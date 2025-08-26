Crescita esplosiva per Aave: è tra le prime 40 banche negli USA

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 26, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime settimane, Aave ha fatto segnare un traguardo storico raggiungendo un valore totale bloccato (TVL) di 41,1 miliardi di dollari, ponendosi così come l’equivalente della 54ª banca commerciale più grande degli Stati Uniti per volume di depositi.

Questo dato, basato sui numeri della Federal Reserve al 30 giugno, supera persino istituti finanziari consolidati come Prosperity Bank. Se si aggiungono anche i prestiti attivi, che ammontano a 28,9 miliardi, il valore combinato sale a 71,1 miliardi di dollari, posizionando Aave tra le prime 37 banche commerciali americane per depositi e prestiti combinati.

Il fondatore di Aave, Stani Kulechov, ha sottolineato sui social media come il protocollo rappresenti una rete aperta che qualsiasi istituzione finanziaria può utilizzare per ottenere rendimenti non correlati alle politiche della Federal Reserve. Il consenso nel settore DeFi vede Aave come leader indiscusso, con una quota di mercato del 50% nel lending e quasi sei volte più grande del suo concorrente diretto, Morpho, con soli 7 miliardi di dollari in deposito.

Dominanza e crescita nel settore del lending decentralizzato

Gli ultimi record di Aave sono stati raggiunti in un contesto di forte crescita del settore del lending decentralizzato, che conta complessivamente un TVL di circa 81,5 miliardi di dollari. Aave ha raccolto 3 trilioni di depositi cumulativi a metà agosto e ha superato i 29 miliardi in prestiti attivi ai primi di agosto, stabilendo nuovi massimi storici. La crescita sostenuta si riflette anche nel prezzo del token $AAVE, che da aprile è cresciuto di oltre il 177%, attestandosi intorno a 316 dollari.

Fonte: CoinMarketCap

L’adozione istituzionale sta spingendo l’espansione di Aave, con l’integrazione da parte di importanti realtà come BTCS, quotata Nasdaq, che utilizza il protocollo per generare rendimento sui propri Ethereum.

Allo stesso modo, oltre 6 miliardi di dollari in stablecoin USDe di Ethena sono depositati sulla piattaforma, a conferma del passaggio di Aave verso un’infrastruttura finanziaria di livello istituzionale.

Un’opportunità da non perdere: la prevendita di Bitcoin Hyper

In linea con la crescita e l’innovazione nel mondo crypto, una delle prevendite più interessanti del momento è quella di Bitcoin Hyper ($HYPER), un rollup Layer 2 per Bitcoin davvero interessante.

Bitcoin Hyper mira a migliorare la velocità e la scalabilità di Bitcoin integrando smart contract tramite la Solana Virtual Machine, permettendo transazioni quasi istantanee e a basso costo, senza compromettere la sicurezza.

Il token $HYPER è attualmente in prevendita a un prezzo scontato e offre un programma di staking con rendimenti superiori al 90%. Con oltre 575.000 token già bloccati, il progetto dimostra l’elevata fiducia della community.

La prevendita sta avendo un’ottima risposta, avendo già superato i 12 milioni di dollari, e il tempo per partecipare si sta esaurendo, rendendo questa fase cruciale per chi vuole entrare a un prezzo vantaggioso.