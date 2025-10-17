Ethereum domina nel 2025 con 16.000 nuovi sviluppatori, segue Solana con 11.500

Solana ha aggiunto circa 11.500 sviluppatori, ma il numero reale potrebbe essere maggiore perché mancano dati da GitHub.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum si conferma come il principale polo per gli sviluppatori blockchain. Tra gennaio e settembre sono entrati oltre 16.000 nuovi sviluppatori, secondo la Ethereum Foundation che cita dati di Electric Capital.

Questo afflusso rafforza la posizione di Ethereum come blockchain più sviluppata al mondo, sostenuta dalla rete sempre più ampia di soluzioni layer-2.

1/ New data confirms: @Ethereum is the #1 ecosystem for new developers in 2025. pic.twitter.com/ZThdbGDf0X — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 15, 2025

Solana si piazza al secondo posto con circa 11.500 nuovi sviluppatori che hanno migliorato il codice quest’anno

La Solana Foundation fa però notare che il dataset di Electric Capital potrebbe essere obsoleto e sottostimare i numeri reali.

Bitcoin ha attirato circa 7.500 nuovi sviluppatori nello stesso periodo.

Secondo il tracker di Electric Capital, Ethereum ospita ora la più grande community di sviluppatori attivi tra tutti gli ecosistemi blockchain, con 31.869 sviluppatori attivi.

Solana segue con 17.708, mentre Bitcoin è a quota 11.036. Il dato di Ethereum comprende anche gli sviluppatori attivi su reti layer-2 come Arbitrum, Optimism e Unichain. Secondo l’indagine di L2Beat non si contano due volte chi lavora su più livelli.

Nonostante il vantaggio di Ethereum, la crescita di Solana negli ultimi due anni è stata molto più rapida.

Gli sviluppatori full-time di Ethereum sono cresciuti del 5,8% in un anno, mentre Solana ha registrato un aumento del 29,1% nello stesso periodo e del 61,7% in due anni, una delle espansioni più rapide del settore.

Il numero effettivo di sviluppatori su Solana potrebbe essere anche più alto di quanto riportato. Jacob Creech, responsabile delle relazioni con gli sviluppatori della fondazione, ha dichiarato che circa 7.800 sviluppatori mancano all’attuale dataset, invitando la comunità a segnalare i repository GitHub per migliorare il monitoraggio.

Alcuni analisti hanno anche contestato la metodologia di Electric Capital, sostenendo che gli ecosistemi che usano la Ethereum Virtual Machine (EVM), come Polygon e BNB Chain, dovrebbero essere considerati insieme, visto che condividono strumenti e standard di programmazione.

A complicare il dibattito, Jarrod Watts, responsabile Australia per il progetto layer-2 Abstract, ha suggerito che la generazione di codice assistita da AI e i progetti nati durante gli hackathon potrebbero gonfiare i dati complessivi.

“È probabile che questi dati includano molto codice scritto per essere solo d’effetto o repository di hackathon che poi non vengono più toccati” ha dichiarato.

Gli sviluppatori dell’America Latina scelgono Ethereum e Polygon

Secondo Sherlock Communications, gli sviluppatori in America Latina preferiscono sempre più costruire su blockchain già affermate come Ethereum e Polygon invece di creare nuovi protocolli base-layer.

Ethereum guida l’attività nella regione, rappresentando oltre il 75% delle transazioni blockchain, mentre la quota di Polygon è quasi raddoppiata fino al 20%.

Gli sviluppatori apprezzano trasparenza, facilità d’uso e chiarezza normativa per scegliere ecosistemi maturi rispetto a quelli più recenti.

Secondo il ricercatore Luiz Eduardo Abreu Hadad di Sherlock, la community degli sviluppatori dell’America Latina mostra “una forte maturità tecnica” e una crescente attenzione alla risoluzione di problemi concreti piuttosto che a reinventare l’infrastruttura.

I dati on-chain su 697.000 transazioni in paesi come Brasile, Messico, Bolivia e Perù confermano questa tendenza.

Progetti locali come Núclea Chain e RBB del Brasile, però, mostrano il potenziale della regione per costruire infrastrutture blockchain proprie.