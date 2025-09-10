Claude AI prevede il prezzo di XRP, PENGU e Dogecoin entro la fine del 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Claude AI – il modello linguistico avanzato di Anthropic – prevede che XRP, Pudgy Penguins e Dogecoin potrebbero generare forti guadagni per gli investitori in vista della stagione delle festività.

Le tendenze di mercato sembrano supportare questa prospettiva. Alla fine del mese scorso, Bitcoin è salito a un record di 124.128$, superando il precedente massimo di 122.838$ raggiunto solo poche settimane prima. Quel rally è “entrato in pausa” quando il rapporto sull’inflazione di luglio del Bureau of Labor Statistics è risultato più alto del previsto.

Sul fronte normativo, il Presidente Trump ha recentemente approvato il GENIUS Act, la prima legge completa sulle stablecoin, richiedendo che siano completamente sostenute da riserve. Allo stesso tempo, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un ampio piano di riforma progettato per modernizzare le leggi sui titoli e fornire alle aziende blockchain indicazioni più chiare.

Questi sviluppi hanno spinto molti analisti a ipotizzare l’inizio di una nuova bull run. Se le previsioni di Claude saranno corrette, XRP, Pudgy Penguins e Dogecoin potrebbero trovarsi in prima linea nella prossima grande ondata di meme coin e altcoin.

XRP: Claude prevede una possibile corsa fino a 50$

Claude AI prevede che XRP potrebbe salire fino a 50$ entro la fine del 2025, quasi diciassette volte il suo valore attuale, che è di circa 3$. La moneta ha già dimostrato resilienza, raggiungendo un picco di 3,65$ il 18 luglio e superando il record del 2018 di 3,40$ prima di ridiscendere di circa il 18%.

La portata globale di Ripple continua a crescere. Nel 2024, il Fondo di Sviluppo del Capitale dell’ONU ha approvato XRP come opzione promettente per i pagamenti transfrontalieri nelle regioni in via di sviluppo. Inoltre l’azienda ha appena stretto una partnership con un’importante banca europea.

All’inizio di quest’anno, Ripple ha anche risolto la sua lunga controversia con la SEC dopo che l’agenzia ha abbandonato il caso, confermando il verdetto del 2023 secondo cui le transazioni retail di XRP non costituiscono vendite di titoli. Questo risultato ha fornito chiarezza e fiducia non solo a Ripple ma, più in generale, a tutte le principali altcoin.

Lo scenario conservativo di Claude colloca XRP tra 3,20$ e 5$, mentre la prospettiva molto ottimista e rialzista lo fissa a 50$ un obiettivo estremo, condizionato all’approvazione da parte degli Stati Uniti degli ETF spot su XRP.

Le letture tecniche confermano questa previsione: l’Indice di Forza Relativa (RSI) si attesta a 55, segnalando che la pressione di vendita è terminata e che sta crescendo lo slancio degli acquisti. Inoltre, la comparsa di diverse formazioni rialziste a bandiera lungo le linee di supporto e resistenza nel corso dell’anno indica una probabilità di ulteriori rialzi.

Nell’ultimo anno, XRP ha guadagnato il 467%, superando i leader di mercato Bitcoin (104%) ed Ethereum (88%).

PENGU è la più grande meme coin di Solana e Claude AI prevede ulteriori crescite

Pudgy Penguins – trasferitosi da Ethereum a Solana lo scorso dicembre – con una capitalizzazione di mercato appena sotto i 2,2 miliardi di dollari, è la più grande meme coin su Solana.

Attualmente scambiato a 0,03465$, dopo un rally del 18% nell’ultima settimana, PENGU è ora la quinta meme coin più grande in assoluto e, al momento, è al 49% sotto il suo massimo storico di 0,06845$, raggiunto il 17 dicembre 2024.

Il suo RSI è sceso a 57 e mostra una tendenza al ribasso, suggerendo che c’è ancora molto margine di crescita a breve-medio termine, mentre gli investitori continuano a puntare al livello psicologico di 0,05$, che porterebbe il token sopra i precedenti livelli di resistenza.

Anche i pattern tecnici meritano attenzione. Tra gennaio e aprile, PENGU ha formato un cuneo discendente rialzista, una configurazione spesso collegata a inversioni di tendenza rialziste.

La previsione di Claude vede il token potenzialmente spingersi verso 0,0791$ entro Capodanno, se lo slancio continuerà. Questo rappresenterebbe un aumento del 123% in 5 mesi, a raddoppiare il prezzo attuale.

DOGE: la prima meme coin domina ancora il mercato

Lanciato per scherzo nel 2013, Dogecoin è cresciuto fino a entrare tra le prime dieci criptovalute, con una capitalizzazione di 36,3 miliardi di dollari su un mercato da 4 trilioni. La sua forza deriva da una community dedicata e dal suo utilizzo come opzione di pagamento su un numero crescente di piattaforme.

Sebbene DOGE segua spesso i movimenti di Bitcoin, la sua profonda liquidità e la solida base di sostenitori le hanno permesso di resistere a diversi cicli di mercato. Attualmente scambiata intorno a 0,2417$, ha raddoppiato il suo valore nell’ultimo anno, superando Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu e Pepe.

Dopo aver raggiunto un RSI di 80 a luglio, il mese scorso Dogecoin è sceso quasi a 40 durante un selloff generale del mercato, per poi risalire a 60, a indicare un rapido aumento dello slancio degli acquisti. Pur essendo legata ai movimenti delle criptovalute principali, a causa della sua grande capitalizzazione, DOGE ha una storia di rally improvvisi e di forte entità.

Gli analisti hanno osservato pattern a cuneo discendente formatisi tra novembre e aprile, di nuovo a metà luglio e ancora in agosto, un segnale ricorrente di possibili movimenti rialzisti.

La proiezione più ottimistica di Claude vede DOGE a 0,39$ entro la fine dell’anno, il che rappresenterebbe un incremento del 62%. Tuttavia, è un risultato un po’ deludente per la “Doge Army”, per la quale l’idea che Dogecoin raggiunga 1$ resta un grido di battaglia storico.

Anche l’adozione continua a crescere. Tesla ora accetta DOGE per alcuni prodotti selezionati, e piattaforme importanti come PayPal e Revolut consentono trasferimenti in Dogecoin.

