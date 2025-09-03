Ethereum in zona critica: pattern ribassista e supporto chiave a 3200$

Il prezzo di Ethereum attraversa una fase delicata, con segnali di debolezza che arrivano dal pattern Testa e Spalle dell’indicatore OBV.

Il prezzo di Ethereum si muove attorno a livelli cruciali e gli indicatori di volume suggeriscono che la spinta rialzista si sta raffreddando.

L’indicatore OBV, (On-Balance Volume), quello strumento che misura il flusso cumulativo dei volumi di scambio per capire la pressione di acquisto e vendita, sta assumendo una formazione Testa e Spalle. Di solito questo tipo di pattern si delinea quando si registra una riduzione dell’interesse all’acquisto.

Attualmente l’OBV si posiziona su 12,22 milioni, un dato che mostra la scelta dei trader di comprare meno token dopo i recenti rialzi di prezzo.

$ETH – Bulls have a lot of work to do now to invalidate this Head and Shoulders on the OBV. https://t.co/gbbBV6Eb1D pic.twitter.com/A6YLXPBEzw — IncomeSharks (@IncomeSharks) September 2, 2025

Questo scenario potrebbe avere conseguenze importanti per ETH.

Calo degli acquisti di ETH dopo l’aumento dei prezzi

Per capire cosa sta succedendo, è importante esaminare il volume degli scambi di Ethereum. In questo contesto si nota che il prezzo della criptovaluta fatica a crescere come aveva fatto in passato.

L’area tra 3800 e 3900 dollari continua a rappresentare un ostacolo che si potrebbe superare solo se dovessero aumentare i volumi d’acquisto per tentare la rottura al rialzo.

L’andamento dell’OBV fa pensare invece che la pressione d’acquisto si stia riducendo, mentre aumenta il numero dei venditori sul mercato.

In analisi tecnica, un pattern Testa e Spalle dell’OBV è spesso visto come il segnale ribassista che predice possibili cali di prezzo.

Una battaglia intensa tra orsi e tori

La partita adesso è in mano ai venditori e i rialzisti devono cercare di rompere il pattern attuale attirando nuovi volumi, altrimenti i ribassisti potrebbero prendere il sopravvento.

Se il prezzo dovesse ancora calare, il prossimo livello di supporto importante si trova intorno ai 3200 dollari, una soglia che in passato ha già dimostrato di reggere bene.

Per chi punta sul ribasso, l’andamento dell’OBV conferma che il recente rialzo non è stato sostenuto da un vero aumento di nuovi acquirenti. I rialzisti, invece, sperano che questo pattern sia solo un falso allarme e che una ripresa dei volumi possa riportare fiducia sul mercato.

Andamento del prezzo di Ethereum

Il prezzo di Ethereum non dipende solo dai grafici, ma anche da fattori più generali come la dominance di Bitcoin, la liquidità generale e l’uso della leva finanziaria da parte dei grandi investitori.

Anche la domanda di applicazioni DeFi ha un grosso peso, visto che è strettamente legata all’attività sulla rete Ethereum.

Per questo, ETH è molto di più di un semplice valore su un grafico: rappresenta anche la fiducia nell’innovazione digitale e nei nuovi strumenti finanziari.

