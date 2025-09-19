Curve (CRV) potrebbe raggiungere $1 dopo il listing su Robinhood?

Il token Curve (CRV) è stato appena listato su Robinhood, ma ci sono altre novità che potrebbero spingerlo al rialzo.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 19, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Curve (CRV), il token di governance di Curve Finance, uno dei principali DEX su Ethereum, è entrato da poco nei listini della piattaforma di Robinhood.

L’asset è rimasto bloccato in un intervallo per mesi, ma questa notizia potrebbe dare la spinta all’asset per sfondare il range.

Buone notizie per il progetto

Subito dopo l’annuncio del listing, CRV ha registrato un aumento dell’8% fino a superare 0,80 dollari. Anche il volume di trading è esploso del 101% e ora si attesta a circa 300 milioni di dollari. In seguito l’asset ha subito una leggera correzione e ora sta scambiando a 0,78 dollari.

$CRV is now available to trade on Robinhood and Robinhood Legend. pic.twitter.com/rVeUb78Wao — Robinhood (@RobinhoodApp) September 18, 2025

Ci sono altre buone notizie per il progetto. Il fondatore Michael Egorov sta lanciando Yield Basis, un nuovo protocollo che prevede tre pool su Bitcoin, ciascuno con un tetto massimo di 10 milioni di dollari.

Il progetto partirà con l’emissione di 60 milioni di dollari in crvUSD, in modo da garantire una liquidità immediata ai pool fin dal lancio.

Yield Basis destinerà fino al 65% dei ricavi ai titolari di veCRV e riserverà il 25% dei token al sostegno dell’ecosistema Curve. L’effetto combinato del listing su Robinhood e di queste nuove entrate potrebbe dare a CRV la spinta che il mercato attendeva.

Curve (CRV) potrebbe toccare un dollaro nei prossimi giorni?

Curve era sceso sotto l’ultimo minimo, spazzando via i long troppo esposti e gli short in ritardo, per poi ripartire con forza e chiudere la giornata con un pattern engulfing rialzista.

La reazione alla notizia è stata decisa. Attualmente CRV sta scambiando in una zona di domanda chiave, dopo il rimbalzo dal supporto 0,72-0,74 dollari.

Grafico giornaliero di CVR. Fonte: CoinMarketCap

Sul grafico si stanno delineando due scenari. Se i compratori dovessero mantenere la pressione, il target è la resistenza a 0,86 dollari. Un breakout convincente potrebbe spingere il token verso il range di 1,10-1,20 dollari.

L’indicatore RSI è intorno a 58, con ancora margine prima di entrare in territorio di ipercomprato. Segnale che lascia spazio un altro movimento rialzista.

Anche il MACD è positivo e conferma la tendenza. Se invece l’asset non riuscisse a superare il livello di 0,86 dollari, potrebbe ritornare verso il supporto a 0,72 dollari.

Nel complesso la struttura resta bullish nel breve termine, ma serve il breakout della resistenza da parte di Curve.

Visto che l’asset è stato appena listato su Robinhood, i volumi dovrebbero salire e dare la direzione definitiva.

Alternativa a Curve

Intanto le balene sono alla ricerca delle migliori altcoin. Snorter Token sta proseguendo la sua prevendita con successo. Il progetto sta sviluppando un bot di trading integrato nell’app di Telegram. È progettato per essere veloce, sicuro.

Sono disponibili anche diverse funzionalità premium: il copy trading, per replicare i movimenti dei trader di successo, lo sniping, che consente di acquistare nuovi token nei primissimi secondi dal lancio. Il bot offre anche protezione contro honeypot e attacchi MEV e include una dashboard per seguire in tempo reale i movimenti di mercato.

I titolari del token, oltre a poter accedere alle funzionalità premium, potranno usufruire di fees ridotte (fino allo 0,85%). Inoltre, possono mettere in staking il token per ottenere un rendimento passivo. L’APY è del 117%.

Finora la prevendita ha raccolto oltre 2 milioni di dollari. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0,099 dollari, ma aumenterà nel prossimo round.

Per restare aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire Snorter su X e Instagram.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale del progetto e collegare il wallet. Il token può essere acquistato con SOL, ETH, USDT, USDC oppure con una carta di credito.