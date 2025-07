Elon Musk vende BTC? SpaceX trasferisce 152 milioni di dollari in Bitcoin

Il 22 luglio, un wallet collegato a SpaceX ha trasferito 1.308,45 BTC, per circa 152,85 milioni di dollari, verso un nuovo indirizzo.

Un wallet collegato alla società spaziale SpaceX di Elon Musk ha spostato oltre 152 milioni di dollari in Bitcoin dopo più di tre anni di inattività. Lo conferma un rilevamento di dati da parte della piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence.

La commissione pagata per la transazione è stata di soli 0,00024831 BTC (circa 29 dollari), secondo i dati onchain.

Il wallet di SpaceX torna attivo con il movimento più grande degli ultimi 3 anni

L’operazione è avvenuta solo dopo che il wallet di SpaceX aveva inviato una piccola transazione di 0,000248 BTC (meno di 30 dollari) a Coinbase Prime.

Il registro delle transazioni mostra che durante un periodo compreso tra tre e quattro anni fa SpaceX aveva ricevuto diversi afflussi di Bitcoin da wallet di Coinbase. In quelle occasioni, i singoli depositi erano compresi tra 1.100 e 1.279 BTC.

All’epoca, il valore in dollari dei Bitcoin in mano a SpaceX aveva superato 1,6 miliardi durante il bull run del 2021. Valore che è attualmente dimezzato e i BTC in bilancio ora ammontano a circa 818,3 milioni di dollari.

Secondo i dati rilevati da Arkham, in totale adesso SpaceX possiede riserve complessive per 6.977 BTC, custoditi presso Coinbase Prime.

L’indirizzo che ha ricevuto i token continua a tenerli in deposito. Questo lascia pensare che si sia trattato di un semplice riassetto del wallet, forse per mirare a maggiore sicurezza o per riorganizzare i protocolli di cold storage.

Fonte Arkham Intelligence

SpaceX ha rivelato di possedere Bitcoin nel 2021

Nel 2021 Elon Musk aveva rivelato che SpaceX possedeva Bitcoin, senza però fornire cifre precise.

In seguito è emerso che all’inizio del 2021 SpaceX aveva accumulato circa 25.724 BTC, stimati allora intorno ai 373 milioni di dollari.

Secondo alcuni documenti analizzati dal Wall Street Journal, la società tra il 2021 e il 2022 potrebbe aver venduto tutto o quasi il suo patrimonio in BTC, anche se non ci sono certezze al riguardo.

Secondo l’articolo, questi asset erano registrati a bilancio, ma non si sa se siano stati tutti venduti.

Musk, noto sostenitore delle crypto, ha spesso influenzato i mercati con i suoi commenti su Bitcoin e Dogecoin.

L’imprenditore aveva confermato pubblicamente l’investimento in Bitcoin da parte di SpaceX nel 2021, dopo l’acquisto di 1,5 miliardi di dollari in BTC da parte di Tesla, operazione che coincise con il raggiungimento dei massimi storici da parte di Bitcoin.

Successivamente Tesla ha venduto il 75% dei suoi Bitcoin nel secondo trimestre 2022 per 936 milioni di dollari, mantenendo solo 184 milioni di dollari in BTC.