Dimentica le credenziali, ritrova un tesoro: la storia crypto a lieto fine di Kevin Durant

A volte alcune disavventure, come quella di perdere i dati d’accesso per l’account di un Exchange Crypto, possono avere un lieto fine. Ma non contateci troppo, perché finali del genere accadono solo a chi ha già tutto nella vita, come la star della pallacanestro NBA, Kevin Durant.

La storia l’ha raccontata il suo agente, Rich Kleiman, sul palco della Game Plan Conference di CNBC a Los Angeles. Dopo una festa di compleanno organizzata da Ben Horowitz, venture capitalist di Andreessen Horowitz, decisero di investire in Bitcoin: “Ho sentito la parola Bitcoin 25 volte in una sera, il giorno dopo avevamo investito, ha spiegato Kleiman.

Poi, lo stop: credenziali perse, e account inaccessibile per anni.

We got this fixed. Account recovery complete! https://t.co/TWYFpQkXsb — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 19, 2025

Nell’impossibilità di accedere, Durant ha dimenticato di avere quei fondi, e questo gli ha permesso di tenere i suoi BTC al sicuro per tutti questi anni, compresa la tentazione di vendere una valuta digitale dalla crescita esplosiva.

Il dettaglio sull’ammontare resta segreto, ma basta un dato per capirne la portata: all’epoca 1 BTC valeva 600 dollari, oggi sfiora i 117.000. Quasi 200 volte di più.

Da notare che il recupero è avvenuto grazie a non meglio identificati strumenti di supporto dell’exchange. E viene da chiedersi se non sia stato un favore personale.

Durant non è nuovo a Coinbase: nel 2017, con la sua Thirty Five Ventures, aveva investito nell’exchange. Dal 2021 è persino brand partner. E non è un caso isolato. La NBA continua a flirtare con Web3: Spencer Dinwiddie provò a tokenizzare il suo contratto, Tristan Thompson ha lanciato questa settimana un progetto di fan engagement.