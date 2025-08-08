Dogecoin è nel punto esatto in cui sono iniziati gli altri rally

Autore Gaia Tommasi



Dogecoin sta tornando a scambiare in una zona chiave. Secondo un famoso analista, la meme coin si sta muovendo in un’area che in passato ha anticipato rally esplosivi.

Dogecoin sfiora una soglia chiave: sta per scattare un rally esplosivo?

A dirlo è Ali Martinez. Nel suo ultimo post su X ha mostrato che nel grafico settimanale Dogecoin è entrato in una zona di acquisto che in passato è stata molto importante per l’asset.

La meme coin sembra scesa sotto il livello inferiore di un canale ascendente.Fonte: @ali_charts su X

Nel grafico allegato, pubblicato dall’analista, si nota chiaramente la tendenza. Il prezzo settimanale di Dogecoin ha seguito per circa un decennio un canale ascendente, un pattern di analisi tecnica che si forma quando un asset si muove tra due linee di tendenza parallele inclinate verso l’alto.

La linea superiore del pattern collega i massimi crescenti ed è considerata una resistenza. Quella inferiore unisce i minimi crescenti e rappresenta un supporto per l’asset.

Dogecoin è sceso più volte sotto la linea inferiore del suo canale ascendente a lungo termine, l’ultima proprio quest’anno. Ma in ciascuno di questi casi, l’asset ha trovato supporto su una linea di tendenza leggermente sotto il livello inferiore del canale ascendente.

L’analista ha descritto l’area ombreggiata tra le due linee come una “zona di acquisto storicamente forte”. Dal grafico è evidente che diversi rally di DOGE sono partiti dopo che l’asset ha ritestato questo range.

Attualmente il token si trova in quest’area, dopo aver tentato, senza riuscirci, di rientrare nel canale ascendente.

Resta da capire se Dogecoin riuscirà a rompere il canale e avviare un nuovo rally, o se il ciclo attuale finirà per spezzare il pattern.



Il canale ascendente è solo uno dei pattern con linee di tendenza parallele usati nell’analisi tecnica. Se invece l’asset dovesse consolidarsi al ribasso, il pattern prenderebbe il nome di canale discendente.

Anche nel grafico di $PINGU spunta lo stesso pattern

L’analista Ali Martinez, in un altro post su X, ha notato che anche la meme coin Pudgy Penguins (PENGU) – token della famosa collezione NFT Pudgy Penguins – ha recentemente rotto quel canale.



Negli ultimi quindici giorni lo stesso pattern è apparso anche nel grafico di PENGU. Fonte: @ali_charts su X

Dal grafico si nota che la meme coin Pudgy Penguins è rimasta nel canale discendente per due settimane, per poi balzare oltre la linea di resistenza. “PENGU punta a 0,041 dollari dopo la rottura del canale discendente!”, ha affermato l’analista.

Dogecoin, invece, sta scambiando ancora alla soglia di 0,22 dollari, in rialzo di circa il 4% nelle ultime 24 ore.

Grafico giornaliero di Dogecoin. Fonte: CoinMarketCap

