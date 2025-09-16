Ethereum registra un deflusso di 244 milioni di dollari dagli exchange

Le whale hanno acquistato ETH per $141 milioni di dollari, mentre dagli exchange escono ETH per $244 milioni e il trading esplode.

Nell’ultima settimana, Ethereum ha guadagnato quasi il 6%, e ora sta tornando verso i 4.500 dollari.

Approfittando della leggera flessione, le whale hanno comprato ETH per oltre 141 milioni di dollari in un solo giorno.

Le whale fanno scorta di ETH

I dati on-chain di Lookonchain e Onchain Lens rivelano nelle ultime ore l’acquisto di 30.432 ETH, pari a 141,6 milioni di dollari.

Queste operazioni spesso segnalano crescente fiducia tra gli operatori di mercato, anche quando il prezzo della crypto sta scendendo.

A newly created wallet withdrew 10,001 $ETH, worth $46.4M, from #OKX, in the past 3 hours.



Address: 0x5509869f537ddD37b8D2c3e0aC2E882CdfA881E41 pic.twitter.com/k93eMh8IuK — Onchain Lens (@OnchainLens) September 14, 2025

Ethereum si conferma leader anche nel mercato dei derivati. Secondo Laevitas, il dato aggregato delle altcoin ha rappresentato l’85,56% del volume degli scambi nelle 24 ore.

ETH è in testa con 38,1 miliardi di dollari, seguito da Bitcoin con 21,4 miliardi, Solana con 17,2 miliardi e Dogecoin con 10,1 miliardi. Questa suddivisione mostra che le altcoin, soprattutto ETH, sono state al centro dell’attività di mercato negli ultimi giorni.

Weekend. Based on the global perps 24h volume, altcoins(ETH+others) dominate with 85.56% of total trading volume. ETH leads with $38.16B, ahead of BTC ($21.4B), followed by SOL ($17.24B) and DOGE ($10.16B). #PUMP has climbed into fifth place with $4.73B, ranking just behind the… pic.twitter.com/9NpDa56byJ — Laevitas (@laevitas1) September 14, 2025

Il prezzo di Ethereum resta vicino ai 4.500 dollari

Ethereum ha subito un lieve calo nell’ultima settimana, assestandosi a 4.500 dollari, mentre il volume degli scambi è aumentato del 22%. Questo segnala che l’attività sul mercato è cresciuta proprio durante la correzione del prezzo.

Dal punto di vista tecnico, ETH si trova ancora in una fase rialzista. Il Supertrend indica che il movimento positivo proseguirà se il prezzo rimarrà sopra i 4.490 dollari, considerato un livello chiave.

L’Indice Direzionale Medio (ADX) è a 28,7, un valore superiore a 25 segnala un trend in rafforzamento. Il recente andamento dei prezzi sembra quindi rappresentare un test di forza e non una rottura della tendenza.

Fonte TradingView

I dati on-chain confermano forti deflussi di ETH

Anche l’analisi on-chain conferma questo scenario. CoinGlass ha segnalato che oltre 244 milioni di dollari in ETH sono stati ritirati dagli exchange nelle ultime 48 ore. Questi deflussi spesso sono legati ad acquisti da parte di chi vuole conservare i propri token, riducendo così la pressione di vendita.

Fonte TradingView

Secondo i dati sui future di Binance, il rapporto long/short su ETH/USDT è intorno a 1,50: significa che circa il 60% dei trader scommette su un rialzo del prezzo di ETH, mentre il 40% punta sul ribasso.

