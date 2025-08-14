Ethereum: I big degli ETF accumulano altri 155.000 ETH

BlackRock, Fidelity e Grayscale hanno accumulato 155.620 ETH, per un valore di 704,3 milioni di dollari il 13 agosto.

I principali gestori patrimoniali come BlackRock, Fidelity e Grayscale hanno dato vita a una sorprendente campagna di accumulo di Ethereum. In totale i big hanno acquistato 155.620 ETH solo il 13 agosto attraverso i loro fondi ETF Ether.

BlackRock iShares Ether Trust (ETHA) ha acquistato ETH per 500 milioni di dollari. Gli afflussi netti verso gli ETF nei primi tre giorni della settimana hanno già superato i 2,2 miliardi di dollari.

Appare evidente a questo punto quanto sia forte l’interesse istituzionale.

L’ETF di BlackRock si avvicina a 3,5 milioni di Ethereum

Mercoledì 13 agosto, l’ETF BlackRock Ether (ETHA) ha registrato afflussi netti per 105.900 ETH. Da sette giorni consecutivi il fondo accumula oltre 100.000 ETH.

Inoltre, ETHA ha raggiunto un altro traguardo, registrando il record nel volume di trading il 13 agosto totalizzando 3 miliardi di dollari.

Il prezzo delle azioni ETHA ha continuato a salire raggiungendo nuovi massimi storici, guadagnando un altro 5% ieri e chiudendo a 35,90 dollari.

Il prezzo di Ethereum si sta avvicinando rapidamente al record segnato nel lontano 2021 e al cambio attuale il patrimonio netto gestito da ETHA ha raggiunto quasi i 16 miliardi di dollari.

Oltre a BlackRock, anche Fidelity Ethereum ETF (FETH) ha registrato ieri afflussi per 155 milioni di dollari. Segue il mini-Ether ETF (ETH) di Grayscale con 51,3 milioni di dollari, come mostrano i dati di Farisdie Investors.

Grazie agli ingenti afflussi istituzionali di questa settimana, il valore aggregato per tutti gli emittenti di ETF statunitensi ora ha superato i 12 miliardi di dollari dal lancio.

Gli ETF su Ether superano quelli su Bitcoin

Sebbene gli afflussi verso gli ETF su Bitcoin abbiano subito un rallentamento nelle ultime settimane, gli ETF su Ether hanno registrato una forte domanda istituzionale, che ha portato a una performance superiore.

Mercoledì, gli ETF su Ethereum hanno registrato afflussi netti pari a circa 155.620 ETH, per un valore di 704,3 milioni di dollari, superando in modo netto la nuova emissione di ETH pari a circa 2.387 ETH.

Significa che gli ETF hanno comprato 65 volte più ETH rispetto a quanto emesso dalla rete.

D’altra parte, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi pari a 86,7 milioni di dollari. Questo è il terzo giorno consecutivo in cui ETH ha attirato afflussi superiori a quelli di Bitcoin.

Oltre agli ETF, la recente sovraperformance si riflette anche nel prezzo.

ETH è aumentato di un enorme 30% in una settimana, mentre BTC ha guadagnato il 6,5% nello stesso periodo.

Oggi Bitcoin ha messo a segno un nuovo record di prezzo a 124.500 dollari sulla spinta delle crescenti aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed durante la riunione del FOMC di settembre.