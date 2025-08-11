Cresce l’interesse per le treasury strategy: BNC compra 200.000 Binance Coin
CEA Industries (BNC), società quotata sul Nasdaq, ha acquisito 200.000 Binance Coin per un valore di 160 milioni di dollari.
L’acquisto ha permesso alla società di diventare il maggior possessore istituzionale di BNB. Ma questo è solo l’inizio. L’azienda prevede di costituire un piano di investimenti da 500 milioni di dollari per acquisire BNB coin.
I finanziamenti stanno arrivando da fonti diverse, come 10x Capital, in collaborazione con YZi Labs supportata da CZ.
La BNB treasury strategy di CEA prevede un piano d’acquisto da 1,25 miliardi di dollari
La società che in passato era battezzata VAPE, ha comprato 200.000 BNB per 160 milioni di dollari. Il che ne fa la maggiore società al mondo che possiede riserve di Binance Coin.
Appena la scorsa settimana, CEA Industries (BNC) aveva comunicato l’intenzione di diventare una società dedicata all’accumulo strategico di BNB in bilancio. Quello che si è appena concluso, rappresenta il primo acquisto di grossa portata effettuato dalla società. La notizia ha fatto salire il titolo BNC del 550%.
L’acquisto è stato finanziato tramite una raccolta privata da 500 milioni di dollari guidata da 10X Capital e YZi Labs.
L’azienda ha dichiarato di voler continuare ad accumulare BNB e potrebbe accrescere l’investimento fino a 1,25 miliardi di dollari.
Con il nuovo ticker BNC, CEA Industries punta a ottenere una forte esposizione su BNB e ha annunciato anche cambiamenti chiave nella leadership proprio in linea con il nuovo scopo dell’azienda.
A luglio 2025 si contavano 250 milioni possessori di BNB Coin sul mercato, mentre il volume del trading si aggira intorno a una media di 9,3 miliardi di dollari.
CEA Industries ritiene che questi dati non rendano giustizia al token nativo di Binance.
BNB sarebbe ancora poco rappresentata nel mercato statunitense e BNC vuole colmare questa lacuna, stimolando la partecipazione istituzionale nell’ecosistema BNB.
L’azienda porterà avanti il piano di acquisto di BNB. Ora che la prima trance di acquisto è stata completata, la società potrà accedere tramite warrant ad altri 750 milioni di dollari.
Le riserve di BNC consentiranno l’accesso a un investimento indiretto in BNB agli investitori statunitensi e internazionali, senza dover possedere direttamente il token.
“Per BNC, BNB non è solo una riserva strategica: rappresenta un’opportunità di crescita in linea con uno degli ecosistemi più solidi del settore”, ha spiegato la società di riserve di BNB.
Dopo una correzione rispetto al massimo sopra i 50 dollari, il titolo BNC ha registrato un forte calo, ma ha rimbalzato dal supporto a 16,10 dollari e ora è scambiato sopra i 17,1 dollari alla chiusura di venerdì.
La crescita dell’ecosistema BNB
BNB, la criptovaluta nativa di BNB Chain, ha visto una forte crescita dell’ecosistema sia in termini di utenti che di sviluppatori Web3.
Possiede un valore totale bloccato (TVL) di 12,3 miliardi di dollari che ne fa la terza maggiore blockchain e mantiene ancora un grande potenziale di crescita.
Dal canto suo, il prezzo di BNB ha registrato un rialzo moderato, segnando un +20% nel grafico mensile, e ora si aggira intorno agli 822 dollari.
Gli analisti sono fiduciosi e si attendono un rally verso i 1.000 dollari e nuovi massimi storici, mentre gli investitori sperano in nuovi record.
