Circle lancerà Arc: la blockchain per i pagamenti in stablecoin
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Circle, emittente della stablecoin “peggata” al dollaro USDC, sta compiendo un nuovo passo strategico per consolidare la sua leadership nel segmento delle stablecoin.
La società ha presentato Arc, una blockchain Layer 1 aperta progettata per ottimizzare i pagamenti digitali. Sarà focalizzata sulle stablecoin e avrà USDC come token per le gas fees.
I dettagli del layer 1 di Circle
L’emittente di USDC ha annunciato la novità in un comunicato stampa, spiegando di aver sviluppato la nuova blockchain per offrire un’infrastruttura di livello enterprise, adatta ai pagamenti in stablecoin, al cambio di valuta e alle applicazioni dei mercati dei capitali.
Arc è compatibile con l’Ethereum Virtual Machine (EVM) e utilizzerà USDC come token per pagare le fees di transazione. Inoltre, include un motore integrato (FX engine) per lo scambio tra stablecoin, che consente di finalizzare i pagamenti in meno di un secondo e offre controlli di privacy opzionali per le transazioni.
Il nuovo layer 1 verrà integrato nella sua piattaforma e nei suoi servizi. Sarà completamente disponibile e interoperabile con le chain partner supportate da Circle.
Prima del debutto ufficiale della blockchain verrà lanciata la tesnet pubblica di Arc in autunno.
Il CEO di Circle ha spiegato che la nuova chain Arc sarà la piattaforma su cui costruire la prossima generazione di servizi finanziari online, offrendo a sviluppatori e istituzioni strumenti pensati per facilitare pagamenti e transazioni in stablecoin.
Circle aumenta i ricavi ma i costi dell’IPO pesano sul bilancio
L’annuncio del layer 1 Arc è arrivato insieme ai risultati finanziari del secondo trimestre, il primo da società in borsa dopo l’IPO di giugno che ha fruttato 1,2 miliardi di dollari.
Circle ha comunicato che l’USDC in circolazione è cresciuto del 90% in un anno, raggiungendo 61,3 miliardi di dollari a fine trimestre e salendo a 65,2 miliardi al 10 agosto.
Nello stesso periodo, il fatturato totale e il reddito dalle riserve sono aumentati del 53% su base annua, arrivando a 658 milioni di dollari.
L’azienda ha però registrato una perdita netta di 482 milioni, attribuita in gran parte a oneri non monetari legati all’IPO per 591 milioni di dollari.
I costi includono 424 milioni in compensi azionari maturati con la quotazione e 167 milioni derivanti dall’aumento del valore equo del convertibile, legato alla crescita del titolo CRCL.
Dopo l’annuncio e la pubblicazione dei conti, le azioni CRCL sono salite di oltre l’8% nel pre-market. Secondo i dati di TradingView, il titolo sta scambiando intorno ai 174 dollari, in rialzo rispetto ai 161 dollari della chiusura di ieri.
Circle spinge sull’adozione di USDC
La società ha anche comunicato che il Circle Payments Network (CPN), lanciato a maggio, conta già quattro canali di pagamento internazionali attivi e punta ad accelerare nella seconda metà dell’anno con oltre 100 istituzioni finanziarie in pipeline. A luglio è stato inoltre introdotto Circle Gateway, che permette di unificare i saldi in USDC e garantire liquidità cross-chain istantanea.
Sono già 100 le istituzioni che sono in fase di adesione. Le partnership comprendono piattaforme di asset digitali, fornitori di servizi bancari e processori di pagamento, tra cui Binance, Corpay, FIS, Fiserv e OKX.
Circle sta spingendo per integrare maggiormente la sua stablecoin USDC nei flussi di pagamento globali, nelle transazioni transfrontaliere e nell’infrastruttura dei mercati dei capitali.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie dell’11 agosto 2025 – Com’è stato e come sarà il 2025 di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 12 agosto 2025 – Gli ETF su XRP faranno meglio di quelli su ETH?
- Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, PEPE e Dogecoin entro la fine del 2025
- Il trend di XRP è destinato a proseguire e il prezzo potrebbe esplodere fino a $3,8
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 13 agosto 2025 – Quanto varrà XRP a fine anno? La previsione di Perplexity AI
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie dell’11 agosto 2025 – Com’è stato e come sarà il 2025 di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 12 agosto 2025 – Gli ETF su XRP faranno meglio di quelli su ETH?
- Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, PEPE e Dogecoin entro la fine del 2025
- Il trend di XRP è destinato a proseguire e il prezzo potrebbe esplodere fino a $3,8
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 13 agosto 2025 – Quanto varrà XRP a fine anno? La previsione di Perplexity AI