Claude AI prevede il prezzo di XRP, PEPE e PI entro la fine del 2025

Claude AI scommette sull'andamento dei prezzi di XRP, Pepe e Pi Network entro Capodanno e ottiene risultati straordinari.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Claude AI, la controparte di Anthropic a ChatGPT, ha pubblicato una previsione rialzista secondo cui XRP, Pepe (PEPE) e Pi Network (PI) potrebbero tutti posizionarsi per nuovi massimi inaspettati prima della fine dell’anno.

Bitcoin, il peso massimo del settore delle criptovalute con un mercato da 2,5 trilioni di dollari, è attualmente scambiato solo l’1% al di sotto del suo recente record di 126.080 dollari, stabilito ieri. Nel frattempo, il resto del mercato cripto, ora valutato 4,36 trilioni di dollari, è cresciuto di un modesto 0,6%, con diverse monete che hanno registrato nuovi massimi.

Storicamente, ottobre è stato quasi sempre un mese forte per Bitcoin e le criptovalute in generale, fungendo comunemente da trampolino di lancio per rialzi più ampi del mercato, al punto da essersi guadagnato il nomignolo di Uptober.

Inoltre, gli sviluppi politici negli Stati Uniti stanno contribuendo a coltivare il sentiment rialzista. A luglio, il presidente Trump ha promulgato il GENIUS Act, la prima legge federale americana che richiede una copertura a riserva piena per le stablecoin. Poco dopo, la SEC ha presentato il suo programma Project Crypto, volto ad aggiornare le normative sui titoli per l’era delle risorse digitali.

Con l’emergere di regole più chiare, il prossimo ciclo delle altcoin supererà la frenesia non regolamentata della storica corsa al rialzo delle criptovalute del 2021. Se l’analisi di Claude si rivelerà accurata, XRP, Pepe e Pi Network potrebbero guidare la prossima fase della corsa al rialzo.

XRP (Ripple): Claude AI prevede un prezzo di fine anno comodamente sopra i 5 dollari

Secondo le ultime proiezioni di Claude AI, il token di Ripple potrebbe salire fino a 6 dollari, il che rappresenterebbe un facile raddoppio rispetto al suo prezzo attuale vicino a 2,98 dollari.

Fonte: Claude AI

XRP ha già mostrato una forza significativa quest’anno. Dopo che la causa quinquennale della SEC contro Ripple si è conclusa a favore di Ripple, gli investitori hanno spinto il prezzo a 3,65 dollari il 18 luglio, il livello più alto dal picco di 3,40 dollari raggiunto nel 2018.

Ripple continua ad espandere la sua rete di pagamento e a promuovere l’adozione istituzionale in diversi mercati. Nel 2024, il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo del capitale ha evidenziato il ruolo di XRP come strumento di rimessa efficiente e a basso costo per i paesi in via di sviluppo. Ripple è stata anche una delle numerose società di criptovalute citate nel rapporto sulle risorse digitali della Casa Bianca.

Claude AI suggerisce che se XRP riuscirà a superare in modo decisivo il suo massimo di luglio, potrebbe raggiungere prezzi superiori a 5 dollari prima della fine dell’anno. Tuttavia, molti analisti hanno obiettivi più alti, suggerendo che un rialzo fino a 10 dollari non è inconcepibile con i giusti venti favorevoli.

Nell’ultimo anno, XRP ha registrato un apprezzamento del 456%, diventando la criptovaluta con le migliori prestazioni tra le principali criptovalute non garantite. A titolo di confronto, Bitcoin è cresciuto del 96%, mentre Ethereum ha guadagnato il 92%.

Fonte: TradingView

L’analisi tecnica mostra tre formazioni di bandiere rialziste che compaiono nel corso del 2025, due delle quali si sono formate durante l’estate, indicando un forte potenziale di breakout verso l’ultimo trimestre dell’anno.

Sebbene i tagli dei tassi della Federal Reserve del mese scorso e l’approvazione del primo ETF spot XRP non abbiano immediatamente fatto salire i prezzi, gli analisti ritengono che lo slancio stagionale di Uptober, ulteriori approvazioni di ETF statunitensi questo mese e la nuova legislazione statunitense sulle criptovalute prevista prima della fine dell’anno potrebbero fungere da potenti catalizzatori.

Pepe (PEPE): la meme coin con un potenziale di rialzo di 10x secondo Claude AI

Lanciato nell’aprile 2023, Pepe (PEPE) è rapidamente diventato una delle prime tre criptovalute meme, vantando una capitalizzazione di mercato di 4,2 miliardi di dollari, la più grande tra i token meme non a tema canino. Il suo angolo culturale unico trae ispirazione dai fumetti Boy’s Club di Matt Furie.

Fonte: Claude AI

Nonostante la forte concorrenza, la solida liquidità e il forte sostegno della comunità di Pepe hanno contribuito a sostenerne la popolarità. Elon Musk ha persino fatto riferimento al possesso di Pepe insieme a Dogecoin su X, dando al token un ulteriore impulso in termini di visibilità.

