Cos’è Humanity Protocol e perché il suo token sta esplodendo nel 2025

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 14, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Humanity Protocol è un progetto blockchain in forte crescita, focalizzato sulla creazione di un’identità digitale decentralizzata e rispettosa della privacy, caratterizzata da una biometria non invasiva.

Nel 2025, il token H ha registrato una crescita impressionante grazie a innovazioni tecnologiche avanzate e partnership strategiche con realtà del settore Web3.

Questa impennata è il risultato di una sinergia tra tecnologie all’avanguardia, adozione crescente e incentivi mirati, fattori che saranno approfonditi nei paragrafi successivi per comprendere cosa rende Humanity Protocol un protagonista emergente nel panorama crypto.

Il progetto Humanity Protocol e la sua missione

Humanity Protocol si propone di rivoluzionare il concetto di identità digitale creando un sistema sicuro, decentralizzato e orientato alla privacy. La sua tecnologia si basa sulla biometria palmare e sulle prove a conoscenza zero (zero-knowledge proofs), che permettono di verificare l’unicità dell’utente senza compromettere dettagli sensibili.

A differenza di progetti centralizzati come Worldcoin, che utilizza scanner oculare invasivi, Humanity Protocol adotta un modello più etico e rispettoso, facilitando la gestione autonoma dell’identità digitale. Gli utenti possono così mantenere il controllo totale sulle proprie credenziali, che vanno oltre la semplice conferma, includendo dati come istruzione, lavoro e conformità normativa.

Mainnet e tecnologia zkTLS: il cuore dell’innovazione

Nel 2025 Humanity Protocol ha lanciato la sua mainnet, valutata 1,1 miliardi di dollari, introducendo zkTLS, una tecnologia che consente il bridging privato e sicuro tra Web2 e Web3. Questa innovazione permette verifiche d’identità garantite crittograficamente e senza rivelare dati personali, favorendo l’adozione in diversi settori.

Partnership con realtà come Morpho per il lending di asset reali e Moongate per la gestione dei biglietti aumentano l’utilità pratica del progetto. La crescita degli indirizzi attivi di oltre il 18% testimonia l’interesse concreto della community e degli sviluppatori.

Tutto ciò ha attirato l’attenzione non solo degli utenti, ma anche degli exchange e degli investitori, che vedono nel protocollo una soluzione tecnologica all’avanguardia con potenziale di lungo termine.

Exchange, staking e incentivi alla liquidità

La quotazione su Gate.io, accompagnata da un airdrop per chi partecipa allo staking, ha generato un aumento significativo della liquidità e del volume di scambio di H. Anche se lo sblocco dei token registrati a luglio hanno creato pressione di vendita, il mercato ha mostrato una domanda sostenuta e attenzione crescente.

Il modello di incentivi con distribuzioni orarie ha stimolato la partecipazione attiva, mentre quasi un terzo della supply resta nelle mani degli investitori iniziali, con potenziali rischi di diluizione in caso di ulteriori unlock. Questi fattori, uniti alla solidità tecnologica, hanno alimentato uno scenario di volatilità ma anche di forte rally nel prezzo del token.

Analisi tecnica e dinamiche di prezzo

L’analisi tecnica evidenzia la rottura della resistenza Fibonacci a 0,147 dollari, accompagnata da un RSI a 95,24, segnale di un momentum rialzista estremo ma anche di possibili correzioni nel breve termine. Il MACD mostra una divergenza positiva che indica una prevalenza del momentum bullish.

Fonte: TradingVIew

Questi indicatori suggeriscono che, se il token riuscirà a mantenersi sopra i livelli chiave di supporto come il 38,2% di Fibonacci a 0,125 dollari, potrà proseguire la sua crescita verso nuovi massimi.

La presenza di un RSI così elevato suggerisce prudenza, poiché la volatilità rimane alta.

Snorter Bot: innovazione nel trading crypto su Telegram

In parallelo al successo di Humanity Protocol, Snorter Bot si sta affermando come un progetto innovativo nel panorama crypto, focalizzato su un trading bot Telegram multi-chain basato su Solana.

Il bot offre funzionalità avanzate di sniping automatico, filtri anti-scam e strumenti di copy trading, pensati per ottimizzare le strategie in mercati veloci e competitivi. Snorter ha già raccolto oltre 4,5 milioni di dollari nella sua prevendita, superando progetti simili come Banana Gun.

L’architettura basata su Solana garantisce rapidità e commissioni basse, fondamentali per operazioni in tempo reale su Telegram, mentre la roadmap prevede espansioni su Ethereum, Binance e altre blockchain.

Per gli investitori Web3 questa prevendita rappresenta un’opportunità concreta di entrare in anticipo in un ecosistema in forte crescita.