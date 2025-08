CZ chiede al tribunale di respingere la causa intentata da FTX

CZ ha affermato di essere residente negli Emirati Arabi Uniti e che il trust FTX non può rivendicare la giurisdizione del Delaware.

Ultimo aggiornamento: Agosto 6, 2025

L’ex CEO e fondatore dell’exchange Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha chiesto al tribunale fallimentare di archiviare la causa da 1,76 miliardi di dollari intentata dal Trust di FTX.

L’exchange FTX, ora in bancarotta, sostiene che i fondi siano stati “trasferiti in modo improprio” da Sam Bankman-Fried.

Secondo Bloomberg Law, CZ ha affermato di essere residente negli Emirati Arabi Uniti e che il trust FTX non può sostenere che sia sotto la giurisdizione del Delaware. In una mozione di archiviazione presentata lunedì al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, è riportato che:

“La denuncia non stabilisce la giurisdizione generale perché non sostiene che il signor Zhao sia ‘a casa’ nel Delaware”.

Inoltre, Zhao ha evidenziato che le richieste hanno una rilevanza minima per gli Stati Uniti e che le normative coinvolte non hanno “applicazione extraterritoriale”.

FTX vuole recuperare 1,76 miliardi di dollari da Binance: ecco perché

Nel novembre 2024, FTX ha intentato una causa contro l’exchange Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao. FTX ha chiesto a Binance il rimborso di 1,76 miliardi di dollari, sostenendo che fossero stati trasferiti nell’ambito di una transazione fraudolenta.

La transazione da 1,76 miliardi di dollari era un accordo di acquisto di azioni del 2021 che Binance aveva stipulato con FTX, che quest’ultima sostiene essere fraudolento a causa della sua insolvenza all’epoca.

Un portavoce di Binance ha dichiarato all’epoca che l’exchange si sarebbe difeso contro le accuse “prive di fondamento”.

Non è la prima volta che Binance presenta una mozione per respingere la causa di FTX per il recupero di 1,76 miliardi di dollari. Un documento simile presentato a maggio a un giudice del Delaware sottolineava che la società in difficoltà aveva tentato di ritenere Binance responsabile del crollo di FTX e di “scaricare la colpa” da Sam Bankman-Fried.

FTX “incolpa in modo assurdo” Changpeng Zhao e Binance

La mozione di lunedì afferma che il Trust FTX “incolpa in modo assurdo” Changpeng Zhao e Binance per la “malversazione diffusa” di Bankman-Fried, aggiungendo che:

“Le accuse sono in ogni caso prive di fondamento giuridico e molte sono del tutto incoerenti”.

Inoltre, Zhao ha affermato che le accuse di frode costruttiva non soddisfano i requisiti legali che consentono “transazioni qualificabili” collegate a un contratto di titoli ai sensi della legge federale.

CZ si è dichiarato colpevole di violazioni delle norme antiriciclaggio degli Stati Uniti e ha scontato quattro mesi di carcere. Nel frattempo, Bankman-Fried sta scontando una pena di 25 anni dopo essere stato condannato per diversi reati, tra cui frode e cospirazione.