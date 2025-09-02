BTC $111,212.18 2.32%
Cryptonews Previsione Prezzi

Cosa influenza il prezzo di Artificial Superintelligence Alliance (FET)?

Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

FET è il token nativo di Artificial Superintelligence Alliance, progetto che integra intelligenza artificiale e blockchain in un ecosistema cross-chain innovativo.

Il suo valore dipende da molteplici fattori, tra strategie di mercato, sviluppo tecnologico e dinamiche competitive, che saranno approfonditi nel corso di questo articolo.

Espansione cross-chain e sfide competitive nel settore AI

L’alleanza Artificial Superintelligence Alliance (ASI), di cui FET è il token principale, ha compiuto passi significativi con il lancio su nuove blockchain come Cardano e l’aggiornamento del bridge su Ethereum.

Questo ha posizionato FET come un hub AI cross-chain con potenziali sinergie e sviluppo per nuovi casi d’uso. L’integrazione di altri token come AGIX nel network ASI sottolinea una crescita dell’ecosistema che potrebbe attrarre più utenti e investitori.

Tuttavia, il settore AI in ambito blockchain è altamente competitivo e progetti rivali come Bittensor e Render hanno recentemente registrato performance superiori, rischiando di sottrarre interesse e capitale a FET. La sfida sarà quindi riuscire a distinguersi con innovazioni e partnership solide per mantenere slancio e attrattività.

Un’importante nota di rischio deriva dalla componente tecnica del prezzo, che necessita di una considerazione più approfondita per una valutazione complessiva.

Componente tecnica: tra supporti critici e possibili inversioni di tendenza

Fonte: TradingView

Dal punto di vista tecnico, FET si trova in una fase delicata, difendendo con fatica un supporto chiave a circa 0,60 dollari mentre affronta resistenze tecniche come la media mobile esponenziale a 200 giorni.

Un ulteriore calo al di sotto di livelli di supporto critici potrebbe innescare vendite automatiche verso valori più bassi, mentre una rottura verso l’alto potrebbe segnare l’avvio di una ripresa importante.

Questi aspetti tecnici devono essere monitorati attentamente dai trader e dagli investitori per comprendere la direzione futura del token, che rimane comunque influenzata dalla fiducia nel progetto e dall’effettivo sviluppo dell’ecosistema ASI.

In un mercato in continua evoluzione come quello delle criptovalute AI, è interessante anche osservare come nuovi progetti emergenti suscitano interesse e attirano capitale.

Tra questi, il progetto SUBBD sta emergendo come un’interessante novità con oltre 1 milione di dollari raccolti in prevendita. Ecco di cosa si tratta e come potrebbe competere con FET.

SUBBD: la nuova scommessa AI che sfida FET

Nonostante un contesto difficile e altamente volatile, SUBBD si sta distinguendo già in fase di prevendita, avendo raccolto oltre 1 milione di dollari. Il progetto mira a rivoluzionare il rapporto tra creator e fan, eliminando gli intermediari e restituendo loro il controllo economico e decisionale.

Integrando tecnologie di AI generativa e blockchain Web3, SUBBD facilita la creazione, personalizzazione e monetizzazione di contenuti con un modello inclusivo e “creator-first”. La tokenomica prevede percentuali dedicate a marketing, liquidità e premi per la community, rafforzando il suo ecosistema.

Grazie anche al supporto degli influencer e un prezzo d’ingresso molto competitivo, SUBBD si posiziona come un progetto emergente dall’alto potenziale, capace di attrarre investimenti anche in un mercato generalmente volatile.

