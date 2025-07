Ecco perché XRP potrebbe rendere più di Shiba Inu (prima di quanto pensi…)

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Da sempre, XRP e Shiba Inu figurano tra le criptovalute con le migliori performance, grazie alle quali molti trader hanno realizzato profitti significativi. Gli investitori precoci, in modo particolare, hanno ottenuto guadagni rilevanti, poiché entrambe le monete hanno garantito rendimenti costanti nel tempo. In questo momento, però, con l’ingresso del mercato in una fase rialzista, una delle due si distingue chiaramente per i suoi concreti casi d’uso nel settore finanziario.

Investire in entrambe potrebbe comportare delle perdite, poiché SHIB sta mostrando una performance debole sui grafici. Anche nei rari casi in cui registra un rialzo, tende a perdere terreno in pochi giorni e i trader vedono svanire i propri guadagni. Al contrario, XRP si presenta oggi come una scelta più solida rispetto a Shiba Inu, con maggiori opportunità di profitto.

Ecco perché XRP potrebbe generare più profitti di Shiba Inu

I clienti istituzionali non stanno acquistando solo Bitcoin ed Ethereum ma stanno anche prendendo posizione nella criptovaluta nativa di Ripple. La fiducia in XRP è più solida, poiché Ripple fornisce soluzioni fintech a grandi banche e istituzioni finanziarie a livello globale. Offrendo transazioni di denaro rapide ed efficienti, XRP diventa così una scelta più logica rispetto a Shiba Inu.

Diciamolo chiaramente: i clienti istituzionali probabilmente non investiranno mai seriamente in meme coin, perché non rientrano nel loro ambito di interesse. Non vedono alcun valore in Shiba Inu, poiché non risolve né affronta problemi concreti del mondo reale. Si tratta semplicemente di una meme coin che cerca di restare rilevante nel mercato grazie al supporto degli investitori della prima ora. L’ecosistema SHIB, al momento, non offre nulla di particolarmente innovativo o distintivo.

XRP è sempre stato sinonimo di innovazione tecnologica, grazie al ledger XRPL che ha introdotto exchange decentralizzati (DEX) permissioned per aggiornamenti di token in escrow. Inoltre il token è utilizzato per gestire il denaro nel mondo reale, mentre Shiba Inu è semplicemente una soluzione di secondo livello (layer-2) sulla rete Ethereum.

In conclusione, i profitti futuri saranno legati ai casi d’uso concreti nel mondo reale e non alle meme coin. Ecco perché XRP si propone come una scelta più lungimirante.

Token6900: la meme coin per eccellenza

Chi decide di puntare su XRP fa una scelta sul lungo periodo ed è consapevole che i guadagni non saranno fulminei. Chi cerca quel tipo di opportunità, invece, preferirà sempre optare per una meme coin: scarsa utilità ma possibilità di rendite esplosive.

Un esempio in questo senso è stata SPX6900 che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,63 miliardi di dollari, diventando una delle meme coin con le migliori performance dell’ultimo mese. Sulla falsariga di questo token che punta tutto sull’hype, si inserisce TOKEN6900, che sta seguendo da vicino le sue orme e sta attirando l’attenzione di investitori consapevoli del potenziale dei cosiddetti “copycat coin”, ovvero quelle crypto che replicano o copiano le caratteristiche, il codice, il nome, o il modello di un’altra criptovaluta di successo, senza introdurre innovazioni significative.

TOKEN6900 is the 1 i jus kno it pic.twitter.com/Z2bqUvofLo — Token6900 (@Token_6900) July 27, 2025

Finora, TOKEN6900 ha raccolto circa 1 milione e mezzo di dollari durante la fase di prevendita. Per un nuovo progetto in questa categoria, si tratta di una cifra significativa. Alcuni analisti di mercato ritengono che il token possa raggiungere una valutazione da un miliardo di dollari, con la possibilità persino di sfidare o superare SPX6900 se il trend positivo dovesse continuare.