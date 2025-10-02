Ecco le informazioni di cui gli investitori in XRP dovrebbero essere a conoscenza…

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’analista di mercato Oscar Ramos, in un video su X, ha condiviso un importante aggiornamento per i possessori di XRP. Egli ritiene che i prossimi eventi negli Stati Uniti potrebbero creare incertezze a breve termine ma che il quadro generale continui a favorire una ripresa di XRP. Aggiunge che gli investitori pazienti, che mantengono o accumulano, potrebbero trarre i maggiori benefici nel lungo periodo.

Ottobre potrebbe essere un punto di svolta per XRP

Ramos sottolinea come i grandi investitori e gli operatori di mercato di alto profilo si stiano già preparando a condizioni favorevoli, come la possibile approvazione degli exchange-traded fund (ETF), mentre molti investitori retail restano cauti.

Nonostante il prezzo rimanga in una fascia ristretta da settimane, periodi di stabilità come questo tendono a creare le condizioni per un cambiamento significativo. La situazione attuale può essere paragonata a una pressione che si accumula silenziosamente, in attesa dello stimolo giusto per manifestarsi; in tale contesto, la calma del mercato non deve essere interpretata come segnale di debolezza.

Ramos osserva inoltre che XRP è rimasto in un lungo periodo di trading laterale. Il prezzo ha superato brevemente i 3,60 $ ma è rimasto per lo più all’interno di un intervallo ristretto per oltre due mesi. Ammette che il token ha sottoperformato rispetto al massimo storico di 3,65 $ raggiunto a luglio ma interpreta questo periodo di calma come un segnale che un movimento più significativo potrebbe essere imminente. Secondo lui, acquistare XRP sotto i 3 $ rappresenta un investimento a lungo termine che sarebbe sciocco ignorare.

Possono verificarsi ribassi a breve termine ma Ramos sostiene che la configurazione complessiva punta verso l’alto. Per questo motivo, mantiene una visione chiara: gli holder di XRP che rimangono pazienti potrebbero trarre vantaggio una volta che il mercato uscirà da questa calma prolungata.

La politica della Fed e la regolamentazione rafforzano le prospettive rialziste

Ramos collega inoltre la prossima mossa di XRP agli eventi negli Stati Uniti. La Fed ha già tagliato i tassi d’interesse e il mercato è in attesa di ulteriori segnali da Jerome Powell e da altri funzionari. Ricorda agli investitori di XRP che questi aggiornamenti possono muovere il mercato, anche se talvolta offrono poche indicazioni nuove.

Ramos segnala inoltre la possibile interruzione o instabilità del mercato legata alle trattative sul bilancio del governo statunitense. Secondo l’analista, lo shutdown in atto negli USA richiede una certa cautela, anche se ci si aspetta che i leader trovino una soluzione. Inoltre, i discorsi dei funzionari della Federal Reserve, insieme ai nuovi dati su occupazione, mercato immobiliare e fiducia dei consumatori, potrebbero influenzare il sentiment degli investitori nelle settimane a venire.

Su un orizzonte più lungo, Ramos spiega che la chiarezza normativa e l’arrivo delle Central Bank Digital Currencies (CBDC) restano traguardi fondamentali, anche se potrebbero concretizzarsi solo entro il 2026. Nel frattempo, l’attenzione istituzionale sugli ETF sta diventando un fattore trainante più immediato.

Combinando questi eventi a breve termine con il quadro regolatorio più ampio, l’esperto crypto ritiene che gli investitori abbiano buone ragioni per aspettarsi giorni migliori per XRP, con ottobre che potrebbe segnare l’inizio di questo cambiamento.