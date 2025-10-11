Comprare su Amazon utilizzando Bitcoin è possibile?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno guadagnato una popolarità senza precedenti. Sempre più persone si avvicinano a questa forma di denaro digitale, attratte dalla sua natura decentralizzata e dal potenziale di investimento. Il problema però sorge quando si tratta di utilizzarle nella vita quotidiana, perché i cosiddetti “casi d’uso” si assottigliano, lasciando l’impressione che non abbiano un vero “scopo” nella realtà di tutti i giorni.

Per esempio, sarebbe possibile comprare su Amazon utilizzando Bitcoin? La risposta, come spesso accade nel mondo delle criptovalute, non è semplice e richiede un’analisi approfondita.

Amazon accetta Bitcoin?

Attualmente, il più celebre shop online non accetta Bitcoin come metodo di pagamento diretto. Non è possibile, quindi, andare sul sito, aggiungere prodotti al carrello e pagare direttamente con BTC o altre criptovalute. La piattaforma di e-commerce più grande al mondo continua a operare principalmente con valute tradizionali come euro, dollari o sterline.

Ci sono stati rumors e speculazioni negli anni, soprattutto dopo l’annuncio di Amazon Web Services di supportare alcune tecnologie blockchain, ma fino a oggi non è stato introdotto un sistema ufficiale per pagare con le crypto.

Questa scelta non è sorprendente: le criptovalute, pur essendo popolari, presentano ancora problemi di volatilità. Il valore di Bitcoin, per esempio, può oscillare drasticamente nel giro di poche ore, rendendo complessa la gestione di pagamenti stabili per un gigante come Amazon.

Inoltre, le transazioni in criptovaluta comportano costi di rete e tempi di conferma che non sempre sono compatibili con l’efficienza richiesta da un e-commerce globale.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: Google Finanza

Come comprare su Amazon con Bitcoin indirettamente

Nonostante Amazon non accetti Bitcoin direttamente, ci sono soluzioni alternative che permettono di utilizzare le proprie criptovalute per acquistare prodotti sulla piattaforma. Una delle strategie più comuni è l’uso di carte regalo acquistabili con Bitcoin.

Numerosi servizi online vendono gift card Amazon che possono essere comprate tramite criptovalute. Una volta ottenuta la carta regalo, è possibile riscattarla sul proprio account Amazon e usarla per acquistare qualsiasi prodotto disponibile sul sito.

Diversi servizi permettono di usare BTC per acquistare gift card – Fonte: Bitfrefill

Esempi di piattaforme che offrono questo servizio includono:

Bitrefill : consente di comprare carte regalo Amazon e di altre piattaforme popolari utilizzando Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altre criptovalute.

: consente di comprare carte regalo Amazon e di altre piattaforme popolari utilizzando Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altre criptovalute. Purse.io : una piattaforma che collega acquirenti di Amazon con possessori di Bitcoin, permettendo di acquistare prodotti Amazon a prezzi scontati pagando con BTC.

: una piattaforma che collega acquirenti di Amazon con possessori di Bitcoin, permettendo di acquistare prodotti Amazon a prezzi scontati pagando con BTC. CryptoRefills: simile a Bitrefill, permette di convertire criptovalute in gift card da usare su Amazon e altri e-commerce.

Questi metodi non solo consentono di usare Bitcoin indirettamente ma spesso offrono anche piccoli vantaggi, come sconti o promozioni legate all’uso di criptovalute.

Vantaggi e svantaggi dell’uso di Bitcoin per comprare su Amazon

L’uso di Bitcoin per gli acquisti online ha alcuni vantaggi interessanti:

Privacy: le transazioni in criptovaluta offrono maggiore anonimato rispetto ai pagamenti con carta di credito o PayPal. Accessibilità internazionale: è possibile pagare con Bitcoin senza doversi preoccupare dei tassi di cambio o delle restrizioni bancarie. Sicurezza: le criptovalute utilizzano sistemi crittografici avanzati che riducono il rischio di frodi legate ai pagamenti tradizionali.

Ci sono però anche degli svantaggi:

Volatilità: il valore del Bitcoin può cambiare rapidamente, rischiando di far perdere denaro tra il momento dell’acquisto e la conversione in valuta tradizionale. Costi di transazione: alcune reti applicano commissioni che possono rendere piccoli acquisti poco convenienti. Processo indiretto: poiché Amazon non accetta BTC direttamente, è necessario passare attraverso intermediari, che possono aggiungere ulteriori costi o tempi di attesa.

Il futuro di Bitcoin su Amazon

🇺🇸 $2.4 trillion Amazon is now hiring for a #Bitcoin and crypto ecosystem lead pic.twitter.com/r0jcjrdInc — Trending Bitcoin (@BitcoinNews21M) September 21, 2025

Nonostante le attuali limitazioni, molti esperti ritengono che in futuro Amazon possa integrare direttamente pagamenti in criptovaluta. L’azienda ha mostrato interesse verso la blockchain e i pagamenti digitali e l’adozione delle crypto da parte di grandi aziende è un fenomeno in crescita.

Se questo dovesse accadere, sarà finalmente possibile acquistare su Amazon senza intermediari, il che renderebbe le criptovalute un metodo di pagamento alternativo, comodo e veloce.

In sintesi, al momento non è possibile acquistare direttamente su Amazon utilizzando Bitcoin. Tuttavia, ci sono soluzioni indirette, come l’acquisto di carte regalo o l’uso di piattaforme che convertono BTC in crediti Amazon.

Nonostante i vantaggi di privacy, sicurezza e accessibilità, la volatilità e i costi aggiuntivi rendono questo metodo meno immediato rispetto ai pagamenti tradizionali. Il futuro potrebbe riservare novità ma, per ora, chi desidera usare Bitcoin su Amazon dovrà necessariamente passare per intermediari.