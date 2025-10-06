Previsioni prezzo Ethereum: punta a 4775$ mentre le whale accumulano

Ethereum rimane stabile sopra $4500 il MACD è in rialzo e calano le vendite, ETH si prepara a un possibile test dei massimi storici.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Ethereum oscilla intorno a un livello critico sostenuto da acquisti costanti di grandi wallet e da segnali tecnici positivi, confermandosi tra le migliori criptovalute in rialzo al momento.

Gli ultimi dati rivelano che quasi tutti i possessori di ETH stanno ottenendo profitti, e la pressione di vendita resta molto bassa.

Anche l’indicatore MACD segnala un chiaro segnale rialzista, suggerendo un aumento della forza d’acquisto. Ora gli osservatori si aspettano una spinta fino a rompere la barriera dell’ATH.

Ethereum mantiene il supporto principale

ETH si mantiene saldamente sopra la soglia dei 4500 dollari, un’area che ora rappresenta un supporto fondamentale.

In passato questa zona ha operato da resistenza, ma ora fa da base a cui i compratori fanno riferimento. Secondo le ultime analisi di mercato, mantenere questo livello è essenziale per confermare la tendenza rialzista in corso.

Quasi il 97% di tutti gli indirizzi che possiedono ETH sono attualmente in profitto. Di solito, questa situazione porta molti investitori a vendere. In questo caso, però, la situazione appare diversa. Nonostante i margini di guadagno elevati, la pressione di vendita resta contenuta, segno che molti preferiscono mantenere le posizioni invece di liquidare.

Secondo i dati on-chain, questo comportamento riflette una fiducia diffusa in una fase rialzista più duratura. Ethereum beneficia anche del clima positivo che interessa l’intero comparto crypto, anche altri token principali stanno registrando un aumento dei volumi di trading.

Fonte Glassnode

Indicatori tecnici confermano il trend rialzista di ETH

La Moving Average Convergence Divergence, o MACD, è uno strumento molto utilizzato per valutare la forza e la direzione di una tendenza. Nel caso di Ethereum, il MACD mostra un incrocio rialzista, in pratica, il segnale di breve periodo ha superato quello di lungo termine, spesso considerato un segnale di slancio crescente.

Anche le barre dell’istogramma MACD stanno crescendo, confermando un rafforzamento della pressione d’acquisto. Questi dati tecnici indicano il passaggio dalla fase di consolidamento a una nuova fase rialzista.

Fonte TradingView

Gli operatori di mercato hanno notato che nel corso della settimana le whale hanno incrementato le attività di acquisto di ETH. Questo rafforza l’idea che anche investitori professionali e istituzionali credono in ulteriori aumenti dei prezzi di Ethereum.

La resistenza a 4775 dollari è la barriera chiave per Ethereum

Oltre all’attuale supporto, Ethereum si trova di fronte a una resistenza importante attorno ai 4775 dollari. Un superamento deciso di questa soglia potrebbe aprire la strada a un nuovo test dei massimi storici nell’area dei 4953 dollari. Un breakout di questo tipo rappresenterebbe una forte conferma del trend rialzista secondo diversi analisti crypto.

Fonte TradingView

Se invece ETH dovesse tornare sotto i 4500 dollari, potrebbe esserci una correzione temporanea con obiettivo intorno ai 4200 dollari. Al momento, però, la maggior parte degli indicatori resta positiva, con volumi in crescita e segnali di momentum favorevoli.