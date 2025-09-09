ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Cardano e Chainlink nel 2025

ChatGPT vede Chainlink come la favorita tra le altcoin consolidate, seguita da ADA, XRP e da un token a bassa capitalizzazione con un potenziale di guadagno 100x.

Secondo l’ultima analisi dello strumento AI di OpenAI, ChatGPT, nel 2025 XRP, Cardano (ADA) e Chainlink (LINK) sono destinati a registrare forti movimenti di prezzo. Tra le altcoin consolidate che promettono una crescita sana, ChatGPT vede Chainlink come la favorita.

Oltre alle prime tre criptovalute consolidate e sicure su cui investire nel 2025, l’AI ha citato anche un token bonus: un asset meno conosciuto che però viene indicato come un possibile protagonista di quest’anno, con un potenziale di guadagno di 100 volte.

Il prezzo di Chainlink verso i 100 dollari secondo l’AI

ChatGPT vede Chainlink (LINK) come l’altcoin con il potenziale più esplosivo. Nel 2025, la previsione indica obiettivi di prezzo compresi tra i 52 e gli oltre 100 dollari. Il dominio della rete oracolare di LINK, che rappresenta oltre 20 trilioni di dollari di valore delle transazioni elaborate, è la ragione principale di questo ottimismo.

Il prezzo di Chainlink riceve ulteriore sostegno dai rendimenti di staking intorno al 4,75%, dalle integrazioni con le blockchain Layer 2 e da una richiesta di Grayscale per un ETF di staking. Questi fattori insieme creano una solida base per un’ulteriore crescita.

Il prezzo di XRP rimane stabile nonostante la pressione

Il prezzo di XRP ha avuto un buon anno ed è uno dei pochi asset nella top 10 con una crescita netta. Il valore completamente diluito di XRP ha addirittura superato brevemente quello di Ethereum. Tuttavia, il mercato segnala anche degli ostacoli.

L’esperto di criptovalute Edwin ha recentemente chiesto a Sentient AI perché gli investitori stanno abbandonando in massa XRP per ADA e LINK. L’analisi AI ha rivelato motivi preoccupanti: i timori di inflazione stanno spingendo al ribasso il prezzo di XRP, mentre l’hype intorno a un possibile ETF Cardano sta stimolando ADA.

Inoltre, ADA mostra un momentum tecnico più forte rispetto a XRP, che invece è penalizzato dalla persistente incertezza normativa e dai timori di manipolazione del mercato che allontanano gli investitori.

Le preoccupazioni relative all’inflazione e l’incertezza normativa frenano le previsioni sul prezzo di XRP per il 2025. D’altra parte, c’è uno scenario positivo: CoinMarketCap prevede un prezzo medio intorno ai 3,08 dollari (range 2,25-4,59 dollari) nel 2025. Questo rende Ripple un investimento meno attraente al momento.

Tuttavia, continuiamo a credere che una potenziale esplosione degli ETF XRP potrebbe causare un enorme aumento del prezzo di XRP entro la fine di quest’anno. In particolare, ulteriori collaborazioni che mirano alla concorrenza di XRP con SWIFT e collaborazioni con il governo degli Stati Uniti potrebbero causare enormi esplosioni del prezzo del token di Ripple.

Il prezzo di Cardano riceve il sostegno delle balene

Il prezzo di Cardano (ADA) ha recentemente registrato un rally del 30%, con un obiettivo di 1,85 dollari nel quarto trimestre del 2025. Bitpanda prevede un intervallo compreso tra 1,21 e 1,89 dollari, con un picco rialzista fino a 2,36 dollari.

L’aumento degli acquisti da parte delle balene ha costituito un fattore molto importante: alla fine del 2024 sono stati acquistati 1,4 miliardi di ADA.

Secondo le analisi della comunità, questo potrebbe portare a un balzo verso i 2,88 dollari a metà del 2025. Questo interesse istituzionale e delle balene conferisce a Cardano una solida base fondamentale.

L’AI classifica PepeNode come token 100x

Oltre agli operatori affermati, ChatGPT cita un outsider con un potenziale eccezionale: PepeNode. Questo progetto combina il fascino delle meme coin con una reale utilità.

PepeNode offre un’esperienza di mining gamificata, generosi premi di staking e un meccanismo di burn deflazionistico. Mentre in passato il mining era riservato solo agli esperti tecnici con hardware costoso, PepeNode rende il processo accessibile tramite una semplice app.

Oltre al trading e agli investimenti a lungo termine, molti utenti cercano nuovi modi per trarre vantaggio dal mercato delle criptovalute in crescita. PepeNode risponde a questa esigenza con un’app di mining accessibile che semplifica il processo.

Grazie all’interfaccia intuitiva, la piattaforma è ideale per i principianti che vogliono muovere i primi passi nel mondo del crypto mining.