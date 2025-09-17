Coinbase ha davvero venduto il 90% dei propri XRP in 3 mesi?

Secondo i dati on-chain raccolti da XRPWallet tramite XRPscan, le riserve di XRP sono crollate di quasi il 90% negli ultimi tre mesi.

All’inizio dell’estate, Coinbase gestiva circa 970 milioni di XRP suddivisi in 52 cold wallet. Dieci di questi wallet contenevano ciascuno 26,8 milioni di token, mentre i restanti 42 wallet insieme ne custodivano altri 16,8 milioni.

Queste cifre facevano di Coinbase uno dei principali custodi di XRP sul mercato. A metà settembre, la situazione è cambiata drasticamente.

Restano attivi solo sei wallet, ognuno con circa 16,5 milioni di XRP (dato aggiornato al 13 settembre), per un totale di meno di 99 milioni di XRP, livello che non si vedeva da anni.

Ingenti deflussi di XRP dai wallet di Coinbase

Per essere esatti, l’emorragia di XRP dai wallet di Coinbase corrisponde a un calo dell’89,79% rispetto ai livelli di giugno. Nel corso dell’estate sono avvenuti continui deflussi e dai cold storage dell’exchange, i token hanno raggiunto depositi esterni.

Uno degli ultimi trasferimenti importanti risale allo scorso weekend. In quel frangente, 16,5 milioni di XRP per un valore di 51,4 milioni di dollari sono stati spostati di nuovo verso un wallet controllato da Coinbase.

Operazioni di questa portata non lasciano indifferenti gli osservatori. I trader adesso si chiedono se le whale stiano accumulando XRP in operazioni over the counter, al di fuori dei canali di trading tradizionali.

Mancano dati a sostegno delle ipotesi sui trasferimenti

Il problema è che i dati on-chain mostrano soltanto che il saldo di Coinbase si sta esaurendo. Non è facile chiarire quale sia la destinazione finale degli asset.

Non si sa, per esempio, dove siano finiti gli XRP prelevati, magari in mano ad altri custodi, depositi privati o nuovi canali di trading. Ipotesi sostenuta dal crescente entusiasmo nei confronti degli ETF su XRP e le voci di un possibile ingresso di BlackRock.

Nonostante l’incertezza sul ruolo sempre più marginale di Coinbase nella custodia di XRP, il token rimane saldamente la terza crypto più importante al mondo, dopo Bitcoin ed Ethereum, con una capitalizzazione di mercato di circa 181 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.

La riduzione improvvisa delle riserve visibili di Coinbase ha sollevato molti dubbi su come viene gestita la domanda istituzionale, dove stanno realmente finendo gli XRP e se questa redistribuzione segnali un cambiamento strutturale nel modo in cui l’asset viene scambiato e custodito.