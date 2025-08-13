Do Kwon si arrende: colpevole di frode, 12 anni di carcere e multa da 19 milioni

Dopo aver orchestrato un crollo crypto da 40 miliardi di dollari, il fondatore Do Kwon ammette l'inconsistenza della sua stablecoin.

Il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa per frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla frode, ponendo fine a un lungo braccio di ferro legale con i procuratori statunitensi.

Il patteggiamento, presentato martedì nel Distretto Sud di New York, segna una svolta netta rispetto alla precedente posizione di innocenza di Kwon.

Sembra che i pubblici ministeri chiederanno una condanna a 12 anni di carcere, ben al di sotto del massimo di 25 anni, a condizione che Kwon non commetta nuovi reati prima della sentenza. Dovrà anche affrontare sanzioni pecuniarie di oltre 19 milioni di dollari. Ora la sentenza è fissata per l’11 dicembre.

Do Kwon ammette di aver truffato gli investitori sul peg di TerraUSD

In aula, il giudice Paul Engelmayer ha ricordato a Kwon che “sarà mia la decisione su quale sia una condanna giusta per lei” come ha riportato Inner City Press, che ha seguito in diretta l’udienza.

#breaking: US has agreed to advocate for a sentence of 12 years for Do Kwon, not the guideline 25 years, if Kwon commits no new crimes. And fine of $19 million, and more. Inner City Press has been live tweeting the guilty plea proceeding, below https://t.co/CXcAjflNaN — Inner City Press (@innercitypress) August 12, 2025

Kwon, 33 anni, ha confermato durante l’interrogatorio di aver compreso le accuse, le possibili pene e la decisione di rinunciare al processo.

“Tra il 2018 e il 2022, a New York e altrove, ho consapevolmente accettato di partecipare a uno schema per truffare gli acquirenti di crypto della mia azienda, Terraform Labs” ha dichiarato Kwon in tribunale.

Ha ammesso di aver dichiarato il falso sul meccanismo di ripristino dell’ancoraggio di TerraUSD al dollaro USA. Ha parlato del ruolo di un’altra azienda e ha ammesso di aver mentito.

Le accuse di associazione a delinquere e frode telematica derivano dal crollo di TerraUSD, la stablecoin algoritmica che un tempo valeva miliardi di dollari.

Un progetto nato per frodare miliardi di dollari degli investitori

TerraUSD in origine avrebbe dovuto mantenere il valore di un dollaro grazie al rapporto con il token Luna. Il sistema però è crollato a maggio 2022, bruciando decine di miliardi di dollari e innescando una serie di fallimenti nel settore crypto.

Il crollo ha dato il via a procedimenti penali negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Entrambi i Paesi avevano chiesto l’estradizione di Kwon che è stato arrestato in Montenegro a marzo 2023 per aver viaggiato con documenti falsi. Quindi è estradato negli Stati Uniti a dicembre.

I procuratori sostengono che Kwon e la sua azienda hanno ingannato gli investitori sulla stabilità di TerraUSD e sui meccanismi di supporto. Menzogne perpetrate anche durante la crisi che ha portato al collasso.

Non c’è solo l’accusa sul profilo penale. La SEC statunitense ha avviato un procedimento civile a febbraio 2023, accusando Kwon di aver violato le leggi federali sui titoli.

Ad aprile di quest’anno, una giuria ha ritenuto sia Terraform Labs sia Kwon responsabili di frode civile. Ha accolto le tesi della SEC secondo cui avrebbero ingannato gli investitori nella compravendita dei titoli di Terraform.

I termini del patteggiano favoriscono il truffatore Do Kwon

In aula, martedì, l’assistente procuratore Sarah Ravener ha illustrato i termini dell’accordo di patteggiamento.

L’intesa prevede come pena massima 25 anni, ma specifica che se Kwon ammetterà la sua responsabilità e non commetterà altri reati, il governo chiederà una condanna non superiore a 12 anni.

L’accordo include anche la confisca dei beni e impedisce a Kwon di presentare ricorso contro qualsiasi condanna pari o inferiore a 25 anni.

Kwon ha riconosciuto l’accusa e firmato l’accordo. “Accetto di non contestare le accuse di fatto,” ha detto. Alla domanda se sapesse che le sue azioni erano illegali, Kwon ha risposto: “Non conoscevo i dettagli delle leggi internazionali… ma sì, Vostro Onore”.

Il caso contro Kwon è stato uno dei processi più seguiti nella breve storia delle crypto. Legislatori e procuratori si sono coalizzati contro un famoso dirigente crypto il cui progetto ha avuto ripercussioni sui mercati mondiali.

La sentenza dell’11 dicembre stabilirà l’entità della pena, ma l’ammissione di colpa di Kwon segna un momento cruciale in una vicenda iniziata con uno dei più grandi fallimenti della storia del settore.

Come ha ricordato il giudice Engelmayer, l’ultima parola sul destino di Kwon deve ancora essere scritta.

L’ammissione di Kwon si aggiunge alla lista delle grandi condanne per frode crypto negli Stati Uniti

Kwon ha passato mesi in prigione mentre le autorità valutavano le richieste di estradizione dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Il crollo di TerraUSD ha provocato una serie di bancarotte e un aumento della pressione normativa a livello globale.

Ad aprile 2024, la SEC ha vinto una causa civile contro Kwon e Terraform. La giuria li ha giudicati colpevoli di aver ingannato gli investitori sulla stabilità di TerraUSD e di aver mentito affermando che Chai, un’app di pagamenti coreana, usasse la blockchain di Terraform. Hanno accettato di cessare le attività e rimborsare i creditori con una transazione da 4,47 miliardi di dollari.

Kwon deve ancora rispondere a nove capi d’accusa penali negli Stati Uniti, tra cui frode su titoli e frode telematica. Il giudice Engelmayer ha ordinato alla difesa di presentare un resoconto dettagliato delle accuse che Kwon intende ammettere.

Casi simili nello stesso distretto hanno portato a lunghe condanne, come i 25 anni inflitti all’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, nel 2024.

Al momento il co-fondatore di Tornado Cash Roman Storm attende la sentenza dopo la condanna per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, con due capi d’accusa ancora da definire.