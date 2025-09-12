Dogecoin in rialzo: la meme coin torna protagonista sul mercato

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le meme coin continuano a catalizzare l’attenzione degli investitori, muovendosi con una rapidità che spesso sorprende persino i trader più esperti.

A metà settembre, il focus è tornato su Dogecoin, che ha registrato un forte rialzo nell’ultima settimana.

L’aumento del prezzo del DOGE ha spinto molti operatori a riconsiderarne il ruolo nel mercato, con previsioni che parlano di nuovi massimi storici.

Dogecoin guida la ripresa del mercato con un rialzo oltre il 20%

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di rinnovato entusiasmo grazie al rally di Dogecoin.

Negli ultimi sette giorni, il prezzo del DOGE ha registrato un incremento superiore al 20%. Su base mensile, la coppia DOGE/USDT ha visto una crescita del 5%, consolidando guadagni che in un anno superano il 150%.

Il livello di resistenza a 0,30 dollari è ora il punto di riferimento per analisti e operatori. Superarlo significherebbe non solo un nuovo traguardo tecnico, ma anche un segnale di forza in grado di spingere DOGE oltre i massimi estivi e posizionarlo nuovamente come uno degli asset più performanti del 2025.

Su Binance e OKX, i dati del rapporto long/short evidenziano un forte ottimismo: con valori superiori a 3,5 su Binance e oltre 2 su OKX, il mercato mostra un chiaro sbilanciamento verso posizioni rialziste.

Dal punto di vista tecnico, il grafico giornaliero conferma che DOGE sta già scambiando al di sopra dei livelli di liquidazione fissati intorno a 0,25 dollari.

Alcuni trader su X hanno ipotizzato un avvicinamento alla soglia simbolica di 1 dollaro, che porterebbe la capitalizzazione di Dogecoin oltre i 150 miliardi di dollari. Questa previsione si basa su una formazione grafica di tipo “tazza e manico”, spesso associata a movimenti rialzisti di ampia portata.

Grafico annuale Dogecoin – Fonte: Profilo di RationalGaze su X

Il lancio dell’ETF Dogecoin e il ruolo dei catalizzatori istituzionali

L’elemento che ha riacceso l’entusiasmo sul mercato è il debutto dell’ETF spot Dogecoin, atteso per la prossima settimana dopo un breve rinvio.

Questo strumento si distingue per requisiti stringenti di diversificazione e per una governance particolarmente rigorosa. Si tratta del primo ETF negli Stati Uniti ad avere come sottostante una meme coin.

Il lancio dell’ETF rappresenta un evento epocale: se Bitcoin ed Ethereum hanno aperto la strada agli investimenti istituzionali grazie ai loro ETF spot, Dogecoin potrebbe ora sancire l’ingresso ufficiale delle meme coin in una nuova fase di maturità.

L’interesse di fondi e gestori patrimoniali potrebbe infatti generare un flusso di liquidità significativo, con effetti diretti sulla capitalizzazione e sulla stabilità del prezzo.

A dare ulteriore impulso è stato anche l’annuncio di CleanCore Solutions, che ha reso noto di detenere un tesoro crittografico composto da 500 milioni di DOGE.

Dal punto di vista tecnico, il superamento della resistenza a 0,30 dollari aprirebbe la strada a scenari più ambiziosi: i primi obiettivi restano i massimi storici di 0,75 dollari raggiunti nel 2021, ma l’attenzione degli analisti è concentrata soprattutto sulla soglia psicologica di 1 dollaro.

Un breakout oltre questo livello avrebbe un impatto mediatico e finanziario senza precedenti, consolidando Dogecoin come una delle principali criptovalute per performance percentuali rispetto a Bitcoin ed Ethereum.

Maxi Doge si afferma come la migliore criptovaluta da acquistare ora

Mentre Dogecoin continua a registrare guadagni significativi, una nuova protagonista sta emergendo nel panorama delle meme coin: Maxi Doge.

A differenza di Dogecoin, Maxi Doge è ancora in una fase di prevendita, con una capitalizzazione ridotta che apre la strada a margini di crescita esponenziali.

Uno dei fattori più interessanti è il fatto che il token MAXI è nativo della blockchain di Ethereum, che garantisce compatibilità con un ecosistema ricco di DApp e smart contract. Ciò differenzia Maxi Doge da Dogecoin, che non dispone delle stesse funzionalità native.

Il progetto ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari in fase di prevendita, con la possibilità per gli investitori di fare staking e ottenere un APY redditizio. Questo meccanismo non solo incentiva l’acquisto, ma anche la fidelizzazione degli utenti, creando una base di holder stabile e attirando l’attenzione di influencer famosi.

L’obiettivo dichiarato di Maxi Doge è ambizioso: ribaltare Dogecoin e posizionarsi tra le prime dieci meme coin per capitalizzazione.

Grazie alla sua natura economica e al supporto di una blockchain avanzata, Maxi Doge si colloca oggi tra le migliori opportunità d’investimento nel settore delle meme coin.