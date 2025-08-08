Dogecoin è nel punto esatto in cui sono iniziati gli altri rally
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Dogecoin sta tornando a scambiare in una zona chiave. Secondo un famoso analista, la meme coin si sta muovendo in un’area che in passato ha anticipato rally esplosivi.
Dogecoin sfiora una soglia chiave: sta per scattare un rally esplosivo?
A dirlo è Ali Martinez. Nel suo ultimo post su X ha mostrato che nel grafico settimanale Dogecoin è entrato in una zona di acquisto che in passato è stata molto importante per l’asset.
La meme coin sembra scesa sotto il livello inferiore di un canale ascendente.Fonte: @ali_charts su X
Nel grafico allegato, pubblicato dall’analista, si nota chiaramente la tendenza. Il prezzo settimanale di Dogecoin ha seguito per circa un decennio un canale ascendente, un pattern di analisi tecnica che si forma quando un asset si muove tra due linee di tendenza parallele inclinate verso l’alto.
La linea superiore del pattern collega i massimi crescenti ed è considerata una resistenza. Quella inferiore unisce i minimi crescenti e rappresenta un supporto per l’asset.
Dogecoin è sceso più volte sotto la linea inferiore del suo canale ascendente a lungo termine, l’ultima proprio quest’anno. Ma in ciascuno di questi casi, l’asset ha trovato supporto su una linea di tendenza leggermente sotto il livello inferiore del canale ascendente.
L’analista ha descritto l’area ombreggiata tra le due linee come una “zona di acquisto storicamente forte”. Dal grafico è evidente che diversi rally di DOGE sono partiti dopo che l’asset ha ritestato questo range.
Attualmente il token si trova in quest’area, dopo aver tentato, senza riuscirci, di rientrare nel canale ascendente.
Resta da capire se Dogecoin riuscirà a rompere il canale e avviare un nuovo rally, o se il ciclo attuale finirà per spezzare il pattern.
Il canale ascendente è solo uno dei pattern con linee di tendenza parallele usati nell’analisi tecnica. Se invece l’asset dovesse consolidarsi al ribasso, il pattern prenderebbe il nome di canale discendente.
Anche nel grafico di $PINGU spunta lo stesso pattern
L’analista Ali Martinez, in un altro post su X, ha notato che anche la meme coin Pudgy Penguins (PENGU) – token della famosa collezione NFT Pudgy Penguins – ha recentemente rotto quel canale.
Dal grafico si nota che la meme coin Pudgy Penguins è rimasta nel canale discendente per due settimane, per poi balzare oltre la linea di resistenza. “PENGU punta a 0,041 dollari dopo la rottura del canale discendente!”, ha affermato l’analista.
Dogecoin, invece, sta scambiando ancora alla soglia di 0,22 dollari, in rialzo di circa il 4% nelle ultime 24 ore.
La prevendita di Snorter Token supera i 2,4 milioni di dollari
Dogecoin non è l’unica meme coin a catalizzare l’attenzione degli investitori. Nel segmento stanno emergendo diversi progetti, tra cui Snorter Token ($SNORT), un nuovo token che sta sviluppando un bot di trading su Telegram progettato per essere il più veloce ed economico sul mercato.
Offre diverse funzioni integrate pensate per i trader retail, tra cui sniping automatico, protezioni anti front-running e honeypot, e copy-trading. Solamente i titolari del token nativo SNORT potranno sbloccare. Inoltre potranno beneficiare di altri vantaggi, come fees di transazioni ridotte.
Al momento il token è in fase di prevendita al prezzo di 0,1005 dollari, ma aumenterà nella prossima fase.
- Una Commissaria della SEC si oppone agli ETF crypto: calano le probabilità di approvazione di un ETF su XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 6 agosto 2025 – La giapponese SBI fa domanda per un ETF su XRP e Bitcoin
- L’AI cinese di DeepSeek prevede una crescita esplosiva per XRP, Pepe Coin e Shiba Inu
- Bitcoin a $1 milione? Strategy diventerebbe la più grande società in borsa negli USA
- Crollo del prezzo di XRP ad agosto! 4 segnali che indicano un grande crash di Ripple
- Una Commissaria della SEC si oppone agli ETF crypto: calano le probabilità di approvazione di un ETF su XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 6 agosto 2025 – La giapponese SBI fa domanda per un ETF su XRP e Bitcoin
- L’AI cinese di DeepSeek prevede una crescita esplosiva per XRP, Pepe Coin e Shiba Inu
- Bitcoin a $1 milione? Strategy diventerebbe la più grande società in borsa negli USA
- Crollo del prezzo di XRP ad agosto! 4 segnali che indicano un grande crash di Ripple