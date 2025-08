ChatGPT ha scelto 2 crypto per vivere di rendita ai Caraibi

L'intelligenza artificiale ha selezionato due progetti crypto affermati ma che potrebbero ancora avere ampio margine di crescita grazie a scelte strategiche.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 1, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

ChatGPT ha individuato due crypto con un forte potenziale di rendimento nel lungo termine. La forte vocazione commerciale e catalizzatori concreti all’interno dei rispettivi settori ne fanno dei must have.

L’intelligenza artificiale ha selezionato questi due token subito dopo il forte rally di luglio alimentato dalla crescita di Bitcoin (BTC), salito a un nuovo massimo storico sopra i 123.000 dollari.

Ecco i consigli di ChatGPT da prendere in considerazione ad agosto, ciascuno con potenziale “milionario”.

Celestia (TIA)

Celestia (TIA) guida il settore delle blockchain modulari separando la disponibilità dei dati dall’esecuzione, permettendo così un’infrastruttura scalabile e personalizzabile ideale per rollup, appchain e catene sovrane.

Secondo ChatGPT, tra i principali fattori che motivano un acquisto ad agosto ci sono l’aumento dell’attività degli sviluppatori, il lancio di nuove appchain su Celestia e una domanda crescente da parte delle reti Layer 2 che utilizzano i suoi servizi di data availability.

Inoltre, le novità a livello di governance come lo staking di TIA o nuovi meccanismi di commissione del protocollo potrebbero influenzare sia il sentiment sia il valore del token.

La tesi d’investimento di ChatGPT si basa sull’espansione continua dell’adozione delle blockchain modulari. Se Celestia dovesse affermarsi come infrastruttura di riferimento per i nuovi ecosistemi blockchain, il suo token nativo TIA potrebbe ottenere guadagni notevoli grazie all’aumento dell’utilità e delle ricompense dello staking.

Al momento della scrittura, TIA viene scambiato a 1,79 dollari, in calo del 4,7% nelle ultime 24 ore e in ribasso di quasi il 10% nell’ultima settimana.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol (OCEAN) si posiziona all’intersezione tra infrastrutture decentralizzate per i dati e intelligenza artificiale.

Permette la tokenizzazione sicura, lo scambio e la monetizzazione dei dataset, elementi fondamentali per lo sviluppo di IA e machine learning, mantenendo sempre una forte attenzione alla proprietà e alla privacy dei dati.

Al momento, OCEAN viene scambiato a 0,30 dollari, in calo del 2,3% nelle ultime 24 ore e in ribasso di oltre il 4% nell’ultima settimana.

Per agosto, ChatGPT indica come potenziali catalizzatori le partnership con istituzioni dedicate all’IA, gli aggiornamenti dell’iniziativa Data Farming 2.0 e il crescente interesse per i token legati all’IA o alle integrazioni Ethereum Layer 1.

Questi aggiornamenti potrebbero rilanciare l’interesse per OCEAN e rafforzare la sua posizione nell’economia decentralizzata dei dati.

Best Wallet si conferma la scelta migliore per la custodia delle crypto

Il wallet non-custodial Web3 Best Wallet (BEST), tra i leader del settore, è entrato a far parte di un gruppo ristretto di piattaforme dopo aver ottenuto, all’inizio di luglio, il prestigioso badge “WalletConnect Certified”.

Questa certificazione indica che Best Wallet ha raggiunto i più alti standard in termini di esperienza utente, sicurezza, interoperabilità e implementazione delle funzionalità. Si tratta di un riconoscimento sia della qualità tecnica sia dell’affidabilità a lungo termine. Sono tutte caratteristiche che diventano sempre più importanti con la crescita dell’adozione delle crypto.

🔥 Over $14M Raised & Climbing! 🔥



Built for traders who want speed and early access.



✅ Buy early-stage tokens straight from the app

✅ Swap and bridge across chains with ease

✅ Clean interface, full control of your assets



Download Best Wallet 📲 https://t.co/YZVS4oxbqw pic.twitter.com/he2vFsrNK9 — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 21, 2025

Nell’attuale contesto di mercato, la partecipazione istituzionale è uno dei principali motori di questa accelerazione. Con l’approvazione recente del GENIUS Act e la rapida crescita degli asset reali tokenizzati (RWA), i capitali istituzionali stanno entrando in gioco e gli operatori della finanza tradizionale si stanno affrettando a recuperare terreno. Milioni di nuovi utenti avranno bisogno di wallet sicuri e facili da usare per interagire con stablecoin, titoli tokenizzati e l’intero ecosistema degli asset digitali.

Best Wallet è già pronta a soddisfare questa domanda in anticipo. Le sue capacità di transazione a basso costo la rendono una delle opzioni più competitive per trading e investimenti, mentre le funzionalità avanzate, come uno screener di progetti, le prossime transazioni senza token gas, strumenti automatizzati per la DCA e molto altro, ne rafforzano l’attrattiva sia per i nuovi utenti sia per quelli più esperti.

La certificazione WalletConnect è solo l’ultimo traguardo, ma conferma il percorso seguito: l’impegno di Best Wallet verso una filosofia di progettazione e operatività incentrata sull’utente.