BTC $112,980.79 -0.31%
ETH $4,195.39 -0.53%
SOL $219.30 -1.96%
SHIB $0.000012 0.41%
BNB $1,019.26 0.35%
DOGE $0.24 -0.86%
XRP $2.86 -0.01%
PEPE $0.0000097 -0.53%
Cryptonews Previsione Prezzi

Crescita record di APX: +12% nelle ultime 24 ore e +1.700% in 7 giorni!

APX Best Wallet
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

APX sta vivendo un vero e proprio exploit, registrando una crescita di oltre il 12% nelle ultime 24 ore, che si somma a un impressionante rally settimanale del 1.700%.

Questo balzo straordinario ha catturato l’interesse degli investitori e degli appassionati di altcoin, posizionando APX tra i token più caldi del momento. Il motore principale di questa corsa è la migrazione del token APX verso ASTER, un progetto sostenuto da Binance che promette di trasformare ASTER in un exchange decentralizzato multi-chain.

In un momento in cui l’altcoin season sembra essere tornata vivace, APX emerge come la vera protagonista, lasciando presagire scenari di ulteriore crescita.

APX verso ASTER: la migrazione che scatena la corsa

La migrazione da APX a ASTER, che avviene secondo un rapporto pari a 1:1 e si completerà entro il 1° ottobre 2025, rappresenta il principale catalizzatore del rally attualmente in corso.

Questo cambio è una delle fasi cruciali nell’evoluzione di Aster come futuro exchange decentralizzato multi-chain, un obiettivo ambizioso che ha attirato un forte interesse da parte della community.

Binance ha dato il suo appoggio ufficiale all’operazione, conferendo ulteriore credibilità al progetto e incentivando i trader ad accumulare APX per poter partecipare allo swap e ricevere i token ASTER.

Ciò ha generato una massiccia “buy pressure”, che ha subito scatenato un’impennata del prezzo superiore al 400% sin dai primi giorni dell’annuncio. Rimane però il potenziale rischio che alcuni holder decidano di vendere subito i nuovi token ASTER dopo la migrazione, determinando forti oscillazioni di prezzo.

Gli investitori sono quindi invitati a tenere sotto controllo il tasso di completamento della migrazione e la profondità di liquidità che ASTER riuscirà a mantenere dopo il lancio.

Tra segnali di ipercomprato e altcoin season: APX guida la rotazione

Dal punto di vista tecnico, APX mostra segnali misti ma complessivamente favorevoli. L’indice di forza relativa (RSI-14) è attualmente a 85,11, in zona di ipercomprato, indice che spesso preannuncia una possibile pausa o correzione, ma che può persistere in trend fortemente rialzisti.

Inoltre, il prezzo si mantiene sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6% fissato a 1,53 dollari, che ora funge da importante supporto. Il MACD segnala la presenza di un momentum ancora positivo, suggerendo che i compratori mantengono il controllo nel breve termine.

Fonte: CoinMarketCap

Questi segnali si inseriscono in un contesto di mercato più ampio, dove l’Altcoin Season Index è salito del 6,35%, raggiungendo quota 67, spingendo i capitali ad abbandonare gradualmente Bitcoin (dominanza in calo al 57,72%) per puntare su asset più rischiosi come APX.

Il volume giornaliero degli scambi di APX è di 51,5 milioni di dollari, pienamente coerente con una capitalizzazione di mercato di 911 milioni, a indicare elevata liquidità e interesse.

Best Wallet Token: la prevendita supera i 17 milioni di dollari

Best Wallet Token, il token nativo di uno dei wallet crypto più avanzati e apprezzati del settore, sta registrando una crescita notevole in fase di prevendita. Questo progetto mira a rivoluzionare l’esperienza di gestione e acquisto di criptovalute offrendo funzionalità avanzate, sicurezza e integrazione con molte blockchain.

Per chi si chiede come comprare Best, ecco i passaggi per partecipare alla prevendita e assicurarsi il token prima del listing sugli exchange:

  • Collegarsi al sito ufficiale di Best Wallet Token.
  • Creare o collegare un wallet compatibile e sicuro.
  • Depositare stablecoin o criptovalute come USDT, ETH, BNB o utilizzare carta di credito.
  • Selezionare il token Best Wallet Token (BEST) e completare l’acquisto.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità della prevendita, sui tempi di listing e per comunicare con la community, è consigliabile seguire i canali ufficiali su Telegram e X. Restare connessi è fondamentale per non perdere opportunità e aggiornamenti in tempo reale.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,085,309,757,383
-3.96

Altri articoli in evidenza

News
Per gli analisti Ethereum potrebbe raggiungere i $20.000 nel 2026
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-09-23 13:00:00
News
Crollo crypto: 1,8 miliardi liquidati e mercato nel panico
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-23 12:29:24
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo