Con DeAgentAI a +170% e COAI a +111% le crypto AI dominano il mercato

Le nuove crypto AI possono offrire ghiotte occasioni di crescita agli investitori più tempestivi e attenti.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Stai cercando le migliori nuove crypto pronte a guidare la prossima ondata di altcoin? Il settore dei token AI sta attirando molta attenzione e due nomi si stanno distinguendo: DeAgentAI (AIA) e ChainOperaAI (COAI).

Con AIA che ha registrato un rialzo superiore al 70% e COAI che ha segnato un +50% di recente.

Il momentum sta crescendo, i volumi aumentano e questi progetti stanno guadagnando terreno.

Cos’è DeAgentAI (AIA) e perché il suo prezzo è così altalenante?

DeAgentAI è un’infrastruttura decentralizzata per agenti AI, progettata per ambienti multi-chain (Sui, BSC, Bitcoin), con l’obiettivo di consentire ad agenti AI autonomi di operare on-chain mantenendo identità, continuità e consenso.

Il token nativo AIA ha visto una recente impennata dopo la quotazione su Binance Alpha e Futures, con il suo valore che ha registrato aumenti a tre cifre.

Questo rialzo, però, non è durato molto, dato che il prezzo è tornato indietro verso la precedente resistenza, ora divenuta supporto.

Attualmente la capitalizzazione di mercato della coin è di circa 133 milioni di dollari, con oltre 80 milioni di volume di scambi. Il prezzo ha superato brevemente i 3,5 dollari prima di tornare a 1,34, lasciando molti trader spiazzati. Dopo un aumento del 170%, il prezzo è tornato ai livelli precedenti.

Fonte TradingView

Il prezzo è riuscito a superare la resistenza delle medie mobili EMA e SMA a 200 giorni, che ora funge da nuovo supporto. RSI e MACD sono entrati brevemente in zona di ipercomprato prima di scendere per via delle prese di profitto rapide.

Fonte TradingView

Questa mossa ha consolidato l’area dei 3,5 dollari come una forte resistenza da monitorare e ora si cerca una fase di consolidamento prima di un eventuale nuovo rialzo. Se il supporto regge, i target intorno ai 3,5 dollari potrebbero tornare attuali, rendendo AIA una delle migliori nuove proposte crypto nell’ambito AI.

Cos’è ChainOpera AI (COAI) e perché è salita del 111%?

ChainOpera AI è una piattaforma basata su blockchain che unisce AI decentralizzata, sviluppo di agenti da parte della community e ricompense con token “proof of intelligence”.

Fonte TradingView

Dopo un’impennata del 111% che ha portato il prezzo a 10,5 dollari, la coin si è stabilizzata intorno agli 8 dollari. Il livello dei 4 dollari si è rivelato un supporto solido già testato in precedenza.

Su un grafico a 4 ore, si nota come l’indicatore RSI stia tornando in territorio rialzista, superando la media ed uscendo dall’area di ipervenduto, mentre anche il MACD ha dato un segnale verde e sembra pronto a nuove accelerazioni.

Fonte TradingView

Su timeframe inferiori, la EMA e la SMA a 200 periodi coincidono con la banda inferiore del volume profile, fungendo da naturale resistenza da cui il prezzo è rimbalzato. Se gli acquirenti dovessero tornare in forze, ci si può aspettare che il prezzo vada a sfidare la linea POC e poi quella superiore del volume profile.

BONUS: Snorter (SNORT), il trading bot AI nativo di Telegram

Mentre AIA e COAI si fanno notare nel settore crypto AI, non bisogna sottovalutare Snorter Token (SNORT), un trading bot integrato in Telegram con token in prevendita. Offre segnali di trading basati su AI, strumenti sniper e un ecosistema pensato per combinare meme coin e utilità.

Mancano solo 6 giorni alla fine della prevendita prima del TGE: questa è l’ultima occasione per acquistare SNORT a 0,1083 dollari per coin. I fondi raccolti superano già i 5 milioni di dollari e le ricompense per lo staking sono oltre il 100% APY.

La prevendita sta per chiudere e SNORT potrebbe essere una delle migliori nuove opportunità crypto prima dell’esposizione al mercato più ampio. Se la stagione AI dovesse davvero decollare, accedere in anticipo a token come SNORT potrebbe offrire vantaggi significativi.