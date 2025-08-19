ChatGPT prevede il prezzo di XRP, XMR e ADA dopo il recente crollo del mercato

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nella giornata di giovedì 14 agosto, Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico di $124.128, superando il precedente picco di $122.838 registrato appena un mese prima. Questo exploit ha inizialmente alimentato l’ottimismo tra investitori e analisti, confermando la crescente propensione al rischio nel mercato delle criptovalute.

La corsa rialzista, però, si è rapidamente raffreddata dopo la pubblicazione – da parte dal Bureau of Labor Statistics (BLS) – dei dati sull’inflazione statunitense di luglio, sorprendentemente più alti delle attese. La notizia ha generato un’immediata ondata di realizzi, con molti trader che hanno deciso di incassare i profitti accumulati durante la recente salita. Come conseguenza, il prezzo di Bitcoin è sceso temporaneamente sotto i $115.000 nella giornata di lunedì 18 agosto, dimostrando ancora una volta quanto il mercato crypto sia sensibile agli indicatori macroeconomici e alle fluttuazioni di fiducia degli investitori.

Ma c’è anche una nota positiva all’orizzonte: il settore sta ricevendo linee guida più chiare dalle autorità statunitensi. Il presidente Trump ha recentemente firmato il GENIUS Act – la prima legge completa sullo stablecoin del Paese – che richiede che tutte le stablecoin siano coperte da riserve. All’incirca nello stesso periodo, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un progetto di modernizzazione completo volto a chiarire come le normative sui titoli si applichino agli asset digitali.

Con questi presupposti, gli analisti affermano che il mercato potrebbe essere pronto per un ulteriore rally, che potrebbe persino superare quello del 2021. Abbiamo interrogato in merito ChatGPT-5 che ha messo in evidenza in modo particolare tre altcoin: Ripple, Monero e Cardano.

Ripple: crescita di cinque volte fino a raggiungere $10 entro la fine dell’anno

ChatGPT prevede che XRP potrebbe salire fino a $10 entro la fine del 2025, ossia più di cinque volte il suo attuale prezzo di $2,97. La performance del token quest’anno è stata notevole. Il 18 luglio ha raggiunto $3,65, superando il suo record di $3,40 del 2018, prima di correggersi di circa il 18,5% fino al livello attuale.

L’adozione continua a crescere. Nel 2024, UN Capital Development Fund ha indicato XRP come una soluzione praticabile per i trasferimenti internazionali nei Paesi in via di sviluppo. Proprio in questi giorni, inoltre, Ripple ha concluso la sua lunga battaglia legale con la SEC, con l’agenzia che ha ufficialmente ritirato la causa. Questo risultato storico ha sostanzialmente spianato la strada non solo a XRP ma anche alla maggior parte delle altcoin con solide fondamenta.

Se nei prossimi giorni XRP dovesse tornare ai suoi massimi storici, ChatGPT considera $10 un traguardo realistico, con $15 raggiungibili in uno scenario di forte mercato toro.

I dati tecnici appaiono equilibrati. L’Indice di Forza Relativa (RSI) è a 50, a segnalare solo un leggero momentum di vendita, destinato a diminuire non appena i trader incasseranno i recenti guadagni. Nell’ultimo anno, XRP è aumentato del 427%, superando di gran lunga la crescita di Bitcoin (93%) ed Ethereum (64%) nello stesso periodo.

Monero, la Privacy Coin, mantiene la posizione nonostante il calo generale del mercato

XMR è una delle criptovalute più popolari tra quelle specializzate nella protezione della privacy. È stata progettata per mantenere le transazioni completamente anonime e non rintracciabili. A differenza di Bitcoin o Ethereum, che registrano ogni transazione su una blockchain trasparente, Monero utilizza crittografia avanzata come ring signatures, indirizzi stealth e transazioni riservate per nascondere sia il mittente sia il destinatario. Questo la rende una scelta preferita per gli utenti che attribuiscono grande valore alla privacy finanziaria.

Dal suo lancio nel 2014, Monero si è affermata come un progetto di rilievo con una community solida. Sebbene le autorità di regolamentazione la monitorino e la guardino spesso con sospetto, i suoi sostenitori la considerano uno strumento fondamentale per una vera libertà finanziaria nell’era digitale.

