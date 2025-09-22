ChatGPT prevede Dogecoin a $5 nel 2025, ma solo a queste condizioni

Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale per scoprire quale potrebbe essere l'andamento di Dogecoin entro fine anno.

Diversi esperti prevedono l’arrivo di una nuova ondata dell’altcoin season, e i primi a richiamare l’interesse dei trader sono i token solidi che hanno mostrato buoni risultati come Dogecoin.

L’andamento futuro del prezzo di Dogecoin sembra favorevole, e anche ChatGPT si aspetta forti rialzi.

Dogecoin perde oltre il 6% in una settimana

Attualmente Dogecoin viene scambiato a 0,26 dollari, segnando un calo di oltre il 6% negli ultimi sette giorni. Questo ribasso appare in linea con le aspettative dopo i forti rialzi della settimana scorsa e rappresenta un normale momento di consolidamento.

A differenza delle consuete fasi di consolidamento dei guadagni, però, ora ci troviamo in una fase favorevole alle altcoin, quindi molti si aspettavano nuovi guadagni invece di una correzione.

Il recente ribasso non sembra voler dire che Dogecoin continuerà a scendere anche in futuro.

La struttura tecnica del progetto resta solida e, se il prezzo riuscirà a superare la media mobile esponenziale a 10 giorni a 0,266 dollari, potrebbe partire un nuovo trend rialzista. Non stupisce quindi che sia gli analisti crypto sia ChatGPT siano decisamente ottimisti sulle prospettive a medio termine.

Il futuro per DOGE secondo gli analisti è a 5 dollari?

Secondo l’analista crypto CryptoELITES, Dogecoin potrebbe arrivare addirittura a 5 dollari nei prossimi mesi.

Il motivo principale sarebbe il lancio dei primi ETF su Dogecoin, considerati un fattore di crescita cruciale per DOGE.

CryptoELITES prevede che l’ingresso di questi ETF porterà un forte rally delle meme coin in generale. La piattaforma Rex Osprey è stata la prima a proporre un ETF su Dogecoin, anche se ha aggirato il vincolo dell’approvazione da parte della SEC.

Quando arriverà un ETF ufficiale su Dogecoin si prevede l’arrivo di un grande afflusso di capitali nel mercato di DOGE. Un’impennata verso i 5 dollari rappresenterebbe un incremento di quasi venti volte rispetto ai valori attuali: una previsione molto ambiziosa.

Se si chiede a ChatGPT un parere sull’andamento a breve termine di Dogecoin, la risposta indica possibili rialzi verso la fascia 0,40-0,80 dollari, fino ad arrivare a 1-2 dollari.

Per ChatGPT, una corsa verso i 2 dollari potrebbe realizzarsi sulla spinta di una forte adozione da parte di investitori istituzionali e una diffusione su larga scala nei pagamenti, soprattutto se arriveranno più ETF dedicati a Dogecoin.

Guardando a queste stime, analisti e ChatGPT vedono un futuro molto positivo per Dogecoin, anche se il prezzo sta ancora cercando di stabilizzarsi dopo il recente calo.

Per questo motivo potrebbe essere interessante valutare anche alternative a Dogecoin, progetti in grado di beneficiare dell’eventuale successo di DOGE senza subire direttamente i suoi momenti in territorio negativo. Tra questi spicca Maxi Doge.

Maxi Doge ($MAXI): la versione potenziata di DOGE

Maxi Doge (MAXI) è una nuova meme coin che sta già mostrato il suo potenziale nella fase di prevendita, superando rapidamente i 2 milioni di dollari raccolti. Il successo è dovuto in parte al design ironico, ma anche a una tokenomic molto chiara.

Maxi Doge si presenta come una versione “bodybuilder” di DOGE: non sfrutta solo la simpatia del meme originale, ma propone una variante muscolosa che richiama la cultura “gymbro”. Il progetto punta a conquistare i trader di meme coin più ambiziosi, offrendo la possibilità di moltiplicare il valore fino a x1000.

Previsioni e tokenomic di Maxi Doge

Non è stato solo il design divertente a rendere subito popolare Maxi Doge. Anche la sua tokenomic trasparente ha convinto molti investitori. La fornitura totale è di poco superiore a 150 miliardi di token, di cui il 40% destinato alla prevendita. Il resto è così suddiviso: 40% per il marketing, 25% per il fondo MAXI, 15% per la liquidità, 15% per lo sviluppo e 5% per le ricompense di staking.

La prevendita ha già raccolto oltre 2,3 milioni di dollari in poco tempo. Al momento il token $MAXI è disponibile a 0,00258 dollari ciascuno, ma il prezzo salirà progressivamente: chi vuole approfittare dei valori attuali, ha poco tempo per farlo.