Cresce la domanda istituzionale e Solana si avvicina a un breakout

L'inclusione dello staking nell'ETF di VanEck potrebbe renderlo il veicolo di investimento più completo sul mercato.

Il prezzo di Solana si avvicina a un possibile breakout mentre i grossi investitori confermano la scelta di SOL tra le crypto più promettenti.

Di recente il gestore di asset VanEck ha aggiornato la proposta di ETF spot su Solana (SOL) presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

La nuova versione del documento, giunta alla quinta modifica da parte di VanEck, riduce le commissioni allo 0,30% e introduce lo staking. Queste modifiche rendono il fondo uno dei più innovativi e convenienti tra gli ETF su asset digitali finora presentati.

VanEck propone un ETF su Solana che include ricompense da staking

Il VanEck Solana ETF (VSOL) punta a replicare l’andamento di mercato del prezzo di Solana. L’obiettivo è includere i rendimenti extra legati allo staking. Si tratterebbe della prima struttura di questo tipo per un fondo collegato ad asset digitali quotato negli Stati Uniti.

L’ETF sarà quotato sulla Cboe BZX Exchange. Parte delle partecipazioni saranno destinate a validatori approvati come Gemini e Coinbase Custody. Queste entità finanziarie si occuperanno delle attività di staking in ambienti regolamentati e assicurati.

Il nuovo documento di VanEck prevede anche una riserva di liquidità del 5% per tutelare gli investitori durante momenti di volatilità del mercato. In particolare servirebbe a garantire riscatti regolari, anche quando la rete Solana subisce ritardi.

La scelta di includere lo staking potrebbe attirare operatori istituzionali in cerca di rendimenti regolamentati. Alcuni analisti definiscono questa novità un “ponte fondamentale” tra la finanza tradizionale e l’ecosistema decentralizzato.

Nonostante i progressi, l’approvazione della SEC ancora tarda ad arrivare per via dello shutdown del governo statunitense. Va detto che James Seyffart di Bloomberg ha ricordato che l’ETF rientra negli Standard di Quotazione Generici, quindi non prevede una scadenza fissa per una decisione.

$SOL broke an 18-month-long reaccumulation range, retested it successfully, and now bounces back higher.



Back above $200, once we clear $250 – the sky is the limit. pic.twitter.com/icQfCU4sWs — Jelle (@CryptoJelleNL) October 15, 2025

Crescono le riserve istituzionali e Solana mantiene livelli chiave

I dati on-chain mostrano che le whale hanno ritirato oltre 169 milioni di dollari in SOL dagli exchange questa settimana. Si tratta di un chiaro segnale di accumulo e non di redistribuzione.

Aziende come Solmate e SOL Strategies avrebbero acquistato milioni di dollari in SOL sotto i 200 dollari, confermando la fiducia degli investitori istituzionali.

Anche i trader singoli restano molto ottimisti. Al momento ci sono posizioni nette long per oltre il 76%, livello che finora ha anticipato il rialzo dei prezzi.

Dal punto di vista tecnico, il prezzo di Solana si sta consolidando vicino ai 210 dollari, restando sopra il supporto della trendline ascendente a 185 dollari. Gli analisti vedono questa fase come una possibile riaccumulazione che potrebbe precedere un breakout maggiore.

CryptoJelleNL ha evidenziato la formazione di un pattern “cup and handle”. Da qui, suggerisce, si potrebbe osservare un possibile rialzo verso l’area 300–360 dollari una volta superate le resistenze tra 220 e 230 dollari.

Grayscale definisce Solana “il bazar finanziario delle crypto”

Grayscale Research ha definito Solana come “il bazar finanziario delle crypto”. Ha ribadito il valore della solidità della sua economia on-chain, le basse commissioni e una velocità di transazione senza rivali.

La rete ospita ora oltre 500 applicazioni attive e genera circa 5 miliardi di dollari l’anno in commissioni di transazione, dati che rafforzano la visione ottimista su Solana.

Con la spinta degli ETF, l’accumulo da parte delle whale e fondamentali di rete robusti, gli analisti concordano sul fatto che il prossimo breakout confermato di Solana potrebbe consolidare la sua posizione tra gli asset con maggiore potenziale in vista del quarto trimestre 2025.

