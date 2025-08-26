Cristiano Ronaldo sta per lanciare una meme coin?

I rumors sul lancio di una meme coin di Cristiano Ronaldo stanno tenendo gli investitori col fiato sospeso, ma intanto i truffatori se ne stanno approfittando.

La community crypto è in fermento. Si parla del possibile lancio di una meme coin da parte di Cristiano Ronaldo.

Secondo i rumor, il giocatore portoghese, leggenda del calcio con cinque Palloni d’Oro e oltre 850 gol in carriera, potrebbe presto entrare in un mercato da 4 trilioni di dollari, dove si sono già affacciati personaggi come il presidente Donald Trump e il rapper Kanye West, che ha lanciato la sua meme coin YZY pochi giorni fa.

Su X circolano post che parlano di un debutto imminente, mentre altri alimentano l’hype con previsioni esagerate.

C’è persino chi sostiene che possa diventare una delle meme coin più grandi sul mercato. Ma, al momento, resta solo una voce senza conferme.

Né Ronaldo né il suo team hanno annunciato ufficialmente il lancio del token CR7. Tutto lascia pensare che il rumor sia nato dalla partnership con Binance per la collezione NFT “Forever to the Moon”.

Si tratta però di una serie limitata di token non fungibili, senza alcun legame con una meme coin. Il tutto arriva sull’onda del clamore generato da YZY, il token lanciato da Kanye West, finito subito nella bufera: dopo il boom iniziale, gli insider hanno preso il controllo, spinto al rialzo la meme coin e liquidato tutto.

Il mercato si riempie di cloni fake

Le voci su una possibile meme coin di Ronaldo circolavano da mesi. E intanto il mercato si è riempito di false imitazioni. Sono spuntati token come CR7DAO, Ronaldo Coin e vari cloni. Nessuno di questi, però, è collegato al calciatore.

Anche l’investitore crypto Loudspotter ha segnalato un episodio sospetto: un singolo post su “Ronaldo Coin” ha spinto la capitalizzazione a 100 milioni di dollari in pochi minuti. Poco dopo, i promotori hanno eliminato il tweet e svuotato la liquidità. Una classica manipolazione.

Fonte: Loudspotter/X.

L’insider Gordon ha rincarato la dose, affermando che solo chi ha accesso a informazioni privilegiate, come lui, può trarre profitto da operazioni simili.

Le voci su una meme coin ufficiale legata a Cristiano Ronaldo sono quindi infondate. Gli investitori dovrebbero tenere gli occhi aperti, dato che i token falsi abbondano e i truffatori sono sempre pronti ad approfittarne.