Attualmente scambiato a circa 0,00001 dollari, Pepe ha registrato un calo del 64,5% rispetto al massimo storico di 0,00002803 dollari, fissato il 9 dicembre 2024, ma continua a mantenere livelli di supporto critici. Un breakout sopra 0,000018 dollari potrebbe aprire la strada verso 0,000023 dollari entro la fine di novembre.

Lo scenario ottimistico di Claude AI prevede che Pepe possa raggiungere un massimo di 0,000028 dollari, con un guadagno di quasi 3 volte rispetto ai livelli attuali. Anche se la valutazione già elevata di Pepe potrebbe limitarne la crescita, il token potrebbe comunque superare facilmente le previsioni di Claude nel prossimo rialzo del mercato.

Fonte: TradingView

Pepe ha attualmente un RSI molto neutro di 50, il che suggerisce che non è né ipercomprato né ipervenduto, dando ampio margine di manovra in entrambe le direzioni. Se la recente forza del mercato delle criptovalute dovesse persistere durante la settimana, Pepe dovrebbe entrare nel fine settimana sopra i 0,000012 dollari.

Con il miglioramento della chiarezza normativa negli Stati Uniti, Pepe ha il potenziale per un rialzo ancora maggiore, grazie alla crescente fiducia degli investitori nel mercato nel suo complesso, che storicamente è un grande catalizzatore per le meme coin.

Pi Network (PI): Claude AI prevede che l’innovatore del mobile mining potrebbe raggiungere 1 dollaro

Pi Network (PI) ha aperto la strada al concetto di “tap-to-mine”, consentendo agli utenti di guadagnare token direttamente dai loro smartphone semplicemente effettuando l’accesso quotidiano e toccando l’app.

Fonte: Claude AI

Anche se ora è scambiato a circa 0,2623 dollari, Claude AI delinea un potenziale aumento di 4 volte fino a 1 dollaro prima della fine dell’anno. In uno scenario ultra-rialzista, PI potrebbe persino raggiungere i 520 dollari, con un guadagno di 2.000 volte rispetto ai prezzi attuali. Tuttavia, data la realtà dell’andamento dei prezzi nel corso dell’anno, ciò è estremamente improbabile.

La buona notizia è che il continuo sviluppo dell’ecosistema del progetto e le prossime tappe fondamentali potrebbero sostenere la cauta previsione rialzista di Claude.

Il team ha rilasciato aggiornamenti costanti, passando dalla versione 19 alla 23, con il debutto della mainnet all’orizzonte, eventi che potrebbero fungere da significativi motori di prezzo.

Dal suo debutto nel febbraio 2025, PI ha registrato una forte volatilità, compreso un aumento del 171% a maggio. Il suo attuale RSI di circa 31 indica forti vendite e una possibile sottovalutazione. Inoltre, questo implica che un rimbalzo potrebbe essere imminente, rendendo questo un punto di ingresso interessante per chi crede nel lungo termine.

Fonte: TradingView

Ritestare il massimo di febbraio di 2,99 dollari rimane un obiettivo ambizioso, ma non impossibile. Anche se quel livello non venisse raggiunto, la tradizionale forza delle criptovalute nel mese di ottobre potrebbe portare PI a più della metà del percorso verso il traguardo di 1 dollaro entro novembre, preparando il terreno per un rally durante le festività natalizie.

Maxi Doge (MAXI): la meme coin ad alto rischio alimentata dall’entusiasmo della comunità

Mentre le previsioni basate sui dati di Claude AI si concentrano principalmente sulle principali altcoin, un nuovo progetto che sta guadagnando terreno è Maxi Doge (MAXI), il cugino degen di Dogecoin, perduto da tempo. Il team lo sta commercializzando con un tocco adrenalinico e da palestra per attirare i trader speculativi attratti da operazioni con un elevato potenziale di rialzo e dall’entusiasmo della comunità.

A differenza di Dogecoin, che è maturato fino a diventare un asset a grande capitalizzazione, Maxi Doge abbraccia pienamente la sua filosofia ad alto rischio e alto rendimento. Dal suo lancio, avvenuto solo un paio di mesi fa, il progetto ha raccolto più di 2,8 milioni di dollari.

Costruito come token ERC-20 su Ethereum, MAXI promuove il coinvolgimento attraverso le comunità Telegram e Discord, eventi di trading competitivi e prossime collaborazioni con altri marchi.

Del totale di 150,24 miliardi di token, il 25% va al Maxi Fund per il marketing e le partnership. Lo staking è già attivo e offre rendimenti fino al 120%, ma questo APY è variabile, il che significa che la percentuale di rendimento diminuisce man mano che aumenta il numero di token nel pool di staking.

Attualmente, i token MAXI in prevendita costano 0,000261 dollari, con aumenti nominali ogni pochi giorni man mano che la prevendita supera le varie fasi di finanziamento. Gli investitori possono partecipare attraverso il sito web Maxi Doge utilizzando MetaMask o Best Wallet.

È possibile rimanere aggiornati attraverso le pagine ufficiali di Maxi Doge su X (Twitter) e Telegram