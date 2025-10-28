Ethereum rischia un calo a $3.900 con la vendita di 1,2 milioni di ETH

Se le whale sceglieranno di vendere il rischio di crollo a catena potrebbe spingere il prezzo di ETH verso nuovi minimi locali.

I dati on-chain di Glassnode rivelano che i grandi investitori di Ethereum hanno già venduto circa 1,2 milioni di ETH dal terzo trimestre.

Questa fuoriuscita di capitale sta mettendo pressione sul mercato, mentre la Federal Reserve valuta possibili tagli ai tassi e gli investitori attendono l’approvazione dei nuovi ETF su ETH.

La situazione mantiene alta la tensione tra gli operatori del settore. Questo contesto potrebbe favorire un ulteriore calo del prezzo di Ethereum nel breve periodo?

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

Ethereum ritesta il supporto chiave attorno ai 4340 dollari

Dopo essere stata tra le criptovalute in rialzo più interessanti degli ultimi mesi, di recente il prezzo di Ethereum è leggermente sceso, stabilizzandosi sui 4140 dollari. Eppure nell’ultima settimana ETH ha guadagnato quasi il 5%. Attualmente il token sta testando la parte inferiore del canale discendente formatosi nel 2024.

In passato, un rimbalzo vicino ai 4360 dollari aveva dato il via a una forte crescita dei prezzi. Ora il limite inferiore del canale si trova poco più in basso, a circa 4340 dollari, considerato dagli analisti tecnici un livello di supporto importante.

Se Ethereum riuscisse a mantenersi su questo valore, potrebbe esserci spazio per una ripresa verso la linea centrale del canale.

Gli indicatori offrono segnali misti. L’RSI si aggira attorno a 52, segnalando una situazione di equilibrio nel mercato.

Le linee MACD sono vicine a un incrocio verso il basso, indicando un possibile rallentamento della domanda. Il volume degli scambi ha raggiunto quasi 490.000 ETH la scorsa settimana, segno che l’attività resta sostenuta nonostante il calo dell’ottimismo.

Ethereum $ETH rebounded off the channel’s bottom and is now approaching the top around $4,360. https://t.co/QjARUrsvRP pic.twitter.com/ecaWTxVIk3 — Ali (@ali_charts) October 27, 2025

Le whale incassano profitti mentre la crescita del Layer-2 di Ethereum rallenta

Le informazioni on-chain mostrano che i grandi portafogli stanno diminuendo la loro esposizione. Dall’inizio di luglio, più di 1,2 milioni di ETH sono stati trasferiti dagli indirizzi delle whale agli exchange.

Contemporaneamente, il valore totale bloccato nelle soluzioni Layer-2 come Arbitrum e Optimism resta intorno ai 55 miliardi di dollari. Questa situazione sta causando alcune tensioni, complice l’aumento dei costi di transazione e la riduzione dei rendimenti per chi fornisce liquidità.

La pressione di vendita da parte delle whale, insieme alle difficoltà del settore Layer-2, rende Ethereum più vulnerabile a un possibile ribasso. Se ETH dovesse rompere il supporto dei 4340 dollari, diversi analisti crypto prevedono un calo verso i 3900 dollari, simile alla correzione avvenuta lo scorso anno.

