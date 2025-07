Ethereum sotto pressione: $1 miliardo verso gli ETF non basta a spingere il prezzo

I trader che operano sul lungo termine hanno iniziato a vendere, segnale che forse il prezzo si prepara a una correzione.

Calano i prezzi di Ethereum malgrado da undici settimane continua ad attirare forti investimenti. Nel corso della scorsa settimana, oltre 1 miliardo di dollari è confluito verso i fondi quotati in borsa collegati al token.

Nonostante questa importante iniezione di capitali, il prezzo di ETH continua a scendere.

Afflussi verso i fondi su Ethereum da undici settimane consecutive

Secondo i dati di SosoValue, i fondi collegati a Ethereum hanno registrato afflussi netti per undici settimane di fila.

Il dato è interessante specie se confrontato con Bitcoin, che nello stesso periodo ha registrato importanti deflussi.

Eppure, malgrado l’iniezione di capitali, il prezzo di Ethereum continua a scendere. Questa divergenza suggerisce che altre dinamiche stiano influenzando l’andamento di ETH, come gli incassi dei profitti da parte dei grandi investitori.

Questa situazione rende Ethereum più debole di quanto ci si aspetterebbe osservando solo gli afflussi. Il prezzo scende, mentre la fiducia degli investitori istituzionali sembra aumentare.

L’indicatore di vivacità mostra che i possessori di lungo termine stanno vendendo

Un segnale importante arriva dal punteggio di vivacità, che è salito fino a 0,69.

Questo valore indica quanti token detenuti da lungo tempo vengono venduti o trasferiti. Un aumento di questo punteggio significa che i possessori di lungo termine stanno realizzando profitti e stanno spostando i propri token.

I detentori a lungo termine sono noti per la loro pazienza e, quando anche loro iniziano a vendere, spesso significa che il precedente rialzo ha raggiunto il suo massimo.

Ecco cosa sta succedendo: nonostante l’afflusso di capitali verso gli ETF, gli investitori più esperti stanno chiudendo le proprie posizioni.

Anche l’indice Smart Money è in calo

Lo Smart Money Index (SMI) mostra a sua volta deflussi da parte dei principali operatori. Dal 20 luglio, questo indice ha perso il 7%.

Lo SMI misura la differenza tra le operazioni effettuate al mattino (tipicamente da trader retail) e quelle del pomeriggio (di solito da parte degli investitori istituzionali). Un calo dello SMI indica che gli investitori più attenti stanno chiudendo le loro posizioni.

Questo andamento suggerisce che, dopo il recente aumento del prezzo, sia in corso una fase di presa di profitto. Invece di investire nuovo capitale, questi operatori stanno scegliendo di consolidare i loro guadagni.

La pressione di vendita mette alla prova il prezzo di Ethereum

Se questa tendenza alla vendita dovesse continuare, il prezzo di Ethereum potrebbe scendere ancora fino a raggiungere il supporto chiave a 3314 dollari.

Se questo livello non dovesse reggere, il prezzo potrebbe continuare a scendere verso quota 3067 dollari. In questo caso sarebbe necessario l’intervento dei compratori per frenare un’ulteriore calo.

Se invece la pressione di acquisto dovesse aumentare, il prezzo di Ethereum potrebbe tornare a testare il recente massimo di 3859 dollari.

Un eventuale rialzo di ETH potrebbe favorire Best Wallet, dato che molti investitori sarebbero alla ricerca di strumenti avanzati per gestire le proprie strategie e massimizzare i profitti.

Best Wallet (BEST) offre analisi crypto esclusive e segnali alpha, aiutando i trader a ottenere maggiori profitti. Questo potrebbe far aumentare il prezzo di $BEST, soprattutto se una crescita di ETH stimolasse la domanda di strumenti come Best Wallet.