Claude AI prevede il prezzo di XRP, Dogecoin e Pi Coin entro la fine del 2025

Con una nuova ondata di approvazioni di ETF sulle criptovalute prevista per il mese prossimo, l'altseason potrebbe terminare prima delle vacanze.

L’AI rivale di ChatGPT, Claude AI di Anthropic, prevede un’ondata di forte crescita dei prezzi per XRP, Dogecoin e Pi Coin, mentre il trading di criptovalute si avvicina al periodo festivo.

La recente attività di mercato conferma questa visione. Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di 124.128 dollari, per poi registrare un calo dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione statunitense, superiori alle aspettative. Ma il mercato delle criptovalute sta lentamente riprendendosi, come dimostra l’aumento della capitalizzazione totale a 4,11 trilioni di dollari nelle ultime 24 ore.

Sul fronte normativo, il presidente Trump ha recentemente promulgato il GENIUS Act, la prima legge americana che impone la copertura a riserva piena per le stablecoin, mentre la SEC ha presentato il Project Crypto, progettato per semplificare la conformità dei progetti blockchain.

Con l’introduzione di regole più chiare, gli analisti sostengono che si stanno creando le condizioni adatte a una ripetizione dell’esplosivo rally delle altcoin del 2021. Ecco come Claude AI vede l’andamento di XRP, Pi Coin e Dogecoin nei prossimi mesi.

XRP (Ripple): Claude AI prevede una crescita tripla, con un possibile obiettivo di 10 dollari

Claude AI prevede che XRP (XRP) potrebbe salire a 9-10 dollari entro la fine del 2025, circa tre volte il suo attuale range di negoziazione vicino ai 3 dollari. Il token di Ripple ha raggiunto un record di 3,65 dollari a luglio, il primo dal 2018, salvo poi scivolare del 17% a circa 3,03 dollari.

Ripple continua a beneficiare di solide relazioni istituzionali. Nel 2024, il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo del capitale ha approvato XRP per i pagamenti transfrontalieri e, all’inizio di quest’anno, la SEC ha ufficialmente ritirato la sua causa legale di lunga data, confermando che le vendite di XRP agli investitori al dettaglio non sono titoli.

Lo scenario base di Claude prevede che XRP venga scambiato tra 5 e 10 dollari, sottolineando che lo slancio politico degli Stati Uniti, le possibili approvazioni di ETF il mese prossimo e l’ulteriore adozione istituzionale potrebbero spingerlo verso un obiettivo massimo più ambizioso di 20 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TimHakki su TradingView

Gli indicatori tecnici sono in linea con questa prospettiva: l’indice di forza relativa (RSI) è intorno a 54, mentre tre pattern rialzisti a bandiera, due dei quali apparsi alla fine dell’estate, indicano un possibile breakout imminente.

In termini di performance, XRP ha registrato un balzo del 429% nell’ultimo anno, superando facilmente Bitcoin (+96%), Ethereum (+96%) e Solana (+77%).

Pi Network (PI): Claude prevede che la moneta Tap-to-Mine potrebbe salire alle stelle

Pi Network (PI) ha suscitato grande interesse con il suo esclusivo sistema di mining basato su dispositivi mobili, che consente agli utenti di guadagnare monete toccando l’app ogni giorno.

Attualmente scambiato a circa 0,3556 dollari, Claude AI prevede un’aggressiva corsa verso i 500 dollari entro la fine dell’anno, un movimento francamente inaudito di 1.400× in pochi mesi. Questo è estremamente improbabile dato il ritmo di crescita del mercato, molto più lento rispetto al ciclo del 2021 e ai precedenti.

Dal suo lancio nel febbraio 2025, PI è stato volatile, con un aumento del 171% solo a metà maggio. Il suo attuale RSI si attesta su un valore neutro di 48, suggerendo che il token è valutato in modo equo e ha spazio per apprezzarsi ulteriormente. Il team spera anche in un rinnovato slancio, avendo attivamente implementato una serie di aggiornamenti graduali che porteranno Pi Network alla versione 23, con un potenziale lancio della mainnet nelle prossime settimane.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di PI – Fonte: TimHakki su TradingView

Gli osservatori del mercato ritengono che, se il sentiment rimarrà positivo, PI potrebbe ritestare il suo massimo di febbraio di 2,99 dollari e potenzialmente spingersi ancora più in alto. Anche senza raggiungere l’obiettivo al rialzo estremo, un ritorno alla fascia dei 3 dollari entro la fine dell’anno sembra realizzabile, soprattutto con la continua adozione e la regolamentazione favorevole degli Stati Uniti.

Dogecoin (DOGE): Claude AI prevede un possibile rialzo rispetto al dollaro per la meme coin originale

Creata nel 2013 come criptovaluta scherzosa, Dogecoin (DOGE), si è evoluta fino a diventare una delle prime 10 risorse digitali con una capitalizzazione di mercato di 40,1 miliardi di dollari nell’attuale mercato da 4 trilioni di dollari. La sua longevità è legata sia a una comunità entusiasta sia alla sua crescente utilità come opzione di pagamento.

Sebbene l’andamento del prezzo di DOGE segua spesso quello di Bitcoin, la sua profonda liquidità e il suo fedele seguito gli hanno permesso di superare molteplici flessioni del mercato. Attualmente quotato a circa 0,2652 dollari, Dogecoin ha più che raddoppiato il suo valore nell’ultimo anno, superando Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu e Pepe.

Dogecoin ha aggiunto il 28% al suo prezzo nelle ultime due settimane, portando il suo RSI a 75 durante il fine settimana. Da allora è sceso a 59, indicando una rapida ondata di prese di profitto. Tuttavia, potrebbe presto tornare a salire. Gli analisti dei grafici notano ripetuti pattern rialzisti a cuneo discendente, prima da novembre ad aprile, poi di nuovo in luglio e agosto.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di DOGE – Fonte: TimHakki su TradingView

La stima più bassa di Claude AI colloca DOGE a 0,40 dollari entro dicembre, con un guadagno del 50%. Detto questo, il sogno di lunga data della comunità di un Dogecoin a 1 dollaro rimane una pietra miliare simbolica per la “Doge Army”, e Claude prevede che una corsa al rialzo potrebbe vedere DOGE superare tale soglia.

L’adozione mainstream è in costante aumento: Tesla accetta DOGE per alcuni prodotti, mentre fornitori di servizi di pagamento come PayPal e Revolut hanno abilitato i trasferimenti in Dogecoin.

