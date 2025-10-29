Debutta Truth Predict: il nuovo Polymarket ma sul social di Trump

Grazie all'accordo con Crypto.com, Trump Media diventa la prima società quotata a integrare questo tipo di funzionalità.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Trump Media and Technology Group (controllante della piattaforma social Truth Social) ha annunciato una nuova partnership con l’affiliata statunitense di Crypto.com per lanciare Truth Predict, un nuovo rivale di Polymarket.

Si tratta infatti di una nuova funzionalità che verrà integrata direttamente nel social di Trump,Truth Social, e permetterà agli utenti di scommettere sugli eventi futuri, come elezioni, dati economici, sport, e anche commodity.

L’accordo con Crypto.com segna un primato per Trump Media, che diventa la prima società quotata a integrare questo tipo di funzionalità.

Truth Social sta per ridefinire i mercati di previsione?

Secondo l’annuncio, i prezzi verranno aggiornati in tempo reale, permettendo agli utenti di reagire immediatamente agli ultimi sviluppi.

“Siamo entusiasti di diventare la prima piattaforma di social media quotata in borsa al mondo a offrire agli utenti l’accesso ai mercati di previsione”, ha dichiarato Devin Nunes, CEO di Trump Media.

L’iniziativa è stata presentata come un passo per “democratizzare l’informazione e dare potere agli americani comuni”. Inoltre, unirà le opinioni e le reazioni degli utenti con i dati del mercato per produrre quello che l’azienda definisce una “previsione attuabile”.

I contratti sugli eventi saranno forniti dalla filiale statunitense di Crypto.com, Derivatives North America (CDNA), una borsa e camera di compensazione registrata presso la CFTC (l’ente statunitense che regola i mercati dei derivati come le commodity), che garantisce conformità alle normative federali per gli utenti statunitensi.

In questo modo Truth Social potrà operare all’interno di un quadro regolamentato.

Il CEO e co-fondatore di Crypto.com, Kris Marszalek, ha dichiarato che la partnership riflette la strategia dell’azienda di espandere l’offerta di prodotti finanziari regolamentati nei nuovi ecosistemi digitali.

“I mercati predittivi sono destinati a diventare un settore da decine di miliardi di dollari”, ha affermato. “Siamo entusiasti di collaborare con Truth Social per supportare i primi mercati di previsione al mondo disponibili su una piattaforma di social media.”

Crypto.com continua a espandere la sua presenza negli Stati Uniti

La partnership arriva in un momento in cui le due aziende stanno rafforzando la loro presenza nel sistema finanziario statunitense. A settembre, Crypto.com ha ottenuto l’approvazione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per offrire derivati con margine tramite la sua controllata statunitense CDNA.

Inoltre, l’altra filiale americana dell’azienda, Crypto.com | FCM, ha acquisito lo status di Futures Commission Merchant, che le consente di fornire derivati con leva finanziaria sia ai clienti retail sia a quelli istituzionali.

In aggiunta, la scorsa settimana Crypto.com ha presentato una domanda all’Office of the Comptroller of the Currency ( l’ente che autorizza e supervisione la banche) per ottenere una licenza bancaria nazionale.

Se dovesse essere approvata, l’autorizzazione renderebbe Crypto.com una delle poche società crypto con un riconoscimento federale.

L’azienda ha anche annunciato un’integrazione con Morpho, il secondo protocollo di lending DeFi più grande, per introdurre prestiti in stablecoin e depositi di asset wrapped sulla chain di Cronos.

Grazie all’integrazione con Truth Social, gli utenti della piattaforma potranno convertire i propri “Truth gems” ( le ricompense ottenute tramite engagement) nel token nativo Cronos (CRO) e utilizzarlo per acquistare i contratti predittivi di Truth Predict.

Il beta testing di Truth Predict inizierà presto e il debutto è previsto entro fine anno per gli utenti statunitensi. Trump Media ha già dichiarato che intende espandere il servizio a livello internazionale appena otterrà le approvazioni normative.

Volumi record sui mercati di previsioni

Il segmento dei mercati di previsioni è in crescita. Secondo i dati della piattaforma Dune Analytics, i volumi di trading sulle principali piattaforme sono aumentati, con un totale settimanale che ha raggiunto circa 1 miliardo di dollari a metà ottobre.

Fonte: Dune

Polymarket e Kalshi continuano a dominare il segmento. La scorsa settimana, Polymarket ha gestito più di 780 milioni di dollari in scambi, rappresentando circa il 79% del volume settimanale totale e registrando più di 220.000 utenti attivi.

Anche gli investimenti istituzionali sono in crescita. Intercontinental Exchange, controllante della Borsa di New York, ha recentemente investito 2 miliardi di dollari in Polymarket, valutandola 9 miliardi di dollari.

Intanto Kalshi ha chiuso un round di serie D da 300 milioni di dollari, portando la sua valutazione a 5 miliardi. L’operazione è stata sostenuta da importanti nomi del venture capital, tra cui Sequoia Capital e Andreessen Horowitz.

Anche altri concorrenti emergenti come Limitless Exchange stanno guadagnando. Il volume di trading totale ha superato i 500 milioni di dollari dopo aver raccolto 10 milioni di dollari in finanziamenti seed.