Crypto & Serie A: la partita che si gioca in campo e sulla blockchain

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi anni, il calcio italiano sta vivendo una vera trasformazione digitale. Criptovalute, token, Web3 sono diventati non solo strumenti di sponsorizzazione ma elementi integrati nella governance, nel marketing e nel rapporto club-tifosi. Questa convergenza sta diventando estremamente significativa. Ma come si evolverà il rapporto tra squadre e crypto e come può influenzare la passione di milioni di tifosi italiani?

Tutte le big amano le crypto

Il calcio italiano guarda al futuro. E le criptovalute e le tecnologie Web3 diventano strumenti di innovazione economica, marketing e coinvolgimento dei tifosi, ridefinendo i confini tra sport, finanza e cultura digitale.

Il caso più emblematico è quello della Juventus, che ha visto l’ingresso di Tether – la società dietro la stablecoin USDT – come azionista di rilievo. Ad aprile 2025 Tether ha superato il 10% del capitale del club bianconero, detenendo circa il 6,18% dei diritti di voto. È la prima volta che un’azienda del settore crypto assume un ruolo così rilevante nella proprietà di una grande squadra europea, segnando un passaggio strategico, quello da partner commerciale a investitore con potenziale influenza sulla governance e sulle decisioni future del club.

Anche il Milan ha rafforzato la propria presenza nel mondo delle criptovalute, siglando una partnership con Bitpanda, piattaforma europea di trading digitale. Dal 2 febbraio 2025 il brand compare sul retro della maglia rossonera come Principal Partner, mentre nel luglio successivo è stato annunciato il lancio di Vision (VSN), un token Web3 sviluppato da Bitpanda, con la squadra rossonera nel ruolo di partner chiave per la sua promozione e diffusione.

Anche la squadra campione d’italia in carica – il Napoli – ha ufficializzato a settembre dell’anno scorso una collaborazione con Maneki, criptovaluta basata sulla blockchain Solana. La partnership, attiva nell’area europea, punta a creare esperienze digitali e opportunità interattive per i tifosi, favorendo un contatto più diretto tra club e fan nel mondo crypto.

La Lazio è invece una delle società più avanti sul piano Web3 grazie al proprio fan token “$LAZIO”, lanciato in collaborazione con Binance e basato sulla Binance Smart Chain. Il token consente ai tifosi di partecipare a sondaggi ufficiali, ottenere premi esclusivi, accedere a merchandising dedicato e vivere esperienze speciali, integrando così il tifo tradizionale con meccaniche di gamification e coinvolgimento digitale.

Infine, l’Inter continua la sua collaborazione con Socios.com, piattaforma fondata sulla blockchain Chiliz, con cui ha lanciato il proprio fan token già nel 2021. Questo sistema permette ai tifosi di diventare parte attiva della vita del club, partecipando a votazioni, ricevendo benefit esclusivi e accedendo a contenuti riservati, trasformando la relazione tra squadra e pubblico in un’esperienza sempre più interattiva e decentralizzata.

Perché questa sintonia sta crescendo

Dai casi che abbiamo citato, emerge un panorama in cui club, tifosi e operatori crypto vedono vantaggi reciproci:

Monetizzazione e diversificazione dei ricavi : le sponsorizzazioni crypto, la vendita di fan token, e la partecipazione azionaria sono forme nuove di ricavi che non dipendono soltanto dal risultato sportivo o dai diritti TV.

: le sponsorizzazioni crypto, la vendita di fan token, e la partecipazione azionaria sono forme nuove di ricavi che non dipendono soltanto dal risultato sportivo o dai diritti TV. Coinvolgimento più profondo dei tifosi : Web3, token, NFT offrono strumenti per rendere il tifoso parte attiva del suo club e non solo spettatore. Voti, premi, esperienze esclusive aumentano il senso di appartenenza.

: Web3, token, NFT offrono strumenti per rendere il tifoso parte attiva del suo club e non solo spettatore. Voti, premi, esperienze esclusive aumentano il senso di appartenenza. Marketing e brand positioning : club tradizionali stanno cercando di modernizzarsi, attrarre segmenti più giovani, internazionali, abituati al digitale. Le crypto rappresentano un modo per sembrare “all’avanguardia”.

: club tradizionali stanno cercando di modernizzarsi, attrarre segmenti più giovani, internazionali, abituati al digitale. Le crypto rappresentano un modo per sembrare “all’avanguardia”. Opportunità tecnologiche : blockchain, smart contracts, stakeholder digitali. Si possono innovare processi come merchandising, biglietteria, ricompense, monetizzazione del fan engagement.

: blockchain, smart contracts, stakeholder digitali. Si possono innovare processi come merchandising, biglietteria, ricompense, monetizzazione del fan engagement. Finanza alternativa: partecipazioni come quella di Tether nella Juve mostrano che le crypto non sono solo strumenti speculativi ma soggetti con capitali rilevanti che cercano asset solidi.

Tempi supplementari

Guardando al futuro, il legame tra criptovalute e calcio italiano sembra destinato a rafforzarsi e a evolversi verso modelli più complessi e integrati. È probabile che vedremo altri casi simili a quello di Tether e Juventus, in cui le società crypto non si limiteranno a sponsorizzare ma entreranno direttamente come azionisti, assumendo un ruolo più strategico e influente nella vita dei club.

Parallelamente, i fan token potrebbero ampliarsi in termini di utilità concreta, passando da strumenti per votare o ottenere merchandising esclusivo a veri e propri pass digitali capaci di offrire accesso a biglietti NFT, pagamenti in criptovalute e piattaforme di membership integrate, fino a esperienze immersive nel mondo Web3.

Un passaggio cruciale sarà rappresentato dalla regolamentazione: governi e autorità dovranno definire regole più chiare e strutturate per il rapporto tra sport e crypto, garantendo trasparenza, sicurezza e tutela dei tifosi. In questo modo, i club italiani avranno la possibilità di collaborare con startup Web3 e progetti internazionali, sfruttando tecnologie emergenti come il metaverso, la realtà aumentata o la tokenizzazione degli asset digitali per espandere il proprio brand su scala globale.

Il successo a lungo termine, però, dipenderà dalla capacità di queste iniziative di andare oltre l’effetto novità: solo integrandosi davvero nel cuore dell’esperienza sportiva e del rapporto con i tifosi potranno trasformarsi da operazioni di marketing a pilastri duraturi dell’ecosistema calcistico del futuro.

Conclusione

La Serie A si trova oggi in un’interessante fase di evoluzione digitale. Le criptovalute, i fan token, le partnership Web3 stanno diventando più di un effetto collaterale: sono parte integrante del modo in cui i club cercano sostenibilità finanziaria, connessione con i tifosi, modernità e innovazione.

A patto che si gestiscano con cura rischi e trasparenza, questa convergenza potrebbe cambiare davvero il calcio italiano – rendendolo non solo più tecnologico – ma anche più partecipativo, resiliente e connesso al mondo che cambia.