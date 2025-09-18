DeAgentAI (AIA) debutta su Binance Alpha: il token crolla del 25%

Il debutto di DeAgentAI (AIA) su Binance Alpha è avvenuto proprio oggi il 18 settembre 2025 alle ore 08:00 UTC (ore 10 italiane) con l’apertura del trading.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il prezzo del token AIA ha subito un forte calo superiore al 25%, in netto contrasto con l’andamento positivo del mercato crypto più ampio.

Perché il token DeAgentAI (AIA) sta crollando? Le cause del drastico calo

Il debutto di DeAgentAI (AIA) è avvenuto su Binance Alpha oggi, con l’apertura del trading Spot alle 10 italiane e del trading Futures alle 10:30. Questo lancio ha rappresentato un’importante pietra miliare per il progetto, accompagnato da un airdrop destinato agli utenti idonei. Tuttavia, nonostante l’evento positivo, il token ha subito subito forti pressioni di vendita.

Il crollo del token AIA è strettamente legato al successivo lancio del suo contratto perpetuo a leva 25x su OrangeX, avvenuto anch’esso alle 10:30. Questo tipo di leva amplifica fortemente la volatilità, portando a movimenti veloci e amplificati del prezzo. Le liquidazioni forzate e l’ingente pressione di vendita, alimentate da posizioni speculative, hanno accelerato la caduta del valore del token, creando un effetto domino di vendite incontrollate.

Un altro fattore chiave è stato l’incredibile aumento del volume di scambio nelle ultime 24 ore, che ha raggiunto un sorprendente +80.778%, con un valore totale di 49,5 milioni di dollari. Questo boom nei volumi indica panico tra i trader e l’uscita repentina di grandi investitori (whale), segnalando una debolezza generalizzata nel supporto al prezzo e contribuendo a trascinare ulteriormente il valore di AIA verso il basso.

Infine, la performance di AIA contrasta nettamente con il mercato crypto generale, che ha registrato una crescita dell’1,61% nelle ultime 24 ore, con un aumento rilevante nell’indice di rotazione delle altcoin. Questo indica come, nonostante un sentiment neutro e condizioni di mercato favorevoli, i rischi specifici del progetto DeAgentAI e la sua alta volatilità abbiano portato a un sotto-rendimento drastico rispetto al resto del settore.

