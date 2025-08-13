Circle lancerà Arc: la blockchain per i pagamenti in stablecoin

La società ha presentato Arc, una blockchain Layer 1 progettata per ottimizzare i pagamenti in stablecoin.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 13, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Circle, emittente della stablecoin “peggata” al dollaro USDC, sta compiendo un nuovo passo strategico per consolidare la sua leadership nel segmento delle stablecoin.

La società ha presentato Arc, una blockchain Layer 1 aperta progettata per ottimizzare i pagamenti digitali. Sarà focalizzata sulle stablecoin e avrà USDC come token per le gas fees.

gm @arc



The open blockchain designed for stablecoin financehttps://t.co/dSOzO3FkGY — Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 12, 2025

I dettagli del layer 1 di Circle

L’emittente di USDC ha annunciato la novità in un comunicato stampa, spiegando di aver sviluppato la nuova blockchain per offrire un’infrastruttura di livello enterprise, adatta ai pagamenti in stablecoin, al cambio di valuta e alle applicazioni dei mercati dei capitali.

Arc è compatibile con l’Ethereum Virtual Machine (EVM) e utilizzerà USDC come token per pagare le fees di transazione. Inoltre, include un motore integrato (FX engine) per lo scambio tra stablecoin, che consente di finalizzare i pagamenti in meno di un secondo e offre controlli di privacy opzionali per le transazioni.

Il nuovo layer 1 verrà integrato nella sua piattaforma e nei suoi servizi. Sarà completamente disponibile e interoperabile con le chain partner supportate da Circle.

Prima del debutto ufficiale della blockchain verrà lanciata la tesnet pubblica di Arc in autunno.

Il CEO di Circle ha spiegato che la nuova chain Arc sarà la piattaforma su cui costruire la prossima generazione di servizi finanziari online, offrendo a sviluppatori e istituzioni strumenti pensati per facilitare pagamenti e transazioni in stablecoin.

Circle aumenta i ricavi ma i costi dell’IPO pesano sul bilancio

L’annuncio del layer 1 Arc è arrivato insieme ai risultati finanziari del secondo trimestre, il primo da società in borsa dopo l’IPO di giugno che ha fruttato 1,2 miliardi di dollari.

Circle ha comunicato che l’USDC in circolazione è cresciuto del 90% in un anno, raggiungendo 61,3 miliardi di dollari a fine trimestre e salendo a 65,2 miliardi al 10 agosto.

Nello stesso periodo, il fatturato totale e il reddito dalle riserve sono aumentati del 53% su base annua, arrivando a 658 milioni di dollari.

L’azienda ha però registrato una perdita netta di 482 milioni, attribuita in gran parte a oneri non monetari legati all’IPO per 591 milioni di dollari.

I costi includono 424 milioni in compensi azionari maturati con la quotazione e 167 milioni derivanti dall’aumento del valore equo del convertibile, legato alla crescita del titolo CRCL.

Dopo l’annuncio e la pubblicazione dei conti, le azioni CRCL sono salite di oltre l’8% nel pre-market. Secondo i dati di TradingView, il titolo sta scambiando intorno ai 174 dollari, in rialzo rispetto ai 161 dollari della chiusura di ieri.

Grafico delle azioni di CRCL. Fonte: TradingView

Circle spinge sull’adozione di USDC

La società ha anche comunicato che il Circle Payments Network (CPN), lanciato a maggio, conta già quattro canali di pagamento internazionali attivi e punta ad accelerare nella seconda metà dell’anno con oltre 100 istituzioni finanziarie in pipeline. A luglio è stato inoltre introdotto Circle Gateway, che permette di unificare i saldi in USDC e garantire liquidità cross-chain istantanea.

Sono già 100 le istituzioni che sono in fase di adesione. Le partnership comprendono piattaforme di asset digitali, fornitori di servizi bancari e processori di pagamento, tra cui Binance, Corpay, FIS, Fiserv e OKX.

Circle sta spingendo per integrare maggiormente la sua stablecoin USDC nei flussi di pagamento globali, nelle transazioni transfrontaliere e nell’infrastruttura dei mercati dei capitali.