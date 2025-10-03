DeAgentAI: +400% in una settimana con il debutto su Binance Futures

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il fenomeno DeAgentAI ha catturato l’attenzione del mercato crypto con un rally senza precedenti, capace di superare di gran lunga l’andamento generale del settore.

Nell’ultima settimana, il token AIA ha registrato una crescita superiore al 400%, spinto da eventi chiave come il debutto sulle piattaforme Binance Alpha e Futures, accompagnato da un esclusivo airdrop per gli utenti.

Questo boom rappresenta solo la punta dell’iceberg di un interesse in continua espansione verso le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale, aprendo la strada a nuove opportunità di mercato per piccoli e grandi investitori.

DeAgentAI: un rally senza precedenti

DeAgentAI (AIA) ha registrato un’impennata impressionante, +190% oggi e più del 400% negli ultimi 7 giorni, staccandosi nettamente dal più contenuto +1,23% del mercato crypto più ampio.

Questo rally è stato alimentato principalmente dal debutto su Binance Alpha per lo spot trading e Binance Futures per i contratti con leva, avvenuto il 18 settembre 2025. L’evento ha compreso anche un airdrop di token riservato agli utenti con Binance Alpha Points, incentivando un aumento della domanda speculativa.

I fattori chiave che hanno spinto DeAgentAI all’esplosione del prezzo includono:

Il listing su Binance Alpha e Binance Futures, con contratti a leva fino a 50x.

L’airdrop esclusivo di token per gli utenti qualificati.

L’espansione su altri exchange importanti come Bitget e OrangeX, che hanno ulteriormente amplificato la liquidità e la base di utenti.

Indicatori tecnici che evidenziano un momentum molto forte, con un RSI a 7 giorni di 93,12, segnale di ipercomprato che suggerisce potenziali correzioni in arrivo.

L’incremento dei volumi di scambio è stato altrettanto notevole, con oltre 220 milioni di dollari movimentati nelle 24 ore successive alla quotazione, dimostrando una forte attività di trading e speculazione.

Tuttavia, questa corsa sfrenata comporta anche rischi tipici di volatilità elevata, rendendo cruciale monitorare livelli di prezzo chiave, come il pivot a circa 1,20 dollari, sotto il quale potrebbe scattare una fase di presa di profitto.

La nuova frontiera delle criptovalute AI

Il trend delle criptovalute basate sull’intelligenza artificiale sta rapidamente guadagnando terreno, rappresentando uno dei settori più innovativi e promettenti nell’ecosistema blockchain.

Progetti come DeAgentAI fungono da esempio di come la convergenza tra AI e blockchain permetta di sviluppare soluzioni autonome, decentralizzate e altamente performanti, in grado di automatizzare processi e decisioni in maniera trasparente e verificabile.

Questo crescente interesse deriva sia dalle potenzialità tecnologiche, capaci di rivoluzionare settori come finanza, gestione dati e automazione, sia dal riconoscimento da parte degli investitori della reale utilità e del potenziale a lungo termine di questi progetti.

Parallelamente a DeAgentAI, altre iniziative stanno emergendo nel panorama crypto AI, offrendo nuove occasioni di investimento e sviluppo tecnologico, come vedremo nel prossimo focus su SUBBD, un progetto in rapida ascesa.

SUBBD: la prevendita va a gonfie vele e attira i trader

SUBBD si sta affermando come una piattaforma globale che unisce intelligenza artificiale e blockchain per ridefinire la creazione di contenuti digitali.

Il successo della sua prevendita, che ha già superato quota 1,2 milioni di dollari, dimostra l’interesse crescente per soluzioni innovative capaci di mettere in connessione creatori e fan attraverso strumenti AI avanzati.

L’ecosistema SUBBD offre ai creatori un AI writer capace di generare script, immagini e media personalizzati, facilitando la produzione e la gestione dei contenuti. I fan, d’altro canto, possono usufruire di contenuti esclusivi, sconti e premi attraverso il token nativo $SUBBD.

La piattaforma prevede anche meccanismi di staking che premiano la fedeltà e l’interazione attiva degli utenti, con un APY fisso del 20%.

Per chi desidera entrare nel progetto, può scoprire come comprare SUBBD nella guida completa. È possibile acquistare il token tramite pagamenti in ETH, USDT, USDC, BNB o carta di credito.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità e sulle opportunità offerte da SUBBD, si consiglia di seguire i suoi canali social ufficiali su X, Telegram e Instagram.