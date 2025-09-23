Crescita record di APX: +12% nelle ultime 24 ore e +1.700% in 7 giorni!

APX sta vivendo un vero e proprio exploit, registrando una crescita di oltre il 12% nelle ultime 24 ore, che si somma a un impressionante rally settimanale del 1.700%.

Questo balzo straordinario ha catturato l’interesse degli investitori e degli appassionati di altcoin, posizionando APX tra i token più caldi del momento. Il motore principale di questa corsa è la migrazione del token APX verso ASTER, un progetto sostenuto da Binance che promette di trasformare ASTER in un exchange decentralizzato multi-chain.

In un momento in cui l’altcoin season sembra essere tornata vivace, APX emerge come la vera protagonista, lasciando presagire scenari di ulteriore crescita.

APX verso ASTER: la migrazione che scatena la corsa

La migrazione da APX a ASTER, che avviene secondo un rapporto pari a 1:1 e si completerà entro il 1° ottobre 2025, rappresenta il principale catalizzatore del rally attualmente in corso.

Questo cambio è una delle fasi cruciali nell’evoluzione di Aster come futuro exchange decentralizzato multi-chain, un obiettivo ambizioso che ha attirato un forte interesse da parte della community.

Binance ha dato il suo appoggio ufficiale all’operazione, conferendo ulteriore credibilità al progetto e incentivando i trader ad accumulare APX per poter partecipare allo swap e ricevere i token ASTER.

Ciò ha generato una massiccia “buy pressure”, che ha subito scatenato un’impennata del prezzo superiore al 400% sin dai primi giorni dell’annuncio. Rimane però il potenziale rischio che alcuni holder decidano di vendere subito i nuovi token ASTER dopo la migrazione, determinando forti oscillazioni di prezzo.

Gli investitori sono quindi invitati a tenere sotto controllo il tasso di completamento della migrazione e la profondità di liquidità che ASTER riuscirà a mantenere dopo il lancio.

Tra segnali di ipercomprato e altcoin season: APX guida la rotazione

Dal punto di vista tecnico, APX mostra segnali misti ma complessivamente favorevoli. L’indice di forza relativa (RSI-14) è attualmente a 85,11, in zona di ipercomprato, indice che spesso preannuncia una possibile pausa o correzione, ma che può persistere in trend fortemente rialzisti.

Inoltre, il prezzo si mantiene sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6% fissato a 1,53 dollari, che ora funge da importante supporto. Il MACD segnala la presenza di un momentum ancora positivo, suggerendo che i compratori mantengono il controllo nel breve termine.

Fonte: CoinMarketCap

Questi segnali si inseriscono in un contesto di mercato più ampio, dove l’Altcoin Season Index è salito del 6,35%, raggiungendo quota 67, spingendo i capitali ad abbandonare gradualmente Bitcoin (dominanza in calo al 57,72%) per puntare su asset più rischiosi come APX.

Il volume giornaliero degli scambi di APX è di 51,5 milioni di dollari, pienamente coerente con una capitalizzazione di mercato di 911 milioni, a indicare elevata liquidità e interesse.