Dopo un forte calo sotto i $240, Monero si sta riprendendo. Oggi XMR ha resistito a un crollo generale del mercato – che ha fatto scendere il prezzo di XRP del 4,8%, quello di Bitcoin del 2,5% e quello di Ethereum del 6,1% – salendo dell’1,5% e attestandosi a $272.

Inoltre, il grafico mostra un forte aumento dell’RSI, a indicare un crescente momentum di acquisto. Se questo dovesse trasformarsi in una rally, XMR potrebbe salire fino a $400, dove probabilmente incontrerebbe resistenze. Poiché il supporto si trova poco sopra i $300, è comunque possibile che un mercato toro porti a un nuovo ATH (con quello attuale che è di $542,33, stabilito nel 2018).

Cardano: ChatGPT prevede che la blockchain ecologica possa crescere del 158%

ADA è aumentata del 171% negli ultimi 365 giorni, superando Bitcoin, Ethereum e Solana, e risultando la seconda criptovaluta con la migliore performance nella fascia di capitalizzazione multimiliardaria, subito dopo XRP. Questa performance è strettamente legata alla crescente domanda di soluzioni blockchain sostenibili e scalabili e all’interesse per le stablecoin e la tokenizzazione di asset reali.

Perfino il leader più potente del mondo ne ha preso nota. In un post su Truth Social, Donald Trump ha menzionato ADA come parte della sua proposta per una riserva strategica di criptovalute degli Stati Uniti. Pur essendo Bitcoin il focus principale, ADA è stata proposta come integrazione, ma solo se acquisita tramite sequestri statali e non tramite acquisti diretti.

Cardano è stata creata da Charles Hoskinson, cofondatore di Ethereum, e si distingue per il suo meccanismo di Proof-of-Stake, il basso consumo energetico e lo sviluppo sottoposto a revisione accademica, tutte caratteristiche che continuano ad attirare l’interesse sia di investitori istituzionali sia privati.

ChatGPT prevede che ADA possa salire a $2,36 entro la fine del 2025, con una capitalizzazione di mercato di 33,2 miliardi di dollari. Attualmente viene scambiata a $0,9123, dunque si tratterebbe di un aumento del 158% rispetto al prezzo attuale, anche se resta ancora il 24% al di sotto del suo precedente massimo storico di $3,09, raggiunto a settembre 2021.

Dal punto di vista tecnico, ADA si è consolidata in un cuneo discendente dalla fine del 2024. Una rottura al di sopra della resistenza a $1,10 potrebbe aprire la strada verso $1,50 entro l’autunno, mentre una corsa rialzista di successo potrebbe spingere il token fino all’obiettivo previsto o anche più in alto.

Bitcoin Hyper: più velocità a Bitcoin grazie a questa Layer 2

Anche una delle prevendite più interessanti dell’anno passa sotto il radar di ChatGPT, poiché non è ancora conclusa. Ci riferiamo a Bitcoin Hyper ($HYPER), il primo Layer 2 di Bitcoin in grado di combinare funzionalità avanzate di scalabilità con una cultura basata sui meme e un’adozione guidata dalla comunità. Il suo obiettivo è accelerare le transazioni BTC, ampliare le funzionalità e rimanere fedele a una filosofia che pone la comunità al centro.

La prevendita ha già raccolto $10,3 milioni e alcuni analisti prevedono rendimenti dieci volte superiori o più non appena la piattaforma sarà attiva.

2025 will be remembered as the year BTC Hyper changed everything. ⚡️



Bitcoin Hyper si basa sulla Solana Virtual Machine (SVM) e consente smart contract ultra-veloci per l’ecosistema Bitcoin, eliminando colli di bottiglia come tempi di conferma lenti e commissioni elevate. Il Canonical Bridging, inoltre, permette trasferimenti BTC quasi istantanei tramite il Layer 2 personalizzato, mentre le commissioni estremamente basse aprono la porta a dApp, token meme e applicazioni di pagamento. Un recente audit di Coinsult ha confermato l’assenza di vulnerabilità negli smart contract, aumentando la fiducia degli investitori.

Il token $HYPER alimenta il sistema, offrendo ricompense di staking, copertura delle gas fee e diritti di governance. Gli investitori della prevendita anticipata possono guadagnare fino al 105% APY e influenzare futuri aggiornamenti della piattaforma tramite votazioni.