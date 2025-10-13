ETF su XRP: 21Shares apre la strada a una nuova era per gli investitori crypto
La corsa al lancio del primo ETF spot su XRP entra in una fase decisiva, nonostante il mercato delle criptovalute stia affrontando giornate di perdite significative. Il 10 ottobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ricevuto un nuovo set di modifiche S-1/A per ETF su XRP da parte di 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Grayscale e Canary Capital.
Particolare attenzione va rivolta alle mosse di 21Shares, uno dei protagonisti nella corsa al primo ETF spot su XRP. L’ultima richiesta presentata dall’azienda descrive un fondo pensato per replicare il prezzo di XRP tramite il CME CF XRP-Dollar Reference Rate (XRPUSD_NY), un benchmark consolidato e ampiamente riconosciuto dagli investitori istituzionali per la sua trasparenza e affidabilità.
L’ETF sarà strutturato come trust del Delaware, garantendo solide basi legali e operative. Gli XRP saranno conservati in cold storage presso la Coinbase Custody Trust Company, una delle piattaforme più sicure per la custodia di asset digitali. Le quote del fondo saranno quotate sul Cboe BZX Exchange, permettendo agli investitori di accedere a XRP attraverso conti di intermediazione tradizionali, senza dover gestire direttamente criptovalute o wallet digitali.
Questa struttura combina sicurezza, conformità normativa e facilità di accesso, rendendo l’ETF di 21Shares una proposta particolarmente interessante sia per investitori retail sia istituzionali. Inoltre, l’utilizzo del benchmark CME assicura che il prezzo dell’ETF rifletta in modo accurato e trasparente le dinamiche del mercato XRP, riducendo il rischio di discrepanze o manipolazioni.
La documentazione conferma che l’ETF sarà passivo, senza utilizzo di leva finanziaria o derivati. I Partecipanti Autorizzati creeranno o riscatteranno le quote in cambio di denaro o XRP, basandosi sul benchmark CME. Il documento sottolinea inoltre che il prodotto comporta rischi elevati e non gode di assicurazione FDIC né delle protezioni previste dall’Investment Company Act.
La SEC introduce regole più rapide per la quotazione degli ETF
I recenti aggiornamenti normativi, inoltre, potrebbero accelerare l’approvazione degli ETF. Per la prima volta, i nuovi standard generici della SEC consentono a borse come Nasdaq, Cboe e NYSE di quotare ETF spot su criptovalute senza dover ottenere approvazioni caso per caso.
In passato, le richieste richiedevano spesso oltre 240 giorni per essere processate. Le nuove regole potrebbero ridurre questo tempo a 60–75 giorni, un cambiamento significativo per gli emittenti in attesa.
L’analista crypto Diana ha dichiarato che 21Shares e Canary hanno aggiornato le loro richieste per rispettare i nuovi standard.
Tra le modifiche:
- Procedure di custodia e riscatto più chiare
- Accordi di condivisione della sorveglianza più solidi
- Piena conformità ai feedback della SEC
Il lancio potrebbe avvenire all’inizio del 2026
Se la SEC continuerà a seguire l’attuale percorso regolatorio, il debutto dei primi ETF spot su XRP potrebbe avvenire a breve. Grazie al nuovo processo accelerato, il primo emittente in grado di soddisfare tutti i requisiti normativi potrà avanzare immediatamente, riducendo drasticamente i tempi di approvazione rispetto alle procedure tradizionali.
I prossimi passaggi includono:
- Lettere di ricevuta che confermano l’accoglimento della domanda
- Avvisi di quotazione in borsa secondo le nuove regole
- Stato efficace del modulo S-1
- Eventuali approvazioni condizionate che potrebbero seguire
Nonostante il nuovo percorso accelerato, resta un margine di incertezza. La SEC potrebbe infatti decidere di rinviare le approvazioni, influenzata da fattori esterni come le tensioni politiche e le conseguenze del recente shutdown del governo. Questi elementi potrebbero rallentare il processo, creando potenziali ritardi anche per gli emittenti pronti a lanciare i primi ETF spot su XRP.
Inoltre, eventuali cambiamenti nella composizione della Commissione o nuove pressioni legislative potrebbero introdurre ulteriori variabili, rendendo ancora difficile prevedere con certezza la data effettiva del debutto.
In un contesto così delicato, gli investitori e gli emittenti dovranno monitorare da vicino le decisioni della SEC e gli sviluppi politici, poiché anche piccoli ritardi normativi potrebbero avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute.
