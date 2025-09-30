Erdogan dichiara guerra alle criptovalute: Turchia nel panico!

Le nuove politiche di Erdogan sulle criptovalute potrebbero portare a una nuova repressione a livello locale.

Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sta pianificando un inasprimento delle normative sulle risorse digitali.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la nuova legislazione potrebbe conferire al Comitato turco per le indagini sui reati finanziari (MASAK) il potere di congelare i conti in criptovaluta senza un mandato del tribunale. Questa notizia ha suscitato timori in tutti i mercati locali delle criptovalute.

La Turchia si colloca tra i primi 15 paesi che hanno adottato le criptovalute, solo nel 2023 è stato registrato un volume di scambi superiore a 170 miliardi di dollari. Adesso il governo mira a frenare le scommesse illegali, le frodi e l’evasione fiscale, sollevando preoccupazioni sulla libertà di mercato e sulla fiducia degli investitori.

Queste azioni creeranno stabilità o scateneranno FUD (Fear, Uncertainty and Doubt – Paura, Incertezza e Dubbio) e un potenziale e massiccio sell-off nel panorama generale delle criptovalute?

Grafico del prezzo di Bitcoin (BTC) timeframe a 7 giorni – Fonte: CoinMarketCap

Perché Erdogan sta prendendo di mira le criptovalute proprio adesso?

Le ragioni della proposta di repressione avanzata da Erdogan sono da ricercarsi nell’inflazione galoppante e nell’instabilità economica continua che stanno affliggendo la Turchia, e che hanno spinto milioni di turchi a utilizzare le criptovalute come copertura contro il rapido deprezzamento della lira.

Secondo Chainalysis, la Turchia ha uno dei tassi di adozione delle criptovalute più alti al mondo, con Bitcoin e stablecoin come USDT e USDC ampiamente utilizzati per i risparmi e le rimesse.

Mappa globale dell’indice di adozione delle criptovalute aggiornata al 2025 – Fonte: Chainalysis

Tuttavia, questa crescita esplosiva ha attirato l’attenzione del governo. Il ministro delle Finanze Mehmet Simsek ha confermato che il MASAK acquisirà presto maggiori poteri per combattere il riciclaggio di denaro, in particolare proveniente da piattaforme di scommesse illegali e operazioni fraudolente. In base al nuovo quadro normativo:

Le transazioni superiori a 15.000 lire (~450 dollari) richiederanno rigorosi controlli KYC e spiegazioni documentate.

Il MASAK avrà l’autorità di congelare le criptovalute e i conti bancari collegati ad attività sospette senza previa approvazione del tribunale.

I trasferimenti di stablecoin saranno soggetti a limiti più severi per prevenire la fuga di capitali non regolamentata

Gli exchange devono segnalare e tracciare le transazioni, con pesanti sanzioni in caso di non conformità.

La tempistica di queste misure si basa su precedenti traguardi normativi:

Febbraio 2025: entrata in vigore delle norme AML (antiriciclaggio) complete, che richiedono alle società di criptovalute di ottenere licenze e di sottoporsi a verifiche continue.

entrata in vigore delle norme AML (antiriciclaggio) complete, che richiedono alle società di criptovalute di ottenere licenze e di sottoporsi a verifiche continue. Luglio 2025: le autorità hanno bloccato 46 exchange senza licenza, comprese le principali piattaforme DEX come PancakeSwap.

le autorità hanno bloccato 46 exchange senza licenza, comprese le principali piattaforme DEX come PancakeSwap. 28 luglio 2025: il fondatore di ICRYPEX, uno dei principali exchange turchi, è stato arrestato con l’accusa di aver collegato i finanziamenti in criptovalute ai critici del governo.

Queste misure sono in linea con gli standard internazionali come il quadro MiCA dell’UE, ma i critici sostengono che fungano anche da strumento politico. Le figure dell’opposizione sostengono che il governo stia utilizzando le normative sulle criptovalute per colpire il dissenso, indicando una più ampia repressione dei media e dei rivali politici come il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, che ha subito ripetute azioni legali.

🇹🇷 NEW: Turkey tightens crypto regulations with rules for exchanges and investors, giving the Capital Markets Board full oversight over crypto platforms and stricter compliance requirements. pic.twitter.com/khTCoGchlE — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 13, 2025

Qual è l’impatto sul mercato turco delle criptovalute e sugli investitori globali?

La Turchia è diventata un punto di riferimento globale per le criptovalute, con piattaforme come Binance che la classificano tra i loro mercati principali. Tuttavia, norme più severe rischiano di rallentare la crescita e potrebbero ridurre la liquidità sia per i trader locali che internazionali. La repressione può avere un impatto su vari settori nel campo delle criptovalute, per esempio:

Prezzi delle criptovalute: Storicamente, i cambiamenti nella politica turca hanno causato un’immediata volatilità. Il divieto del 2021 sui pagamenti in criptovalute ha portato a un forte calo del prezzo di Bitcoin negli exchange locali.

Storicamente, i cambiamenti nella politica turca hanno causato un’immediata volatilità. Il divieto del 2021 sui pagamenti in criptovalute ha portato a un forte calo del prezzo di Bitcoin negli exchange locali. Sentimento degli investitori: Il timore di conti congelati potrebbe spingere gli utenti verso asset resistenti alla censura o exchange offshore, riducendo così l’attività sulle piattaforme regolamentate.

Il timore di conti congelati potrebbe spingere gli utenti verso asset resistenti alla censura o exchange offshore, riducendo così l’attività sulle piattaforme regolamentate. Mercati delle stablecoin: Con stablecoin come USDT che fungono da copertura chiave contro l’inflazione, i limiti sui trasferimenti potrebbero interrompere i casi d’uso quotidiani, che vanno dalle rimesse alle transazioni commerciali.

In un post su X (Twitter), il ministro delle Finanze Simsek ha precedentemente affermato che chiunque non rispetti la legge turca sulle criptovalute dovrà affrontare sanzioni severe.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.



Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve… https://t.co/6DQPFZycNW — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2025

A livello globale, gli analisti paragonano la decisione della Turchia a eventi passati in Nigeria e India, dove le restrizioni iniziali sono state successivamente attenuate per incoraggiare l’innovazione.

Se la Turchia riuscirà a trovare un equilibrio, queste normative potrebbero legittimare il settore, attirando operatori istituzionali. Tuttavia, se la repressione si baserà troppo sul controllo, potrebbe soffocare l’innovazione locale e spingere gli utenti verso mercati non regolamentati e rischiosi.

Per ora, si consiglia agli investitori di monitorare attentamente gli aggiornamenti ufficiali del Capital Markets Board (CMB) e del MASAK. Non è ancora chiaro se questo segnerà una svolta nell’adozione delle criptovalute in Turchia o l’inizio di un effetto dissuasivo a lungo termine.

Una cosa è certa: la strategia di Erdogan in materia di criptovalute sarà un fattore determinante per il futuro finanziario della Turchia, dal momento che influenzerà l’adozione interna e la percezione globale della regolamentazione dei mercati emergenti.