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Di recente il mercato crypto ha subito forti oscillazioni e adesso il prezzo di Ethereum si trova in una posizione delicata.

In questo momento, rialzisti e ribassisti sono impegnati in una vera e propria lotta per il controllo dell’asset digitale.

Ci sono diversi livelli da osservare che potrebbero determinare le prossime mosse del prezzo di Ethereum.

Ethereum si avvicina a una zona di domanda critica

Dopo essere sceso sotto i 4.300 dollari nel fine settimana, Ethereum si scambia ora molto vicino a una zona di domanda fondamentale.

L’analista crypto ProfitMagnet ha identificato questo livello in un’analisi su TradingView, evidenziando le possibili evoluzioni del prezzo mentre si prepara a testare questa zona.

Finora, Ethereum è rimasto in una fase di consolidamento tra i 4.200 e i 4.300 dollari dopo aver incontrato una forte resistenza tra i 4.600 e i 4.800 dollari nell’ultimo mese.

A seconda della decisione con cui ETH riuscirà a spezzare questa resistenza, si potrà stabilire la direzione del prossimo movimento, ovvero se a prevalere sarà un trend rialzista oppure ribassista.

Fonte TradingView
Fonte TradingView

Dall’analisi del momentum attuale, l’analista crypto rileva che finora la tendenza positiva è stata sostenuta dalla trendline rialzista che parte dai minimi di agosto.

Resta però la presenza di una trendline ribassista che continua a limitare la spinta verso l’alto, frenando così il rally.

Ora, tutto dipenderà dal livello che metterà nuovamente alla prova ETH e da quale resistenza o supporto finirà col superare. Ora è essenziale mantenere il prezzo sopra i 4.300 dollari per consentire ai rialzisti di continuare la corsa. Se ci riusciranno, l’analista prevede un ritorno verso la fascia tra i 4.600 e i 4.800 dollari.

Se invece saranno i ribassisti a prendere il sopravvento e a spingere il prezzo verso un nuovo test della zona di domanda, il prezzo potrebbe non reggere e crollare ancora. In questo scenario, il prossimo livello di supporto importante sarebbe a 4.000 dollari, portando Ethereum a un nuovo livello psicologico chiave.

Fonte TradingView
Fonte TradingView

Questa tendenza mostra che, sebbene il mercato abbia un’impostazione moderatamente rialzista, la forza dei compratori non è ancora solida. In parole povere, il prezzo potrebbe anche muoversi lateralmente e subire ancora forti oscillazioni.

“La struttura suggerisce una potenziale inversione rialzista, ma serve una conferma con la rottura della trendline ribassista e una reazione positiva della domanda” ha concluso l’analista.

